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Testimonio de cliente

GlobalPost ofrece apoyo a los transportistas internacionales

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Crecimiento empresarial

Ventaja competitiva

Mejor puntuación en el ámbito de la satisfacción del cliente

Precisión mejorada

Información general sobre la empresa

Como parte de la empresa Auctane, GlobalPost International es una empresa de transporte internacional y nacional especializada en el envío de mercancías para pequeñas y medianas empresas. Ofrece servicios de entrega y gestión de pedidos a 50 000 comerciantes que venden a nivel internacional en plataformas como Amazon, eBay y Etsy. A través de integraciones con la familia de plataformas de tecnología de envío de Auctane, entre las que se incluyen Stamps.com y ShipStation, GlobalPost ayuda a los vendedores a expandirse a nuevos mercados internacionales.

Retos en materia de impuestos

Shea Felix, vicepresidenta de GlobalPost, ha contribuido al crecimiento de la empresa desde sus inicios en 2016. Dice que muchos minoristas que utilizan GlobalPost para enviar sus productos a destinos internacionales por primera vez no entienden las complejidades del cumplimiento normativo transfronterizo.

 

«Nuestro nicho de mercado son las pequeñas empresas de transporte internacional que empiezan en el sector. Hay una cantidad increíble de clientes que realizan un único envío al extranjero y nunca más vuelven a hacerlo. Eso pone de manifiesto la dificultad del transporte internacional. La gente sabe que puede ganar dinero. Sabe que puede hacer crecer su negocio. Pero si los gastos generales o la complejidad que supone hacerlo son demasiado elevados, entonces vuelven a optar por el envío nacional», afirma Shea.

 

Los aranceles y los derechos de aduana suelen causar confusión tanto a vendedores como a compradores. Cuando un vendedor realiza un envío en condiciones de «Entrega con derechos de aduana pagados» (DDP), el comprador abona por adelantado los aranceles y los impuestos, lo que le permite tomar una decisión informada sobre su compra.

 

Al realizar envíos en condiciones DDP, es importante que los vendedores identifiquen el contenido de cada envío con los códigos del Sistema Armonizado (SA) específicos de cada país. Sin una forma sencilla y eficaz de indicar los códigos arancelarios correctos, los comerciantes pueden perder dinero porque los paquetes se rechacen en la aduana. Sin embargo, si un vendedor no realiza el envío en condiciones DDP, es posible que el comprador se sorprenda al descubrir que debe asumir costes adicionales para aceptar el paquete y que lo rechace cuando llegue.

 

«Si no se conocen los impuestos, la tasa de rechazo es elevada. Entonces, el paquete tiene que devolverse, lo cual conlleva un coste. Queríamos ofrecer a los comerciantes una forma de informarse sobre cómo gestionar los envíos internacionales», afirma Shea.

¿Por qué Avalara?

GlobalPost pasó a formar parte de Avalara mediante una adquisición. Shea conocía al presidente y director ejecutivo de una empresa adquirida por Avalara, y su empresa proporcionaba una solución que había sido adoptada por agencias gubernamentales de EE. UU. y destacadas organizaciones del sector privado.

 

La decisión de Shea estuvo motivada por la necesidad de simplicidad, velocidad y rentabilidad, todo lo cual lo proporciona Avalara Self-Serve Tariff Code Classification. «La precisión y la facilidad de uso eran nuestras principales prioridades, y esta herramienta nos proporcionó exactamente lo que necesitábamos», afirma Shea.

 

Los comerciantes que visitan la página web de GlobalPost pueden utilizar Avalara Self-Serve Tariff Code Classification para consultar los códigos del Sistema Harmonizado (SA) necesarios para clasificar las mercancías destinadas a la exportación internacional. Los transportistas pueden buscar fácilmente la descripción de un producto, como «smartphone» o «camiseta de algodón», y la herramienta utiliza la IA para generar códigos obligatorios universales de 6 dígitos o específicos de cada país de 10 dígitos.

 

«Una vez que obtengas el código arancelario, te permitimos copiar y pegar ese código arancelario en la calculadora de impuestos aduaneros para obtener el cálculo de los aranceles. «Funciona a la perfección», explica Shea.

«La herramienta de clasificación tipo autoservicio mediante códigos arancelarios ha transformado la forma en que nuestros comerciantes abordan los envíos internacionales. Es una solución fácil, precisa y rentable que ha simplificado el proceso, lo que permite a nuestros clientes ampliar sus operaciones sin miedo a las complicaciones causadas por las aduanas».

  • — Shea Felix
  • Vicepresidenta, GlobalPost International

 

Resultados

Al ofrecer la herramienta de forma gratuita, GlobalPost mejoró la satisfacción del cliente y permitió a los comerciantes más pequeños expandirse a nivel internacional sin temor a costes inesperados o rechazos de paquetes. La decisión estratégica de Shea no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también posicionó a GlobalPost como un socio de confianza en el envío internacional, impulsando el crecimiento y el éxito tanto para la empresa como para sus clientes.

 

«La herramienta de clasificación tipo autoservicio mediante códigos ha transformado la forma en que nuestros comerciantes abordan los envíos internacionales. Es una solución fácil, precisa y rentable que ha simplificado el proceso, lo que permite a nuestros clientes ampliar sus operaciones sin miedo a las complicaciones causadas por las aduanas», dice Shea.

 

Ahora, cuando el personal de soporte de GlobalPost recibe llamadas de clientes preocupados por paquetes devueltos, el equipo les explica cómo usar la herramienta de clasificación tipo autoservicio mediante códigos arancelarios para evitar problemas similares en el futuro. «Las llamadas de quejas de clientes pasaron de ser una experiencia negativa a una experiencia formativa», comenta Shea.

 

GlobalPost también menciona esta herramienta en sus materiales de marketing. «Se lo contamos a la gente siempre que podemos. Sabemos que los clics llaman la atención», afirma Shea.

 

«A las empresas que ofrecen servicios similares a los nuestros y a los comerciantes más grandes, cuyo volumen de negocio no deja de crecer, les recomiendo encarecidamente que cuenten con esta herramienta. No es tan complicado de hacer y la herramienta facilita mucho los envíos internacionales», añade.

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