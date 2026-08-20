Para abordar esta complejidad, Huuuge implementó Avalara AvaTax con el fin de calcular en tiempo real el impuesto sobre las ventas, el IVA y el GST en función de la ubicación del cliente. AvaTax se integra a través de API con la plataforma de videojuegos y el sistema de pago de Huuuge, lo que permite determinar sin problemas los tipos impositivos e incluir los impuestos en el proceso de pago.

«Lo que realmente necesitábamos era un motor para gestionar los impuestos, algo que pudiera conectarse con nuestro juego y con nuestro proveedor de pagos para aplicar la tasa impositiva adecuada en tiempo real», afirmó Magdalena.

La empresa también adoptó Avalara Returns para automatizar las declaraciones de impuestos en EE. UU. y Canadá, y Avalara VAT Returns para gestionar el cumplimiento de la normativa sobre el GST en Australia. Tras comparar cuatro proveedores, Avalara destacó por su sólida funcionalidad. «Otras soluciones tenían demasiados errores o no eran lo suficientemente precisas», afirmó. «Con Avalara, la fiabilidad alcanzaba un nivel totalmente diferente».

La implementación duró menos de tres meses, incluyendo la creación de una conexión API a medida y el registro en todos los estados de EE. UU. y en todas las provincias de Canadá. Este lanzamiento permitió a Huuuge abrir su tienda web según lo previsto. «Nuestros desarrolladores tuvieron acceso directo al equipo técnico de Avalara. Aunque hubo algunos desafíos durante el proceso de implementación, pudimos lanzar el producto a tiempo», indicó Magdalena.