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Testimonio de cliente

Ignite Spot Accounting fomenta una conexión más profunda con los clientes

Resultados

Satisfacción del cliente

Satisfacción de los empleados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Ignite Spot Accounting ofrece una amplia gama de servicios de gestión empresarial, tales como contabilidad, gestión de nóminas, planificación estratégica, cumplimiento normativo, declaración de la renta a nivel federal y estatal, gestión integral del impuesto sobre las ventas y mucho más.

 

Dan Luthi, director de operaciones, contribuyó a que la empresa pasara de contar con un puñado de contables a tener una plantilla de más de 30 empleados que prestan servicio a cientos de clientes en todo el país.

Retos en materia de impuestos

En el panorama cada vez más complejo que se generó tras la sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc., Dan buscó una solución de automatización para liberar a la empresa de parte del riesgo y de las tareas que requieren mucho trabajo relacionadas con el cumplimiento normativo.

 

Para empezar, Ignite Spot analizó cómo sus clientes procesaban los impuestos en ese momento y cómo un nuevo flujo de trabajo sería beneficioso para la empresa y los clientes. «Minimizar los riesgos relacionados con el impuesto sobre las ventas requiere un enfoque proactivo para garantizar que la empresa esté abordando los retos de forma estratégica», afirma Dan.

 

Descubrieron que los clientes declaraban menos ingresos y estaban estresados por la complejidad de los procesos. Dan sabía que necesitaban un sistema que no solo aumentara el nivel de cumplimiento normativo, sino que también ayudara a los clientes a comprender mejor sus responsabilidades y requisitos.

 

«Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los clientes es determinar a qué preguntas necesitan responder», afirma Dan. «Cuanto más entienden, mejores preguntas plantean, lo que, en última instancia, nos ayuda a que logren un mayor éxito».

¿Por qué Avalara?

La búsqueda de un sistema automatizado llevó a Ignite Spot a Avalara Managed Returns for Accountants. Esta solución basada en la nube reduce el riesgo de gestionar las declaraciones de impuestos sobre las ventas y el uso de los clientes automatizando los procesos.

 

El sistema importa datos de impuestos sobre las ventas de prácticamente todas las plataformas de contabilidad y comercio electrónico, lo que reduce las incontables horas de trabajo manual y el riesgo de error humano que ello conlleva.

«Una vez que hemos automatizado la gestión de los impuestos sobre las ventas para los clientes y podemos ofrecerles orientación estratégica sobre sus canales de venta, nuestra relación con ellos se vuelve más interesante y dinámica».

  • — Dan Luthi
  • Director de operaciones

 

Resultados

Dan afirma que los clientes sienten que poseen un mayor control y tienen una mayor tranquilidad en lo que respecta al cumplimiento normativo de los impuestos sobre las ventas. Además, se sienten más seguros con el flujo de trabajo, incluidas las declaraciones y las revisiones.

 

Como resultado de esta confianza, Dan señala que sus clientes comentan de forma más activa las novedades que están surgiendo o que se vislumbran en el horizonte, lo que genera nuevas oportunidades de asesoramiento. «Nuestros clientes ven que estamos profundamente conectados, que no nos limitamos a manejar cifras», afirma. «Saben que vemos el negocio tal y como ellos lo ven y que nos ocupamos de ellos en su conjunto».

 

Las herramientas automatizadas también hacen que el trabajo en Ignite Spot sea más eficiente, permitiendo que una sola persona del personal gestione los procesos de impuestos sobre las ventas de docenas de clientes, además de revisar las declaraciones anteriores que el cliente hizo manualmente. Por ejemplo, el equipo de Dan descubrió que California le debía a su cliente 25 000 dólares.

 

Avalara Managed Returns for Accountants ha ayudado a Ignite Spot a aumentar su base de clientes, al mismo tiempo que ha ampliado los servicios que pueden ofrecer. La empresa ofrece ahora servicios proactivos relacionados con el impuesto sobre las ventas a más de 60 de sus clientes. Dan destaca que el servicio de su empresa ha ganado 'adherencia' gracias a la mejora del valor que aportan.

 

«Una vez que hemos automatizado las declaraciones de impuestos sobre las ventas para los clientes y podemos ofrecerles orientación estratégica para sus canales de venta, nuestra relación con ellos se vuelve más estimulante y dinámica», afirma Dan. «Los clientes se muestran cada vez más interesados en hablar con nosotros y explorar nuevas formas en las que podamos ayudarles a ir un paso más allá».

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