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Testimonio de cliente

ICONIC London se expande internacionalmente sin contratiempos

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Video: Hear how Avalara helps ICONIC London manage sales tax.

Resultados

Mayor crecimiento

Mejor cumplimiento normativo

Procesos mejorados

Información general sobre la empresa

Fundada en 2015, ICONIC London es una marca líder en maquillaje glamuroso para el día a día y productos híbridos de lujo para el cuidado de la piel.

 

Consideran que ningún animal debe sufrir daños durante la elaboración de sus productos y se enorgullecen de que esto se aplique a todos sus productos.

Retos en materia de impuestos

«Antes de establecer una nueva filial en Estados Unidos, ya realizábamos ventas a consumidores estadounidenses», afirma Ann Masson, directora financiera, «pero se trataba de ventas de exportación que realizábamos desde aquí, en el Reino Unido».

 

La empresa acabó adoptando un modelo de comercio electrónico en Estados Unidos. «Inmediatamente tuvimos que empezar a declarar impuestos en 28 estados», explica Ann. «De la noche a la mañana, pasamos de no tener que gestionar ningún impuesto sobre las ventas en EE. UU. a tener que estar preparados para presentar declaraciones de inmediato en esos 28 estados. No fue un proceso gradual, paso a paso. «Teníamos que estar preparados de inmediato para todos estos nuevos estados».

 

Sin embargo, la empresa no quería limitar el potencial del negocio debido a los requisitos en materia de impuestos sobre las ventas. «Sabíamos que era importante encontrar una solución que pudiera ayudarnos con este tema», comenta Ann. ICONIC London es una empresa bastante pequeña. Tenemos algo menos de 40 empleados en total ocupando diferentes puestos y un equipo de finanzas muy pequeño. «Solo somos tres, incluyéndome a mí».

¿Por qué Avalara?

ICONIC London utiliza Shopify, por lo que el hecho de que Avalara contara con una integración ya preparada para esta plataforma fue fundamental. «Había trabajado con Avalara en una de mis anteriores empresas», explica Ann, «y nos decidimos por Avalara porque nos dimos cuenta de que contaban con la experiencia necesaria y podían integrarse fácilmente con nuestra plataforma de Shopify».

 

Al tener Avalara AvaTax conectado a la tienda de Shopify de ICONIC London, todos los cálculos de impuestos pertinentes se realizan automáticamente en el punto de venta. «Luego, mensualmente, Avalara Returns se encarga de nuestras declaraciones de impuestos», añade Ann. «Nosotros los revisamos y aprobamos, y luego todo se presenta electrónicamente».

«Ni siquiera puedo imaginar cómo lo habríamos hecho de forma manual. Creo que habría sido imposible».

  • — Ann Masson,
  • Directora financiera

 

Resultados

«Uno de los primeros pasos que tuvimos que dar fue tramitar todas las altas a efectos de impuestos en los 28 estados en los que sabíamos que teníamos que presentar declaraciones de impuestos», recuerda Ann. «Avalara cuenta con un equipo dedicado a guiar a los clientes a través de ese proceso, ayudándoles a tenerlo todo preparado desde el principio».

 

«Sin duda, Avalara ha facilitado nuestro cumplimiento de la normativa tributaria», añade. De hecho, no puedo ni imaginarme cómo lo habríamos hecho de forma manual. Creo que habría sido imposible».

 

Ann atribuye a Avalara el mérito de haber sido un factor clave en la expansión de ICONIC London hacia el mercado estadounidense mediante la venta directa al consumidor. «No habríamos podido lograr lo que hemos conseguido sin contar con esa herramienta que nos ha ayudado a poner en marcha ese negocio», afirma. «Lo recomendaría encarecidamente como una solución que puede ayudar a automatizar tus declaraciones y cálculos de impuestos, además de ser una solución técnica muy fácil de usar e implementar».

 

«A medida que ICONIC London sigue creciendo, estoy segura de que habrá muchas más oportunidades de expansión en otros lugares, además de en Estados Unidos», concluye Ann. «Sin duda, no dudaría en ponerme en contacto con Avalara para que nos ayude una vez más a encontrar las soluciones técnicas adecuadas para nuestras declaraciones de impuestos».

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