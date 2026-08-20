Groupon necesitaba un motor de cálculo de impuestos fiable que fuera compatible con sus sistemas actuales y cuya implantación no supusiera un gasto desorbitado.

«Fue fácil asociarse con Avalara», dice Brad. «Actualmente utilizamos AvaTax para gestionar todos nuestros cálculos de impuestos sobre las ventas nacionales y Avalara Returns para gestionar nuestros cientos de declaraciones mensuales de impuestos sobre las ventas».

Avalara se ha asociado con Groupon para crear una solución que permite a los comerciantes de Groupon disponer de sus propias cuentas de AvaTax integradas en la cuenta de Groupon. En los estados que exigen que las plataformas de venta en línea recauden el impuesto en nombre de los comerciantes que venden en ellas, Groupon puede recaudar el impuesto sin que el comerciante tenga que hacer nada. En otros estados, Avalara permite a los comerciantes de Groupon decidir si Groupon se encargará de recaudar el impuesto en su nombre al finalizar la compra. Si deciden que Groupon no se encargue de recaudar el impuesto en su nombre, Groupon puede, en su lugar, repercutir el impuesto al comerciante para que sea este quien lo abone.

«La solución a medida que desarrollamos con Avalara supuso un antes y un después», afirma Brad. «Nos permite mantener el inventario en nuestra plataforma sin incumplir la normativa».