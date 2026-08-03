Al ofrecer la herramienta de forma gratuita, GlobalPost mejoró la satisfacción del cliente y permitió a los comerciantes más pequeños expandirse a nivel internacional sin temor a costes inesperados o rechazos de paquetes. La decisión estratégica de Shea no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también posicionó a GlobalPost como un socio de confianza en el envío internacional, impulsando el crecimiento y el éxito tanto para la empresa como para sus clientes.

«La herramienta de clasificación tipo autoservicio mediante códigos ha transformado la forma en que nuestros comerciantes abordan los envíos internacionales. Es una solución fácil, precisa y rentable que ha simplificado el proceso, lo que permite a nuestros clientes ampliar sus operaciones sin miedo a las complicaciones causadas por las aduanas», dice Shea.

Ahora, cuando el personal de soporte de GlobalPost recibe llamadas de clientes preocupados por paquetes devueltos, el equipo les explica cómo usar la herramienta de clasificación tipo autoservicio mediante códigos arancelarios para evitar problemas similares en el futuro. «Las llamadas de quejas de clientes pasaron de ser una experiencia negativa a una experiencia formativa», comenta Shea.

GlobalPost también menciona esta herramienta en sus materiales de marketing. «Se lo contamos a la gente siempre que podemos. Sabemos que los clics llaman la atención», afirma Shea.

«A las empresas que ofrecen servicios similares a los nuestros y a los comerciantes más grandes, cuyo volumen de negocio no deja de crecer, les recomiendo encarecidamente que cuenten con esta herramienta. No es tan complicado de hacer y la herramienta facilita mucho los envíos internacionales», añade.