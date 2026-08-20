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Testimonio de cliente

Huuuge Games automatiza la gestión de los impuestos en 50 estados y otros países con un equipo formado por tan solo dos personas.

Resultados

Cumplimiento automatizado de la normativa tributaria en EE. UU. y Canadá

Sin preparación manual ni importación de datos

Presentaciones de impuestos mensuales fiables y sencillas

El equipo se liberó de tareas para centrarse en el crecimiento estratégico

Información general sobre la empresa

Fundada en Polonia, Huuuge Games comenzó como desarrolladora de videojuegos para móviles y se expandió rápidamente a escala mundial gracias a su juego estrella, Huuuge Casino. La empresa pasó de tener una única oficina a contar con un grupo de más de 10 entidades, con una sociedad matriz con sede en EE. UU. que cotiza en la Bolsa de Varsovia.

 

En la actualidad, la empresa comercializa videojuegos a nivel mundial a través de plataformas y de su propia tienda web de venta directa al consumidor.

Retos en materia de impuestos

Cuando Huuuge pasó a vender directamente a través de su propia tienda web a finales de 2021, se hizo responsable de calcular, recaudar y pagar impuestos en una amplia gama de jurisdicciones, incluyendo los 50 estados de EE. UU., las provincias canadienses, la UE y Australia.

 

Magdalena Ćwik-Burszewska, directora de impuestos del grupo en Huuuge Games, reconoció rápidamente la magnitud de este cambio: «De repente, tuvimos que gestionar el impuesto sobre las ventas en los 50 estados de EE. UU., las provincias canadienses y en otras ubicaciones», explicó. «Eso habría sido inmanejable sin automatización».

 

Con un equipo fiscal formado por solo dos o tres personas con sede en Europa, estaba claro que el cumplimiento normativo de manera manual en tantas regiones no sería escalable.

¿Por qué Avalara?

Para abordar esta complejidad, Huuuge implementó Avalara AvaTax con el fin de calcular en tiempo real el impuesto sobre las ventas, el IVA y el GST en función de la ubicación del cliente. AvaTax se integra a través de API con la plataforma de videojuegos y el sistema de pago de Huuuge, lo que permite determinar sin problemas los tipos impositivos e incluir los impuestos en el proceso de pago.

 

«Lo que realmente necesitábamos era un motor para gestionar los impuestos, algo que pudiera conectarse con nuestro juego y con nuestro proveedor de pagos para aplicar la tasa impositiva adecuada en tiempo real», afirmó Magdalena.

 

La empresa también adoptó Avalara Returns para automatizar las declaraciones de impuestos en EE. UU. y Canadá, y Avalara VAT Returns para gestionar el cumplimiento de la normativa sobre el GST en Australia. Tras comparar cuatro proveedores, Avalara destacó por su sólida funcionalidad. «Otras soluciones tenían demasiados errores o no eran lo suficientemente precisas», afirmó. «Con Avalara, la fiabilidad alcanzaba un nivel totalmente diferente».

 

La implementación duró menos de tres meses, incluyendo la creación de una conexión API a medida y el registro en todos los estados de EE. UU. y en todas las provincias de Canadá. Este lanzamiento permitió a Huuuge abrir su tienda web según lo previsto. «Nuestros desarrolladores tuvieron acceso directo al equipo técnico de Avalara. Aunque hubo algunos desafíos durante el proceso de implementación, pudimos lanzar el producto a tiempo», indicó Magdalena.

«Recomiendo encarecidamente Avalara. Es una herramienta que simplifica y automatiza los procesos relacionados con la gestión de los impuestos. Sin ella, no podríamos gestionar el cumplimiento normativo a esta escala».

  • — Magdalena Ćwik-Burszewska,
  • Directora de impuestos del grupo, Huuuge Games

 

Resultados

Gracias a Avalara, Huuuge ha podido automatizar el cumplimiento de la normativa tributaria y mantener sus operaciones optimizadas. «Somos capaces de gestionar el cumplimiento normativo en Estados Unidos y Canadá con solo dos personas. Sin Avalara, necesitaríamos contratar al menos a una persona más a tiempo completo», afirmó Magdalena.

 

La conexión mediante API elimina la necesidad de cargar datos de manera manual, y las declaraciones de impuestos se generan automáticamente y se presentan con una supervisión mínima. «Todo está automatizado: vemos las transacciones, las revisamos y hacemos clic en «Aprobar». Sin tareas realizadas de manera manual, sin importaciones de datos».

 

Magdalena explicó cómo esta eficiencia constante ha permitido al pequeño equipo centrarse en iniciativas estratégicas en lugar de en tareas rutinarias. «Ahora podemos centrarnos en tareas estratégicas, como apoyar las fusiones y adquisiciones o el lanzamiento de nuevos productos, en lugar de en las declaraciones de impuestos mensuales».

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