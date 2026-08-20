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Testimonio de cliente

Highgate alcanza nuevas cotas con Avalara for Hospitality

Resultados

Eficiencia mejorada

Tiempo ahorrado

Coste reducido

Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Highgate es una empresa dedicada a la gestión, inversión y desarrollo hotelero que gestiona más de 87 000 habitaciones en Norteamérica, Europa, el Caribe y Latinoamérica.

 

«Hemos crecido considerablemente en los últimos años, en los que hemos realizado dos adquisiciones. «Nuestra capacidad para automatizar es fundamental para aumentar la eficiencia y gestionar el crecimiento de la empresa», afirma Andrew Greco, vicepresidente de cumplimiento normativo e impuestos de Highgate.

Retos en materia de impuestos

La consolidación manual de datos para determinar las obligaciones fiscales de los hoteles o las empresas de gestión hotelera a través de sus sistemas de back-end es un proceso que requiere mucho tiempo. «Es difícil mantenerse al día con las múltiples leyes fiscales en los niveles jurisdiccionales estatales, municipales y locales», dice Andrew. Cualquier malentendido de las normas fiscales podría salir muy caro. Sobre todo porque muchas jurisdicciones fiscales locales son estrictas en lo que respecta al cumplimiento normativo y se muestran agresivas a la hora de realizar auditorías».

 

Los desafíos de personal y los datos inconsistentes también contribuyen a la complejidad del cumplimiento normativo de este segmento. Estos retos se agravan cuando hay varias cadenas hoteleras, cada una con sus propios repositorios de documentos. «Antes de trabajar con Avalara, nuestro proceso resultaba muy costoso, complejo y estaba plagado de tareas manuales», recuerda Andrew.

¿Por qué Avalara?

«Avalara domina el sector y su experiencia al servicio del segmento hotelero era evidente», explica Andrew. Otros proveedores no tenían un contenido tributario comparable al que ofrece Avalara for Hospitality específicamente para el sector hotelero. Nadie se acercaba siquiera a ofrecer algo comparable. Ni siquiera los otros grandes actores del sector tenían una solución totalmente funcional para el impuesto sobre transacciones específicamente orientada a los hoteles.

«El uso de Avalara for Hospitality nos ha permitido ahorrar más de 100 000 dólares al año gracias a la mejora de la eficiencia».

  • — Andrew Greco,
  • Vicepresidente de cumplimiento normativo e impuestos, Highgate

 

Resultados

Andrew confía en Avalara para garantizar que Highgate cumpla con la normativa fiscal, dadas las complejidades que plantea la gestión de múltiples cadenas hoteleras en Estados Unidos y en el extranjero. «Las soluciones son excelentes y el coste por propiedad merece la pena», afirma Andrew. «Ahorramos mucho tiempo al automatizar aspectos clave del cumplimiento normativo. El mayor ahorro de tiempo se ha logrado con el procesamiento de los pagos. Simplemente realizamos una transferencia bancaria cada mes para cubrir la totalidad de la deuda tributaria, nos aseguramos de facilitarles datos precisos y, a partir de ahí, Avalara se encarga del resto. Nos evita tener que crear cientos de transacciones de cuentas por pagar cada mes».

 

Desde que se implementó Avalara, Andrew ha estrechado su relación añadiendo rápidamente nuevas funciones para potenciar el valor del software. «El uso de Avalara for Hospitality nos ha permitido ahorrar más de 100 000 dólares al año gracias a la mejora de la eficiencia», afirma Andrew.

 

Además de su satisfacción con el software, Andrew reconoce la importancia de trabajar con un equipo de expertos y de tener una relación de colaboración. «Avalara se ha convertido en un socio importante que valora nuestros comentarios e implementa nuestras sugerencias para mejorar el producto», afirma Andrew. «El equipo de Avalara es increíble y siempre va más allá de lo esperado».

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