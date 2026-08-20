Colleen no duda en destacar las mejoras en la eficiencia que observa al trabajar con Avalara. «Tendría que haber contratado a otra persona a tiempo completo solo para calcular los impuestos, asegurarme de que todo esté correcto, presentar las declaraciones y ocuparse de todas las notificaciones y ese tipo de cosas. Eso supone un empleado más, o incluso más, sobre todo a medida que vamos creciendo».

El proceso de gestión de los certificados de exención también es más eficiente en términos de tiempo y espacio. «Queríamos dejar de usar los archivos en papel, por lo que hemos podido reducir el número de enormes armarios de archivo llenos de expedientes de clientes», explica Colleen. «Solo tenemos que subir los archivos PDF a CertCapture, y la plataforma se encarga de todo. Es mucho más razonable».

«Quizás la ventaja más importante, desde el punto de vista de Colleen, sea la confianza que le infunde el hecho de cumplir con la normativa. «No estamos intentando eludir nada; queremos hacer negocios como es debido para que nadie venga a llamar a nuestra puerta para ponernos las cosas difíciles». De hecho, si quieren auditarme, pueden hacerlo sin problema, porque sé que los productos de Avalara respaldan nuestro negocio y nos dan cobertura en estos casos. Simplemente me ayuda a dormir muchísimo mejor por las noches». «Lo último que quiero recibir por correo es una notificación de incumplimiento de un estado para la que no estoy preparada ni cuento con los recursos necesarios para hacerle frente, pero no tengo que preocuparme por eso», añade Colleen. «Sé que cuento con el apoyo de Avalara. Seguimos siendo una empresa relativamente pequeña, pero contar con los conocimientos y los recursos de Avalara nos hace sentir como si fuéramos más grandes».