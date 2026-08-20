A medida que las ventas aumentaban en nuevos territorios, Glamira se dio cuenta de que tenía que darse de alta a efectos del IVA y presentar declaraciones en varios países. El registro a efectos del IVA en varios países puede ser un proceso que requiere mucho tiempo, ya que los trámites varían de un país a otro y las barreras lingüísticas pueden dificultar su tramitación. El pequeño equipo dedicado a los impuestos descubrió que tenía que emplear cada vez más tiempo a intentar cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA.

En 2020, la empresa buscó el asesoramiento de un líder reconocido en el sector, Avalara, y optó por externalizar todos procesos de registro y presentación de declaraciones de IVA a Avalara VAT Returns.

Ahora, la empresa simplemente carga los datos de las transacciones cada mes en el portal seguro en línea, y el equipo de cumplimiento normativo de Avalara prepara y presenta las declaraciones de IVA donde Glamira tiene obligaciones, actualmente en 13 países. El portal seguro permite a Glamira realizar un seguimiento sencillo de su actividad de presentación de declaraciones.

Mag. Mitat Gürkan, director internacional de contabilidad de Glamira, ha afirmado: «El uso de Avalara nos da la tranquilidad de saber que todas nuestras declaraciones de IVA se presentarán a tiempo. No tenemos que preocuparnos por los distintos plazos, las diferentes actitudes de las oficinas tributarias locales, los distintos idiomas o requisitos de cada país, ni por traducir las notificaciones fiscales, para asegurarnos de que cumplimos con la normativa».

Avalara VAT Returns utiliza el sofisticado software para cumplir con la normativa sobre IVA del que dispone Avalara. Esto significa que todas las transacciones se someten a más de 100 controles de cumplimiento del IVA, lo que garantiza que el equipo de Glamira pueda estar seguro de que el tratamiento y los cálculos del IVA son correctos en todos los países. El equipo de cumplimiento normativo multilingüe puede traducir notificaciones de las administraciones tributarias locales y proporcionar apoyo durante las auditorías si es necesario.