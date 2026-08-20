Andrew confía en Avalara para garantizar que Highgate cumpla con la normativa fiscal, dadas las complejidades que plantea la gestión de múltiples cadenas hoteleras en Estados Unidos y en el extranjero. «Las soluciones son excelentes y el coste por propiedad merece la pena», afirma Andrew. «Ahorramos mucho tiempo al automatizar aspectos clave del cumplimiento normativo. El mayor ahorro de tiempo se ha logrado con el procesamiento de los pagos. Simplemente realizamos una transferencia bancaria cada mes para cubrir la totalidad de la deuda tributaria, nos aseguramos de facilitarles datos precisos y, a partir de ahí, Avalara se encarga del resto. Nos evita tener que crear cientos de transacciones de cuentas por pagar cada mes».

Desde que se implementó Avalara, Andrew ha estrechado su relación añadiendo rápidamente nuevas funciones para potenciar el valor del software. «El uso de Avalara for Hospitality nos ha permitido ahorrar más de 100 000 dólares al año gracias a la mejora de la eficiencia», afirma Andrew.

Además de su satisfacción con el software, Andrew reconoce la importancia de trabajar con un equipo de expertos y de tener una relación de colaboración. «Avalara se ha convertido en un socio importante que valora nuestros comentarios e implementa nuestras sugerencias para mejorar el producto», afirma Andrew. «El equipo de Avalara es increíble y siempre va más allá de lo esperado».