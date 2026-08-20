Desde que se comenzó a implementar Avalara y SalesPad, IDville ha mejorado la eficiencia operativa y ha optimizado el cumplimiento normativo.

Además, al automatizar los flujos de trabajo y el cumplimiento normativo, IDville redujo la intervención manual, eliminando la necesidad de contratar a un especialista en impuestos con una dedicación completa a este tema. Esto supuso una reducción del 16 % en los gastos de ventas, generales y administrativos, atribuida a la automatización y a las mejoras en materia de cumplimiento normativo. La empresa también registró un aumento del 4 % en sus márgenes brutos, gracias a una mayor visibilidad y a la mejora de la eficiencia operativa.

Gracias al uso de las soluciones para gestionar el cumplimiento de la normativa tributaria de Avalara, IDville garantizó unas declaraciones más precisas y puntuales sin necesidad de aumentar su plantilla. Como dice Bob, «Realmente, y con toda honestidad, no creemos habernos saltado ni una sola declaración de impuestos».

Avalara y SalesPad han desempeñado un papel crucial en la automatización de la gestión de impuestos y el procesamiento de pedidos, garantizando un cumplimiento normativo sin interrupciones en 35 estados con nexo fiscal, al mismo tiempo que optimizan el flujo de trabajo y la precisión de las declaraciones de impuestos de IDville. Esto ha permitido a la empresa reducir los riesgos de incumplir normativas y los retrasos relacionados con los impuestos, así como operar de forma más eficiente a la vez que se centra en el crecimiento del negocio.