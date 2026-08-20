Avalara AvaTax está totalmente integrada con la plataforma de gestión de suscripciones de principio a fin de Zuora, diseñada para que las empresas puedan automatizar su proceso desde el pedido hasta la obtención de los ingresos. Zuora simplifica la tarea, que de otro modo resultaría complicada, de gestionar todas las interacciones relacionadas con el fomento de relaciones a largo plazo con los clientes, como las facturas y los pagos, así como las operaciones comerciales y financieras.

La plataforma abarca todos los aspectos de la gestión de suscripciones, incluida la creación de planes personalizados de productos y tarifas, el alta de clientes y sus suscripciones, la modificación de las suscripciones y la automatización de la facturación y el cobro de pagos de forma continua. Geraldene continúa: «El hecho de que Zuora y Avalara pudieran ofrecer una solución probada y contrastada, que ya utilizaban muchas empresas que se enfrentaban a retos similares a los nuestros, nos dio mucha tranquilidad». «Queríamos empezar con buen pie en Estados Unidos y necesitábamos saber que la solución funcionaría con precisión y desde el primer momento, sin necesidad de meses de trabajo de desarrollo».

«La implementación de la solución se desarrolló sin problemas y, gracias a su facilidad de uso, pudimos ponerla en marcha y empezar a utilizarla con confianza y eficacia en muy poco tiempo». El hecho de que la solución pueda implementarse dondequiera que establezcamos una presencia y demos servicio a los clientes es muy importante para nosotros. «En realidad, esto contribuye a minimizar los obstáculos para el crecimiento y la expansión futuros».