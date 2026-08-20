Dan afirma que los clientes sienten que poseen un mayor control y tienen una mayor tranquilidad en lo que respecta al cumplimiento normativo de los impuestos sobre las ventas. Además, se sienten más seguros con el flujo de trabajo, incluidas las declaraciones y las revisiones.

Como resultado de esta confianza, Dan señala que sus clientes comentan de forma más activa las novedades que están surgiendo o que se vislumbran en el horizonte, lo que genera nuevas oportunidades de asesoramiento. «Nuestros clientes ven que estamos profundamente conectados, que no nos limitamos a manejar cifras», afirma. «Saben que vemos el negocio tal y como ellos lo ven y que nos ocupamos de ellos en su conjunto».

Las herramientas automatizadas también hacen que el trabajo en Ignite Spot sea más eficiente, permitiendo que una sola persona del personal gestione los procesos de impuestos sobre las ventas de docenas de clientes, además de revisar las declaraciones anteriores que el cliente hizo manualmente. Por ejemplo, el equipo de Dan descubrió que California le debía a su cliente 25 000 dólares.

Avalara Managed Returns for Accountants ha ayudado a Ignite Spot a aumentar su base de clientes, al mismo tiempo que ha ampliado los servicios que pueden ofrecer. La empresa ofrece ahora servicios proactivos relacionados con el impuesto sobre las ventas a más de 60 de sus clientes. Dan destaca que el servicio de su empresa ha ganado 'adherencia' gracias a la mejora del valor que aportan.

«Una vez que hemos automatizado las declaraciones de impuestos sobre las ventas para los clientes y podemos ofrecerles orientación estratégica para sus canales de venta, nuestra relación con ellos se vuelve más estimulante y dinámica», afirma Dan. «Los clientes se muestran cada vez más interesados en hablar con nosotros y explorar nuevas formas en las que podamos ayudarles a ir un paso más allá».