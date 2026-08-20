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Testimonio de cliente

Inovonics descubre el completo paquete para cumplir con la normativa tributaria de Avalara

Customer story Inovonics - Andrea Riviezzo

Resultados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Fundada en 1986, Inovonics fue pionera y patentó el uso de la tecnología inalámbrica de 900 MHz para ofrecer las soluciones más fiables, rentables y flexibles para aplicaciones inalámbricas críticas. La empresa constituye la columna vertebral de muchos de los sistemas inalámbricos más utilizados del mundo.

Retos en materia de impuestos

Como muchas empresas que tratan principalmente con distribuidores, Inovonics asumió que sus únicas obligaciones de nexo fiscal se encontraban en los estados donde tenían empleados. Tras completar un estudio de nexo fiscal, la empresa descubrió que tenía obligaciones fiscales en 14 estados, además de en los seis en los que ya estaba registrada.

 

No tardaron mucho en darse cuenta de que NAV, a pesar de todas sus grandes ventajas, no era la mejor herramienta para el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas. «Hay que estar muy al tanto de todas las tasas impositivas», afirma Andrea Riviezzo, responsable de contabilidad de la empresa, «y tiene que encargarse una misma de toda la gestión administrativa».

 

Además, la gestión de certificados seguía siendo un problema complejo. «Si se trata de un envío directo y se incluye el ID del certificado en la ficha del cliente, este dato se transmite al lugar al que se realiza el envío directo», explica Andrea. «Por lo tanto, si están exentos en California pero no en Nueva Jersey, también habrás generado problemas allí».

¿Por qué Avalara?

Para gestionar mejor estos desafíos, Inovonics empezó a buscar una solución integral que automatizara la recaudación de impuestos en todas sus ventas, presentara declaraciones en 20 estados y gestionara los certificados de exención.

 

Después de consultar con un asesor de confianza, Inovonics no tardó en seleccionar a Avalara para el trabajo.

“Me encanta usar el producto y es una empresa divertida con la que trabajar.”

  • — Andrea Riviezzo
  • Controladora financiera

 

Resultados

Andrea evalúa a Avalara, en parte, por el tiempo y la tranquilidad que aporta a su equipo. «Ahora ya no me preocupo en absoluto por el impuesto sobre las ventas», afirma. «Si mañana activaramos otros 15 estados más, no tendríamos que preocuparnos por nada en absoluto. Subimos todos nuestros certificados y todo está gestionado. Y si alguien está de vacaciones o fuera de la oficina, sabemos que no se nos pasarán los plazos de presentación».

 

«Lo más importante que nos ofreció Avalara fue un paquete completo», afirma Andrea, «por lo que no tuvimos que ir montándolo pieza a pieza». Y, al mismo tiempo, contaban con los servicios profesionales para ayudarnos a recopilar esos certificados y validarlos desde el principio. Todo lo que necesitábamos para el impuesto sobre las ventas, Avalara lo tenía».

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