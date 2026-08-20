A principios de 2016, Hickory Farms eligió Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations como su nuevo sistema ERP.

Elegir un sistema para gestionar los impuestos sobre las ventas de la empresa, cada vez más complejos, era la siguiente prioridad. Impulsados por las sólidas recomendaciones de Microsoft y del socio de implementación, Matt y su equipo se decidieron rápidamente por AvaTax de Avalara para automatizar los cálculos del impuesto sobre las ventas y por Avalara Exemption Certificate Management para gestionar los certificados de exención y el cumplimiento normativo.

«Avalara fue una de las primeras empresas en asociarse con Microsoft y en prepararse para la nube y para Dynamics 365 for Finance and Operations», afirma Matt. «Ser de los primeros en adoptar algo puede conllevar sus propios retos, pero vimos algunas ventajas en probar las nuevas plataformas y asegurarnos de que nos funcionan».

Aunque salir del negocio de los centros de datos era una necesidad para Hickory Farms, Matt también reconoce algunas ventajas que ofrece la plataforma de Avalara, como la capacidad de consolidar el cálculo del impuesto sobre las ventas y la verificación de direcciones para los envíos en Commerce Cloud Digital, el sistema de comercio electrónico de la empresa.