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HISTORIA DE SOCIO

Indinero te ahorra los quebraderos de cabeza relacionados con el impuesto sobre las ventas

Resultados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Fundada en 2009, indinero es una empresa de confianza especializada en operaciones financieras para pequeñas empresas. Con una clientela diversa compuesta por cerca de 1000 startups y pequeñas empresas financiadas por capital riesgo en todo Estados Unidos, indinero ofrece un conjunto integral de servicios, entre los que se incluyen los servicios externalizados de dirección financiera, cumplimiento normativo y planificación fiscal, gestión de nóminas, contabilidad y registro contable.

Retos en materia de impuestos

Las pequeñas empresas llevan mucho tiempo recurriendo a profesionales fiscales o a contables públicos certificados (CPA) para satisfacer sus necesidades de cumplimiento normativo a final de año, lo que implica recopilar, conciliar y corregir los libros contables de sus clientes, así como elaborar informes financieros. Con la creciente adopción de sistemas empresariales basados en la nube, los propietarios de estas pequeñas empresas han recurrido a servicios externalizados de dirección financiera, impuestos, nóminas y contabilidad, lo que les proporciona asesoramiento en tiempo real y apoyo operativo diario por parte de estos expertos financieros y empresariales.

 

Por desgracia, sigue habiendo un ámbito importante de las operaciones empresariales que resulta excesivamente complejo y que supone un quebradero de cabeza para muchos emprendedores: el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas. En los EE. UU. hay más de 12 000 jurisdicciones fiscales, entre las que se incluyen estados, ciudades, condados y diversos distritos especiales. Cada uno de ellos cuenta con tasas impositivas y normativas propias que definen la fiscalidad de los productos y servicios, incluidas exenciones especiales, periodos de exención del impuesto sobre las ventas y otros factores que pueden suponer importantes dificultades para las empresas que intentan cumplir con la normativa. Además de estas complejidades inherentes, los estados siguen adaptando y modificando la normativa sobre el impuesto sobre las ventas relacionada con el nexo económico a raíz de la sentencia del caso Dakota del Sur contra Wayfair dictada en 2018.

 

«Muchas pequeñas empresas no son conscientes de lo complicados que pueden resultar estos impuestos locales hasta que ya se enfrentan a auditorías relacionadas con el impuesto sobre las ventas», afirma Brian Miller, contable público certificado y director fiscal de indinero. «Como asesores de confianza, sabemos dónde operan nuestros clientes, dónde tienen ventas y personal, y les planteamos de forma proactiva la cuestión del impuesto sobre las ventas. Pero, incluso con nuestra plantilla de 230 empleados, no disponemos ni de los recursos ni de la experiencia necesarios para gestionar la laboriosa carga de gestionar el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas en miles de jurisdicciones. Por eso recomendamos a nuestros clientes que utilicen Avalara».

¿Por qué Avalara?

El software de automatización de la gestión de impuestos de Avalara funciona de forma integrada para crear una plataforma integral que permite cumplir con la normativa tributaria. Los productos están disponibles como un paquete o como opciones independientes que se pueden personalizar según las necesidades de tu negocio. Según Brian, indinero eligió a Avalara como su socio de referencia preferido para satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas de sus clientes tras analizar otras soluciones disponibles en el mercado y constatar que ninguna era tan completa ni tan fácil de usar para los clientes. «Avalara es, con diferencia, la mejor en este ámbito, afirma, y además cuenta con expertos legales y en impuestos sobre las ventas en su plantilla para garantizar el cumplimiento normativo».

 

La empresa colabora con Avalara para obtener recomendaciones y utiliza una lista de comprobación estandarizada para el proceso de implementación que ayuda al equipo a identificar las áreas fundamentales de servicios que necesitará una empresa. Se trata de un enfoque que Brian considera esencial para el éxito de indinero, y que también incluye asignar a un miembro concreto del personal como persona de contacto para dichas recomendaciones en un ámbito de actuación.

«Gracias a Avalara, nuestros clientes saben dónde deben presentar sus declaraciones, cuándo deben hacerlo y cuánto impuesto sobre las ventas deben recaudar y liquidar».

  • — Brian Miller
  • Contable público autorizado y director fiscal

 

Resultados

«Como socio de referencia, podemos recomendar a nuestros clientes las soluciones de Avalara, lo que les permite acceder a los recursos y la tecnología que necesitan para el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas y el uso», afirma Brian. «Gracias a Avalara, nuestros clientes saben dónde deben presentar sus declaraciones, cuándo deben hacerlo y cuánto impuesto sobre las ventas deben recaudar y liquidar».

 

«Por ejemplo, tenemos un cliente que se dedica a la venta de software por Internet en todo el país», explica Brian. «Parte del negocio es software a medida y otra parte es software ya desarrollado. No tenían claro en qué zonas estaban obligados a presentar declaraciones del impuesto sobre las ventas ni por qué. Nos pusimos en contacto con Avalara para que nos ayudara con un estudio sobre el nexo fiscal y para completar las declaraciones pertinentes para que el cliente cumpliera con la normativa».

 

Para los profesionales que prestan servicios de cumplimiento normativo, Brian señaló que los documentos de cierre de ejercicio de sus clientes pueden ofrecer algunas pistas sobre si una empresa podría necesitar revisar sus procesos en materia del impuesto sobre las ventas o recurrir a un proveedor como Avalara.

 

«Los profesionales fiscales deberían tener en cuenta si una empresa ha añadido o modificado sus sedes, si ha registrado ventas o cuenta con personal en nuevos estados, o si ha experimentado un aumento repentino en el volumen o en el importe en dólares de sus ventas en una o más jurisdicciones», afirma Brian. «Dado que estas cuestiones pueden modificar los requisitos relacionados con la preparación y presentación de declaraciones del impuesto sobre las ventas en distintos estados, el profesional fiscal debe avisar al cliente y ayudarle a resolver la situación antes de que se convierta en un problema».

 

«Actualmente estamos trabajando con el equipo de Avalara para familiarizarnos con los otros productos de Avalara», concluye Brian. «En concreto, nos referimos al producto creado específicamente para organizaciones más pequeñas con requisitos en materia de presentación de declaraciones menos complejos.»

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