Limbs & Things cuenta con un modelo de ventas muy personalizado, con clientes que demandan demostraciones, pruebas y asistencia in situ. «Cuando se contrata a comerciales en otros estados, se establece un nexo fiscal en esos estados a través de la ampliación del canal de ventas», afirma Colleen Bremer, responsable de atención al cliente y logística en EE. UU. «Sabíamos que, si queríamos expandirnos a más estados, necesitaríamos contar con una solución para cumplir con la normativa tributaria que fuera adaptable y escalable».
«Antes de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, en realidad solo recaudábamos y pagábamos en Georgia», continúa Colleen. «Solíamos calcular el impuesto sobre las ventas para cada una de las transacciones a medida que se realizaban en Georgia y, obviamente, no podíamos hacerlo para varios estados».
La mayoría de los clientes de la empresa son facultades de medicina y hospitales sin ánimo de lucro, y están exentos de impuestos. El problema que suponía la gestión de los certificados de exención fue aumentando proporcionalmente a medida que se ampliaba la presencia del nexo fiscal de la empresa. «Teníamos registros físicos que revisábamos para comprobar las fechas de expiración; era un sistema muy rudimentario y, a medida que íbamos creciendo, ya no podíamos seguir aplicando esta práctica», explica Colleen. «Una vez que entras en Texas y California, hablamos de cientos de clientes».