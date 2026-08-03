El crecimiento de LAZ Parking se ha disparado en los últimos años, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones, lo que ha incrementado la carga de trabajo y la complejidad de los requisitos asociados a las licencias comerciales de la empresa en múltiples niveles jurisdiccionales. El volumen de licencias, permisos y tasas necesarios aumentaron drásticamente por la rápida incorporación de nuevas líneas de negocio.
«Afortunadamente, tenemos buenas relaciones con la mayoría de las autoridades con las que tratamos», afirma Heather Parker, responsable de cumplimiento normativo. «Pero en algunos de nuestros mercados más importantes, no se tolera en absoluto el incumplimiento de la normativa. Simplemente te van a cerrar el negocio».
LAZ Parking cuenta con un departamento formado por tan solo dos personas que se encargan de gestionar los requisitos asociados a las licencias comerciales para todo el país. Para seguir el ritmo del importante crecimiento de la empresa, era evidente que implementar los sistemas y procesos adecuados iba a ser fundamental. Heather y su compañera, Sarah Parente, empezaron a organizar las licencias y los permisos necesarios mediante una hoja de cálculo de Excel, y con el tiempo pasaron a almacenar los documentos en una base de datos de creación propia. Aunque era más eficaz a la hora de almacenar licencias, su base de datos tenía limitaciones en cuanto a lo que podía ofrecer en términos de informes, notificaciones y otros aspectos. «No hacía lo que necesitábamos que hiciera. En realidad no gestionábamos las licencias; solo era un lugar donde guardarlas», admite Heather.