«Llevaba diez años pidiendo una solución como esta», dice Heather entre risas. «Ahora que nos hemos expandido a algunas ciudades en las que la normativa es muy estricta y su cumplimiento se vigila de cerca, y con todas nuestras adquisiciones, nos hemos convertido en un objetivo importante. Así que, el año pasado fui a ver a nuestro director financiero y le dije: «Lo vamos a hacer».

Varios factores hicieron que Avalara License Management (ALM) entrara en la lista de finalistas de LAZ Parking. El hecho de que ALM esté basado en la nube fue un punto a favor. «Como aquí funcionamos con un equipo reducido, no queríamos que nuestro personal de TI se encargara de ninguna parte de este sistema. Al final, solo tuvimos que facilitar nuestros datos y Avalara se encargó del resto. El equipo de gestión de proyectos y transición fue excelente», dice Heather.

Antes de que se completara el proyecto, LAZ Parking también implementó una personalización para gestionar su trabajo de fianzas. Gracias a ALM, pudieron optimizar sus extensas carteras de licencias comerciales y centralizarlas en una única base de datos segura, además de gestionarlas mediante herramientas de flujo de trabajo adaptadas a sus necesidades en un entorno colaborativo. Heather y Sarah ahora pueden garantizar el cumplimiento normativo continuo de la empresa gracias a un calendario dinámico y recuperar el tiempo que antes perdían en tareas repetitivas.