Haltec ahorra ahora cientos de horas al año en el cumplimiento de la normativa tributaria y se ha evitado la contratación de dos empleados a tiempo completo más. «Ese tiempo lo podemos reinvertir en el desarrollo de productos y en las relaciones con los clientes», indicó Ken Coyne, vicepresidente de desarrollo de negocio. Los procesos de preparación y presentación de declaraciones que antes tardaban semanas ahora se realizan mucho más rápido. «Las declaraciones que antes me llevaban tres semanas, ahora las hago en unas pocas horas», confirmó Brooks. La gestión de los certificados de exención está totalmente automatizada. «Antes, el control de carpetas y el seguimiento eran una pesadilla. Ahora, los clientes solo reciben un recordatorio y suben el certificado. Y ya está», dijo. Los clientes se benefician de una facturación más precisa en tiempo real. «Nuestros clientes saben que se les está facturando correctamente, lo que genera confianza», enfatizó Brooks.

Al recuperar tiempo y recursos, los directivos de Haltec pueden centrarse en la innovación, las colaboraciones y la ampliación de su gama de productos. «Estamos creciendo rápidamente y Avalara nos da la tranquilidad de poder escalar sin problemas en el ámbito del cumplimiento normativo», dijo Adam. Frank añadió: «Nos permite actuar con rapidez y mantenernos competitivos, sin aumentar la plantilla».