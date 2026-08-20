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Testimonio de cliente

Haltec recupera tiempo y acelera su expansión en 45 estados

Haltec Customer story

Resultados

Cientos de horas ahorradas anualmente

Se evitaron contrataciones adicionales

Mayor precisión en el cumplimiento normativo

Facturación más rápida

Información general sobre la empresa

Fundada en 1970, Haltec Corporation es un líder mundial en sistemas de válvulas para neumáticos, dispositivos de inflado y tecnología de par de apriete. Lo que comenzó como una pequeña empresa familiar en Ohio se ha convertido en una empresa con 250 empleados que presta servicio a clientes en más de 130 países. Conocida por fabricar en Estados Unidos y su incansable innovación, Haltec combina su experiencia en ingeniería con la resolución de problemas orientada al cliente en sectores como el automovilístico, el transporte comercial por carretera y la minería. «Nos esforzamos constantemente por encontrar la próxima solución que mejor se adapte a las necesidades de nuestros clientes», afirmó Adam Smith, director de marketing estratégico. «La innovación forma parte de nuestro ADN».

Retos en materia de impuestos

A medida que Haltec expandía su presencia por Estados Unidos, la empresa se enfrentaba a obligaciones en materia del impuesto sobre las ventas cada vez más complejas en 45 estados, cada uno con sus propias tasas impositivas cambiantes. La gestión manual de las declaraciones de impuestos sobre las ventas y los certificados de exención se volvió cada vez más laboriosa e insostenible para su reducido equipo financiero. «Antes de Avalara, dedicábamos entre dos y tres semanas al mes a las declaraciones de impuestos y al seguimiento de los certificados», afirmó Brooks Bezon, CFO. «Era un proceso que llevaba mucho tiempo y en el que era fácil cometer errores». Mantener el cumplimiento normativo requería constantes actualizaciones de tasas impositivas, gestión y recopilación de certificados de exención fiscal y presentación de declaraciones en varias jurisdicciones, lo que generaba una sobrecarga de recursos y operaciones. «Antes de Avalara, localizar los certificados era un trabajo a tiempo completo», añadió Brooks.

¿Por qué Avalara?

Para mantener su agilidad y cumplir con la normativa, Haltec recurrió a Avalara AvaTax, Avalara Exemption Certificate Management y Avalara Managed Returns. Avalara fue recomendada por SYSPRO, el socio de ERP de Haltec desde hace mucho tiempo, por su perfecta integración y su precisión contrastada. «La integración con SYSPRO supuso un antes y un después», señaló su presidente Frank Bezon. «Para nosotros, ese fue el factor decisivo». Haltec llevó a cabo aproximadamente un mes de pruebas antes de la puesta en marcha. «Hicimos algunos cursos en línea, probamos el sistema en el entorno de pruebas y ya estábamos listos para empezar». Era muy intuitivo», añadió Brooks. «Avalara pasó a formar parte de nuestro equipo, casi como si fuera nuestro departamento fiscal interno». Frank explicó: «Avalara y SYSPRO fueron capaces de resolverlo todo por nosotros». No queríamos ampliar nuestro departamento de contabilidad contratando a más personal, y esta solución nos permitió reorientar nuestros recursos hacia el crecimiento de la empresa».

«Avalara nos ha ahorrado cientos de horas al año en materia de cumplimiento normativo. Actúa como nuestro departamento fiscal interno».

  • — Brooks Bezon
  • CFO, Haltec Corporation

 

Resultados

Haltec ahorra ahora cientos de horas al año en el cumplimiento de la normativa tributaria y se ha evitado la contratación de dos empleados a tiempo completo más. «Ese tiempo lo podemos reinvertir en el desarrollo de productos y en las relaciones con los clientes», indicó Ken Coyne, vicepresidente de desarrollo de negocio. Los procesos de preparación y presentación de declaraciones que antes tardaban semanas ahora se realizan mucho más rápido. «Las declaraciones que antes me llevaban tres semanas, ahora las hago en unas pocas horas», confirmó Brooks. La gestión de los certificados de exención está totalmente automatizada. «Antes, el control de carpetas y el seguimiento eran una pesadilla. Ahora, los clientes solo reciben un recordatorio y suben el certificado. Y ya está», dijo. Los clientes se benefician de una facturación más precisa en tiempo real. «Nuestros clientes saben que se les está facturando correctamente, lo que genera confianza», enfatizó Brooks.

 

Al recuperar tiempo y recursos, los directivos de Haltec pueden centrarse en la innovación, las colaboraciones y la ampliación de su gama de productos. «Estamos creciendo rápidamente y Avalara nos da la tranquilidad de poder escalar sin problemas en el ámbito del cumplimiento normativo», dijo Adam. Frank añadió: «Nos permite actuar con rapidez y mantenernos competitivos, sin aumentar la plantilla».

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