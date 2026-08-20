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Globalstar apuesta por la transparencia fiscal

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Globalstar, pionera en servicios móviles de voz y datos por satélite, ofrece un centro de soluciones personalizables para el Internet de las cosas (IoT), dispositivos de localización personal y conectividad Wi-Fi por satélite destinados a la gestión de activos, la seguridad del personal y las comunicaciones de emergencia

Retos en materia de impuestos

Los impuestos en el sector de las telecomunicaciones son notoriamente problemáticos y, en ocasiones, se da el caso de «un impuesto sobre otro impuesto», es decir, que un impuesto se incluye dentro de otro. Por ejemplo, el Fondo Federal de Servicio Universal puede incluir parte de los impuestos del Fondo de Servicio Universal de un estado, así como algunos impuestos y recargos reglamentarios locales.

 

«No es necesario que todos estos impuestos y tasas aparezcan en la factura del cliente, pero el cálculo que se realiza entre bastidores tiene que ser correcto o, de lo contrario, se incurrirá en incumplimiento normativo», afirma Erwin Wilson, responsable de impuestos indirectos en Globalstar. «Para complicar aún más las cosas, las normas y los impuestos cambian constantemente a nivel jurisdiccional. Por ejemplo, el 911 suele estar regulado a nivel estatal y, en ocasiones, a nivel municipal y comarcal. Para cumplir con la normativa, tenemos que adaptarnos a estos objetivos cambiantes, a todos los niveles y cada mes».

 

Globalstar presenta declaraciones en los 50 estados, por lo que hay más de 3000 condados y casi 20 000 ciudades de las que hay que llevar un control. «Tendríamos que ampliar la plantilla del departamento, lo que supondría un aumento significativo del número de empleados, para poder cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo y presentación de declaraciones», afirma Erwin. «Estamos hablando de varios puestos de trabajo a tiempo completo, e incluso así, creo que sería imposible».

¿Por qué Avalara?

En lugar de ampliar su plantilla interna, Globalstar recurre a Avalara para que le proporcione cálculos de impuestos sobre las comunicaciones actualizados periódicamente y le ayude con la presentación de declaraciones y el pago de impuestos. El equipo de Avalara especializado en impuestos sobre las comunicaciones realiza un seguimiento de la legislación pertinente, la normativa y los cambios en las tasas impositivas. «Confiamos en la experiencia de Avalara y en su solución», afirma Erwin. «Su trabajo consiste en hacer las cosa bien, y su tecnología nos lo pone fácil».

«Confiamos en la experiencia de Avalara y en su solución. Su trabajo consiste en hacer las cosas bien, y su tecnología nos lo pone fácil».

  • — Erwin Wilson
  • Consultor sénior de impuestos Indirectos

 

Resultados

Globalstar integra Avalara AvaTax for Communications en su sistema de facturación, CSG Singleview. AvaTax se encarga de realizar todos los cálculos necesarios relativos a los impuestos sobre la venta y el uso, así como a los impuestos sobre las comunicaciones, las tasas correspondientes y los recargos. Avalara Returns for Communications permite a Globalstar externalizar la preparación, presentación y pago de las declaraciones, lo que mejora el cumplimiento normativo en una amplia gama de jurisdicciones y regímenes fiscales.

 

«Estamos muy satisfechos con los resultados», afirma Erwin. «Cuando migramos a Singleview, ampliamos el uso de Avalara a varios países más, entre ellos Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la mayor parte de Europa». 

 

«En los mercados en los que no utilizamos Avalara, tenemos problemas de precisión que nos dan muchos quebraderos de cabeza a nivel operativo», añade. «Nunca hemos tenido ningún problema con Avalara, lo cual nos ha dado mucha tranquilidad».

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