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Testimonio de cliente

Groupon confía en Avalara para reducir la complejidad fiscal

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Mayor crecimiento

Configuración flexible

Procesos mejorados

Información general sobre la empresa

Vivimos en una economía global, impulsada por numerosos canales. Groupon ofrece comodidad al ser el sitio de referencia para que millones de consumidores se pongan en contacto con empresas locales y de todo el mundo para buscar productos, servicios y experiencias.

Retos en materia de impuestos

Groupon es un mercado global y debe cumplir con numerosas obligaciones legales, entre las que se incluyen las normativas sobre nexo económico y los mercados en Estados Unidos, así como las leyes sobre facturación electrónica y transparencia fiscal a nivel internacional.

 

«El panorama de los impuestos indirectos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, está experimentando una rápida transformación en estos momentos», afirma Brad Caproni, director de impuestos indirectos globales de Groupon. «Las autoridades fiscales están haciendo todo lo posible por adaptarse a la digitalización de la economía mundial, y cumplir con estas nuevas y cambiantes leyes resulta increíblemente difícil».

¿Por qué Avalara?

Groupon necesitaba un motor de cálculo de impuestos fiable que fuera compatible con sus sistemas actuales y cuya implantación no supusiera un gasto desorbitado.

 

«Fue fácil asociarse con Avalara», dice Brad. «Actualmente utilizamos AvaTax para gestionar todos nuestros cálculos de impuestos sobre las ventas nacionales y Avalara Returns para gestionar nuestros cientos de declaraciones mensuales de impuestos sobre las ventas».

 

Avalara se ha asociado con Groupon para crear una solución que permite a los comerciantes de Groupon disponer de sus propias cuentas de AvaTax integradas en la cuenta de Groupon. En los estados que exigen que las plataformas de venta en línea recauden el impuesto en nombre de los comerciantes que venden en ellas, Groupon puede recaudar el impuesto sin que el comerciante tenga que hacer nada. En otros estados, Avalara permite a los comerciantes de Groupon decidir si Groupon se encargará de recaudar el impuesto en su nombre al finalizar la compra. Si deciden que Groupon no se encargue de recaudar el impuesto en su nombre, Groupon puede, en su lugar, repercutir el impuesto al comerciante para que sea este quien lo abone.

 

«La solución a medida que desarrollamos con Avalara supuso un antes y un después», afirma Brad. «Nos permite mantener el inventario en nuestra plataforma sin incumplir la normativa».

«La solución a medida que desarrollamos con Avalara supuso un antes y un después. Nos permite mantener el inventario en nuestra plataforma sin incumplir la normativa».

  • — Brad Caproni
  • Director global de impuestos indirectos

 

Resultados

«Que Avalara se encargue de las actualizaciones de los tipos y de los cambios en la fiscalidad de los productos es una auténtica salvación», continúa comentando Brad. «No hay forma de que podamos gestionar un panorama de tipos de interés en constante cambio sin la ayuda de terceros». «Avalara libera a nuestro personal de la pesada carga que supone el cumplimiento normativo, desde la preparación y presentación de declaraciones hasta la emisión de pagos y la resolución de notificaciones».

 

Brad añade que trabajar con Avalara ha eliminado los obstáculos para introducir nuevos tipos de productos. «No tenemos que retrasar las operaciones para averiguar qué jurisdicciones gravan ese producto», explica. «Dejamos que Avalara tome esas decisiones por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es asignar el código fiscal adecuado y asegurarnos de que los datos necesarios se puedan enviar a través de la API, y ya estaremos listos para empezar».

 

«Avalara es un componente fundamental de la estrategia para el cumplimiento de la normativa tributaria de Groupon», concluye Brad. «Sus cálculos de tasas y de la base imponible son rápidos y muy precisos, y el personal es amable y está bien informado».

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