GTSE implementó Avalara en noviembre de 2023, tras un breve periodo de configuración e integración. «Todo el proceso se desarrolló de forma muy, muy fluida», recuerda Tom. «El proceso de asignar los códigos fiscales correctos a los productos fue muy intuitivo… todo resultó bastante sencillo. Llevó unas pocas semanas, como mucho.

Gracias a que GTSE adoptó un enfoque proactivo en materia de cumplimiento normativo, la empresa ha evitado verse obligada a actuar de forma reactiva a medida que han ido creciendo las ventas en EE. UU. «Hemos conseguido librarnos de la carga administrativa que supone volver atrás y volver a registrarnos», afirma Louise.

«El equipo de Avalara nos ha ayudado mucho, apoyándonos en todo lo que hemos necesitado hacer», afirma Tom, «pero, sinceramente, no ha habido mucha interacción con ellos porque todos los pedidos se han tramitado sin problemas a través de nuestro sistema».

Una vez implantada la integración de Avalara con BigCommerce, Tom considera que el crecimiento continuo y acelerado de GTSE en el mercado estadounidense se producirá prácticamente sin obstáculos, al menos desde el punto de vista del cumplimiento normativo.

«Prevemos un crecimiento exponencial en los EE. UU. durante los próximos 12 meses y estamos realizando importantes inversiones en existencias e infraestructura para respaldar ese crecimiento, por lo que se puede afirmar con seguridad que tendremos que registrarnos en muchos más estados», explica. «Nos dedicamos a la venta B2B y, por lo tanto, también nos ocuparemos del seguimiento de los certificados de exención del impuesto sobre las ventas como parte de nuestro control continuo del cumplimiento normativo. «Con Avalara, nos sentimos más que preparados».