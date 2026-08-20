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Testimonio de cliente

Una empresa británica crece en Estados Unidos gracias a su compromiso con el cumplimiento normativo

Resultados

Sistemas integrados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Limbs & Things diseña y fabrica modelos anatómicamente precisos que mejoran la formación clínica en todo tipo de ámbitos, desde los procedimientos de diagnóstico hasta las técnicas quirúrgicas. Fundada en 1990 por un ilustrador médico británico, la sede de EE. UU. de la empresa se encuentra en Savannah, Georgia.

Retos en materia de impuestos

Limbs & Things cuenta con un modelo de ventas muy personalizado, con clientes que demandan demostraciones, pruebas y asistencia in situ. «Cuando se contrata a comerciales en otros estados, se establece un nexo fiscal en esos estados a través de la ampliación del canal de ventas», afirma Colleen Bremer, responsable de atención al cliente y logística en EE. UU. «Sabíamos que, si queríamos expandirnos a más estados, necesitaríamos contar con una solución para cumplir con la normativa tributaria que fuera adaptable y escalable».

 

«Antes de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, en realidad solo recaudábamos y pagábamos en Georgia», continúa Colleen. «Solíamos calcular el impuesto sobre las ventas para cada una de las transacciones a medida que se realizaban en Georgia y, obviamente, no podíamos hacerlo para varios estados».

 

La mayoría de los clientes de la empresa son facultades de medicina y hospitales sin ánimo de lucro, y están exentos de impuestos. El problema que suponía la gestión de los certificados de exención fue aumentando proporcionalmente a medida que se ampliaba la presencia del nexo fiscal de la empresa. «Teníamos registros físicos que revisábamos para comprobar las fechas de expiración; era un sistema muy rudimentario y, a medida que íbamos creciendo, ya no podíamos seguir aplicando esta práctica», explica Colleen. «Una vez que entras en Texas y California, hablamos de cientos de clientes».

¿Por qué Avalara?

«Un consultor externo nos recomendó que colaboráramos con Avalara», recuerda Colleen. «Nuestra empresa de contabilidad también nos recomendó Avalara, ya que había trabajado con otros clientes de Avalara. Todos los recursos en los que nos basábamos apuntaban en la misma dirección».

«Realmente ofrece un valor excelente. La verdad es que no podría imaginar nuestro negocio sin Avalara».

  • —Colleen Bremer
  • Directora de operaciones

 

Integración

«Cuando lanzamos Epicor en 2017, queríamos que se conectara y funcionara a la perfección con Avalara», afirma Colleen. «Fue bastante eficaz, y cuando tuvimos que aumentar el número de estados en los que tuvimos que registrarnos a efectos de impuestos a raíz de la sentencia Wayfair, Avalara se encargó de una tarea que parecía muy, muy abrumadora y la hizo factible».

Resultados

Colleen no duda en destacar las mejoras en la eficiencia que observa al trabajar con Avalara. «Tendría que haber contratado a otra persona a tiempo completo solo para calcular los impuestos, asegurarme de que todo esté correcto, presentar las declaraciones y ocuparse de todas las notificaciones y ese tipo de cosas. Eso supone un empleado más, o incluso más, sobre todo a medida que vamos creciendo».

 

El proceso de gestión de los certificados de exención también es más eficiente en términos de tiempo y espacio. «Queríamos dejar de usar los archivos en papel, por lo que hemos podido reducir el número de enormes armarios de archivo llenos de expedientes de clientes», explica Colleen. «Solo tenemos que subir los archivos PDF a CertCapture, y la plataforma se encarga de todo. Es mucho más razonable».

 

«Quizás la ventaja más importante, desde el punto de vista de Colleen, sea la confianza que le infunde el hecho de cumplir con la normativa. «No estamos intentando eludir nada; queremos hacer negocios como es debido para que nadie venga a llamar a nuestra puerta para ponernos las cosas difíciles». De hecho, si quieren auditarme, pueden hacerlo sin problema, porque sé que los productos de Avalara respaldan nuestro negocio y nos dan cobertura en estos casos. Simplemente me ayuda a dormir muchísimo mejor por las noches». «Lo último que quiero recibir por correo es una notificación de incumplimiento de un estado para la que no estoy preparada ni cuento con los recursos necesarios para hacerle frente, pero no tengo que preocuparme por eso», añade Colleen. «Sé que cuento con el apoyo de Avalara. Seguimos siendo una empresa relativamente pequeña, pero contar con los conocimientos y los recursos de Avalara nos hace sentir como si fuéramos más grandes».

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