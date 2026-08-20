«Como socio de referencia, podemos recomendar a nuestros clientes las soluciones de Avalara, lo que les permite acceder a los recursos y la tecnología que necesitan para el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas y el uso», afirma Brian. «Gracias a Avalara, nuestros clientes saben dónde deben presentar sus declaraciones, cuándo deben hacerlo y cuánto impuesto sobre las ventas deben recaudar y liquidar».

«Por ejemplo, tenemos un cliente que se dedica a la venta de software por Internet en todo el país», explica Brian. «Parte del negocio es software a medida y otra parte es software ya desarrollado. No tenían claro en qué zonas estaban obligados a presentar declaraciones del impuesto sobre las ventas ni por qué. Nos pusimos en contacto con Avalara para que nos ayudara con un estudio sobre el nexo fiscal y para completar las declaraciones pertinentes para que el cliente cumpliera con la normativa».

Para los profesionales que prestan servicios de cumplimiento normativo, Brian señaló que los documentos de cierre de ejercicio de sus clientes pueden ofrecer algunas pistas sobre si una empresa podría necesitar revisar sus procesos en materia del impuesto sobre las ventas o recurrir a un proveedor como Avalara.

«Los profesionales fiscales deberían tener en cuenta si una empresa ha añadido o modificado sus sedes, si ha registrado ventas o cuenta con personal en nuevos estados, o si ha experimentado un aumento repentino en el volumen o en el importe en dólares de sus ventas en una o más jurisdicciones», afirma Brian. «Dado que estas cuestiones pueden modificar los requisitos relacionados con la preparación y presentación de declaraciones del impuesto sobre las ventas en distintos estados, el profesional fiscal debe avisar al cliente y ayudarle a resolver la situación antes de que se convierta en un problema».

«Actualmente estamos trabajando con el equipo de Avalara para familiarizarnos con los otros productos de Avalara», concluye Brian. «En concreto, nos referimos al producto creado específicamente para organizaciones más pequeñas con requisitos en materia de presentación de declaraciones menos complejos.»