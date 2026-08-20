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Testimonio de cliente

GTSE facilita su expansión en EE. UU. con Avalara y BigCommerce

Resultados

Mayor crecimiento

Mejor cumplimiento normativo

Procesos mejorados

Información general sobre la empresa

GTSE, una empresa con sede en el Reino Unido fundada en 2014, se dedica principalmente a la venta de bridas para cables (también conocidas como «zip ties») y cintas adhesivas, así como de otros suministros consumibles para el sector industrial, desde componentes de automoción hasta sistemas de gestión de cables y cableado eléctrico.

Retos en materia de impuestos

GTSE comenzó como un sitio web B2B nacional y creció rápidamente. Pronto la empresa vio la oportunidad de dirigirse al mercado de consumo a través de Amazon, lo que le permitió expandirse a otros mercados de la UE. «Amazon nos lo puso muy fácil para entrar en nuevos territorios, especialmente antes del Brexit», afirma Tom Armenante, director de comercio electrónico de la empresa. «Amazon se encargó de enviar el stock desde el Reino Unido a la UE por nosotros, lo que nos facilitó muchísimo la venta en Europa».

 

En 2020, la empresa utilizó la plataforma de Amazon para empezar a vender en el mercado estadounidense. «El negocio creció muy, muy rápido, comenta Tom, así que decidimos crear nuestra propia página web en EE. UU. en 2023». Aunque Amazon ofrecía un servicio de asistencia básico para el cálculo de impuestos sobre las ventas en EE. UU., la nueva página web introducía un nivel de complejidad que suponía una gran carga para los recursos internos de GTSE.

 

«Siempre hemos trabajado para optimizar los recursos de la empresa», dice Tom. «No queríamos invertir en recursos internos específicos para convertirnos en expertos en todas las complejidades del panorama fiscal de Estados Unidos. Desde el principio, sabíamos que necesitaríamos un socio que nos facilitara el cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas en EE. UU. «Nuestra principal preocupación era el seguimiento continuo de los umbrales del impuesto sobre las ventas y de los requisitos específicos de cada estado».

¿Por qué Avalara?

Tras elegir BigCommerce como plataforma de comercio electrónico, GTSE tenía un criterio imprescindible para su software de cumplimiento de la normativa tributaria: la integración. «Muchas marcas consideran que la expansión internacional es una tarea abrumadora, pero las marcas que acaban de empezar a vender por Internet suelen pensar a escala internacional desde el principio», afirma Matt Crawford, responsable del programa global de socios tecnológicos de BigCommerce. «Nuestro objetivo es simplificar el proceso para los comerciantes integrándonos con herramientas como Avalara».

 

«Si estás en la tienda de aplicaciones de BigCommerce, eso ya es un muy buen comienzo», dice Tom. De entre esa breve lista, Avalara se impuso rápidamente como la mejor opción por dos razones. «Destacaba por ser la que estaba mejor integrada y tenía la mejor reputación», afirma Tom. Además, uno de los miembros del equipo de GTSE ya estaba familiarizado con ella.

 

«Ya había utilizado Avalara en puestos anteriores, por lo que conocía sus ventajas», afirma Louise Broadhurst, controladora financiera de GTSE. El software de Avalara automatiza el cumplimiento de la normativa tributaria y puede ayudar a mejorar la precisión a la vez que reduce los costes. «Avalara nos permite centrarnos en el crecimiento del negocio».

 

«Prevemos un crecimiento exponencial en los EE. UU. durante los próximos 12 meses, por lo que se puede afirmar con seguridad que tendremos que registrarnos en muchos más estados. Con Avalara, nos sentimos más que preparados».

  • — Tom Armenante
  • Director de comercio electrónico

 

Resultados

GTSE implementó Avalara en noviembre de 2023, tras un breve periodo de configuración e integración. «Todo el proceso se desarrolló de forma muy, muy fluida», recuerda Tom. «El proceso de asignar los códigos fiscales correctos a los productos fue muy intuitivo… todo resultó bastante sencillo. Llevó unas pocas semanas, como mucho.

 

Gracias a que GTSE adoptó un enfoque proactivo en materia de cumplimiento normativo, la empresa ha evitado verse obligada a actuar de forma reactiva a medida que han ido creciendo las ventas en EE. UU. «Hemos conseguido librarnos de la carga administrativa que supone volver atrás y volver a registrarnos», afirma Louise.

 

«El equipo de Avalara nos ha ayudado mucho, apoyándonos en todo lo que hemos necesitado hacer», afirma Tom, «pero, sinceramente, no ha habido mucha interacción con ellos porque todos los pedidos se han tramitado sin problemas a través de nuestro sistema».

 

Una vez implantada la integración de Avalara con BigCommerce, Tom considera que el crecimiento continuo y acelerado de GTSE en el mercado estadounidense se producirá prácticamente sin obstáculos, al menos desde el punto de vista del cumplimiento normativo.

 

«Prevemos un crecimiento exponencial en los EE. UU. durante los próximos 12 meses y estamos realizando importantes inversiones en existencias e infraestructura para respaldar ese crecimiento, por lo que se puede afirmar con seguridad que tendremos que registrarnos en muchos más estados», explica. «Nos dedicamos a la venta B2B y, por lo tanto, también nos ocuparemos del seguimiento de los certificados de exención del impuesto sobre las ventas como parte de nuestro control continuo del cumplimiento normativo. «Con Avalara, nos sentimos más que preparados».

 

 

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