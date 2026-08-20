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Información sobre el cliente

La solución AvaTax de Avalara es fundamental para que Centrica Hive ofrezca una experiencia de cliente fluida

AvaTax permite a Hive adentrarse con confianza en nuevos mercados, establecer rápidamente su presencia en ellos y empezar a prestar servicio a los clientes.

Información general sobre la empresa

Centrica Hive (Hive) es un proveedor líder en el mercado de dispositivos inteligentes conectados para el hogar. Mediante la aplicación y el sitio web de Hive, los clientes pueden controlar una serie de dispositivos conectados a Internet en sus hogares. Los clientes pagan una cuota de suscripción mensual para acceder y utilizar los servicios de la empresa, y este modelo ha sido fundamental para el crecimiento y el éxito continuos de Hive.

 

Ante el lanzamiento de una innovadora gama de productos en EE. UU., Centrica Hive eligió Avalara, totalmente integrada con la plataforma de gestión de suscripciones de Zuora, para automatizar todo el proceso de cumplimiento de la normativa del impuesto sobre las ventas. El mero número de transacciones individuales hace que la automatización sea imprescindible; de lo contrario, realizar los cálculos manualmente podría suponer cientos de horas de trabajo al mes.

 

Geraldene Cummins, analista de negocios financieros de Centrica Hive, comenta: «Nuestro equipo financiero cuenta con amplia experiencia y está altamente cualificado, pero nos habría resultado muy difícil estar al día por nuestra cuenta de los cambios en la normativa fiscal estadounidense en materia de impuestos sobre las ventas». Tras analizar diferentes soluciones, nos decantamos por el motor integrado de gestión de suscripciones e impuestos sobre las ventas que ofrecen Zuora y Avalara».

Una solución totalmente integrada

Avalara AvaTax está totalmente integrada con la plataforma de gestión de suscripciones de principio a fin de Zuora, diseñada para que las empresas puedan automatizar su proceso desde el pedido hasta la obtención de los ingresos. Zuora simplifica la tarea, que de otro modo resultaría complicada, de gestionar todas las interacciones relacionadas con el fomento de relaciones a largo plazo con los clientes, como las facturas y los pagos, así como las operaciones comerciales y financieras.

 

La plataforma abarca todos los aspectos de la gestión de suscripciones, incluida la creación de planes personalizados de productos y tarifas, el alta de clientes y sus suscripciones, la modificación de las suscripciones y la automatización de la facturación y el cobro de pagos de forma continua. Geraldene continúa: «El hecho de que Zuora y Avalara pudieran ofrecer una solución probada y contrastada, que ya utilizaban muchas empresas que se enfrentaban a retos similares a los nuestros, nos dio mucha tranquilidad». «Queríamos empezar con buen pie en Estados Unidos y necesitábamos saber que la solución funcionaría con precisión y desde el primer momento, sin necesidad de meses de trabajo de desarrollo».

 

«La implementación de la solución se desarrolló sin problemas y, gracias a su facilidad de uso, pudimos ponerla en marcha y empezar a utilizarla con confianza y eficacia en muy poco tiempo». El hecho de que la solución pueda implementarse dondequiera que establezcamos una presencia y demos servicio a los clientes es muy importante para nosotros. «En realidad, esto contribuye a minimizar los obstáculos para el crecimiento y la expansión futuros».

«Estamos muy satisfechos tanto con la solución en sí como con el soporte continuo que recibimos».

  • — Geraldene Cummins
  • Analista de negocio financiera, Centrica Hive

Ventajas clave para el negocio

La solución combinada que ofrecen Avalara y Zuora es fundamental para dotar a los clientes de Hive de las funcionalidades que necesitan para gestionar sus planes de suscripción y para proporcionar visibilidad sobre sus planes de pago. Al liberarse de las tareas administrativas manuales, el equipo puede dedicar más tiempo a apoyar el crecimiento de la empresa, canalizando su experiencia hacia otras áreas del negocio para garantizar que siga creciendo cada vez más.

 

Geraldene comenta: «La solución ha sido fundamental para que Hive haya podido ofrecer un servicio de suscripción de alta calidad a nuestros clientes». «Es fundamental para nuestras operaciones diarias y, gracias a que se actualiza cada vez que cambia la legislación fiscal, tenemos siempre la seguridad de que a nuestros clientes se les factura con precisión en todo momento».

 

«El apoyo constante que recibimos de los equipos técnicos y de atención al cliente de Zuora y Avalara ha sido excelente y constituye un factor importante para nosotros. Estamos muy satisfechos con la solución en sí, además de con el soporte continuo que recibimos».

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