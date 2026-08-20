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Testimonio de cliente

Hickory Farms se transforma para impulsar su crecimiento

Resultados

Sistemas integrados

Mayor crecimiento

Satisfacción del cliente

Información general sobre la empresa

Desde 1951, Hickory Farms es una de las empresas líderes en la venta al por menor de regalos gastronómicos y productos alimenticios selectos, tanto a través de Internet como por catálogo, en grandes superficies y supermercados, y en más de 750 puntos de venta temporales.

Retos en materia de impuestos

A medida que Hickory Farms expandía su estrategia de negocio, la «deuda técnica» se convirtió en un obstáculo. Los sistemas que funcionaban bien con las antiguas formas de trabajar se estaban quedando cortos en el nuevo modelo. «Necesitábamos una infraestructura tecnológica que nos permitiera crecer, en lugar de ser una barrera», recuerda el director de operaciones, Matt James.

 

El cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas en particular se convirtió rápidamente en un ámbito cada vez más complejo. La empresa incluye en la misma caja de regalo tanto productos alimenticios como no alimenticios, a los que se aplican tipos impositivos diferentes. 

 

Su enfoque multicanal añadió una mayor complejidad, ya que los envíos de las ventas realizadas en línea y por catálogo a menudo tributan de forma diferente. Solo la red de tiendas de la empresa exige la recaudación y preparación y presentación de declaraciones del impuesto sobre las ventas en 46 estados, y la determinación de la fiscalidad de los productos a nivel local resulta aún más compleja.

¿Por qué Avalara?

A principios de 2016, Hickory Farms eligió Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations como su nuevo sistema ERP.

 

Elegir un sistema para gestionar los impuestos sobre las ventas de la empresa, cada vez más complejos, era la siguiente prioridad. Impulsados por las sólidas recomendaciones de Microsoft y del socio de implementación, Matt y su equipo se decidieron rápidamente por AvaTax de Avalara para automatizar los cálculos del impuesto sobre las ventas y por Avalara Exemption Certificate Management para gestionar los certificados de exención y el cumplimiento normativo.

 

«Avalara fue una de las primeras empresas en asociarse con Microsoft y en prepararse para la nube y para Dynamics 365 for Finance and Operations», afirma Matt. «Ser de los primeros en adoptar algo puede conllevar sus propios retos, pero vimos algunas ventajas en probar las nuevas plataformas y asegurarnos de que nos funcionan».

 

Aunque salir del negocio de los centros de datos era una necesidad para Hickory Farms, Matt también reconoce algunas ventajas que ofrece la plataforma de Avalara, como la capacidad de consolidar el cálculo del impuesto sobre las ventas y la verificación de direcciones para los envíos en Commerce Cloud Digital, el sistema de comercio electrónico de la empresa.

«Queríamos un sistema que pudiera hacerlo todo bien, unas cuantas cosas muy bien, y además queríamos que estuviera basado en la nube. Los equipos que participan en nuestra actualización del cumplimiento normativo han demostrado una capacidad de respuesta increíble y trabajan muy bien en equipo».

  • — Matt James,
  • Director de operaciones

 

Integración

Aunque la implementación del ERP planteó «un buen número de obstáculos», según Matt, estos se debieron principalmente al alcance y al ritmo del cambio en Hickory Farms. «Tuvimos muchos retos internos para superar nuestra propia deuda técnica», explica. «Había una cantidad considerable de datos necesarios para un sistema ERP moderno que ni siquiera teníamos». Además, nos enfrentábamos a algunos cambios organizativos importantes. Tenemos mucha gente nueva que está familiarizándose con Hickory Farms, al mismo tiempo que nosotros también estamos aprendiendo a usar nuevos sistemas».

 

A pesar de estos desafíos, Matt confirma que la integración de ambas soluciones se realizó sin problemas. «Como fuimos de los primeros en adoptar la integración de Microsoft-Avalara, nos encontramos con algunas cosas nuevas, nada que no se pudiera solucionar, solamente trabajo que teníamos que hacer», dice. «Los equipos han respondido increíblemente bien y trabajan muy bien juntos. Todos nuestros problemas se han resuelto realmente bien».

Resultados

La adopción e integración de estas plataformas está ayudando a Hickory Farms a desarrollar nuevos escenarios en su relación con los clientes. La empresa está implantando actualmente Dynamics 365 for Finance and Operations con AvaTax integrado, lo que le permite a la empresa recibir pedidos en las tiendas minoristas y tramitarlos desde un almacén. Un cliente que recoja una caja de regalo en una tienda para su vecino podrá enviar una a su hermano en otro estado en la misma transacción.

 

«Ya es bastante complicado calcular bien el impuesto sobre las ventas en las tiendas locales para las transacciones de pago en efectivo y recogida inmediata», comenta Matt entre risas. «Ahora se suma la complejidad que supone el envío a alguien que se encuentra en otra jurisdicción. Pero creemos que será una nueva y emocionante experiencia para el cliente, y AvaTax se encargará de los cálculos de los impuestos en el punto de venta».

 

«Estamos cambiando mucho y estamos muy ilusionados con ello», dice Matt. «Y estamos encantados de colaborar con unos magníficos socios que pueden contribuir a nuestro éxito».

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