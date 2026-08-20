«Uno de los primeros pasos que tuvimos que dar fue tramitar todas las altas a efectos de impuestos en los 28 estados en los que sabíamos que teníamos que presentar declaraciones de impuestos», recuerda Ann. «Avalara cuenta con un equipo dedicado a guiar a los clientes a través de ese proceso, ayudándoles a tenerlo todo preparado desde el principio».

«Sin duda, Avalara ha facilitado nuestro cumplimiento de la normativa tributaria», añade. De hecho, no puedo ni imaginarme cómo lo habríamos hecho de forma manual. Creo que habría sido imposible».

Ann atribuye a Avalara el mérito de haber sido un factor clave en la expansión de ICONIC London hacia el mercado estadounidense mediante la venta directa al consumidor. «No habríamos podido lograr lo que hemos conseguido sin contar con esa herramienta que nos ha ayudado a poner en marcha ese negocio», afirma. «Lo recomendaría encarecidamente como una solución que puede ayudar a automatizar tus declaraciones y cálculos de impuestos, además de ser una solución técnica muy fácil de usar e implementar».

«A medida que ICONIC London sigue creciendo, estoy segura de que habrá muchas más oportunidades de expansión en otros lugares, además de en Estados Unidos», concluye Ann. «Sin duda, no dudaría en ponerme en contacto con Avalara para que nos ayude una vez más a encontrar las soluciones técnicas adecuadas para nuestras declaraciones de impuestos».