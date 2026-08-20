Contáctanos
Prizm dark blue background

Información sobre el cliente

Glamira Group busca la excelencia en el cumplimiento normativo en materia de IVA con Avalara

Ahora que Avalara forma parte del equipo, el gigante de la joyería puede dedicar más tiempo a centrarse en la innovación y el crecimiento, y menos tiempo a preocuparse por el cumplimiento normativo en materia de IVA.

Información general sobre la empresa

Glamira Group es una joyería online líder en el mercado que vende joyas de alta calidad y personalizadas a clientes de aproximadamente 65 países. La empresa abrió su primera tienda en Alemania en 1999 y hoy cuenta con ocho oficinas en Europa, EE. UU. y Australia. En 2013, Glamira comenzó a diseñar y fabricar sus propios productos, así como a desarrollar una infraestructura de comercio electrónico. Esto transformó el negocio y le permitió expandirse a nuevos mercados internacionales.

El aumento de la complejidad empresarial y de las ventas internacionales trajo consigo nuevos desafíos en materia de IVA

A medida que las ventas aumentaban en nuevos territorios, Glamira se dio cuenta de que tenía que darse de alta a efectos del IVA y presentar declaraciones en varios países. El registro a efectos del IVA en varios países puede ser un proceso que requiere mucho tiempo, ya que los trámites varían de un país a otro y las barreras lingüísticas pueden dificultar su tramitación. El pequeño equipo dedicado a los impuestos descubrió que tenía que emplear cada vez más tiempo a intentar cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA.

 

En 2020, la empresa buscó el asesoramiento de un líder reconocido en el sector, Avalara, y optó por externalizar todos procesos de registro y presentación de declaraciones de IVA a Avalara VAT Returns.

 

Ahora, la empresa simplemente carga los datos de las transacciones cada mes en el portal seguro en línea, y el equipo de cumplimiento normativo de Avalara prepara y presenta las declaraciones de IVA donde Glamira tiene obligaciones, actualmente en 13 países. El portal seguro permite a Glamira realizar un seguimiento sencillo de su actividad de presentación de declaraciones.

 

Mag. Mitat Gürkan, director internacional de contabilidad de Glamira, ha afirmado: «El uso de Avalara nos da la tranquilidad de saber que todas nuestras declaraciones de IVA se presentarán a tiempo. No tenemos que preocuparnos por los distintos plazos, las diferentes actitudes de las oficinas tributarias locales, los distintos idiomas o requisitos de cada país, ni por traducir las notificaciones fiscales, para asegurarnos de que cumplimos con la normativa».

 

Avalara VAT Returns utiliza el sofisticado software para cumplir con la normativa sobre IVA del que dispone Avalara. Esto significa que todas las transacciones se someten a más de 100 controles de cumplimiento del IVA, lo que garantiza que el equipo de Glamira pueda estar seguro de que el tratamiento y los cálculos del IVA son correctos en todos los países. El equipo de cumplimiento normativo multilingüe puede traducir notificaciones de las administraciones tributarias locales y proporcionar apoyo durante las auditorías si es necesario.

 

«El uso de Avalara nos da la tranquilidad de saber que todas nuestras declaraciones de IVA se presentarán a tiempo. No tenemos que preocuparnos por los distintos plazos, las diferentes actitudes de las administraciones tributarias locales, los distintos idiomas o requisitos de cada país, ni por traducir las notificaciones fiscales, para asegurarnos de que cumplimos con la normativa».

  • — Mag. Mitat Gürkan, Gerente de contabilidad internacional
  • Glamira

 

Reduce el riesgo (y el coste) de equivocarse

Como bien sabe cualquier empresa, en materia de impuestos, merece la pena hacerlo bien. Trabajar con Avalara significa que el equipo fiscal de Glamira no solo ahorra tiempo, sino también dinero al reducir el riesgo para el negocio.

 

Gürkan afirma: «Con un equipo relativamente pequeño, cada vez era más difícil estar al tanto de todos los requisitos internacionales en materia de registro y presentación de documentos. Ahora que contamos con el apoyo experto de Avalara, podemos centrarnos en otras cosas importantes, con la tranquilidad de saber que no corremos el riesgo de que nos impongan multas o sanciones en distintos países por el incumplimiento de la normativa sobre el IVA. Si necesitamos registrarnos en un nuevo territorio, Avalara se encargará de ello por nosotros».

 

Y añade: «El punto fuerte de Avalara es su amplio equipo, con conocimientos sobre la fiscalidad local».

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración
Acerca de Avalara
Productos y servicios
Recursos
Contáctanos

Lunes a Martes

9:00 – 19:00 GMT 
Sitios globales