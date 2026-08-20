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Testimonio de cliente

McCaffrey’s aumenta su confianza en el cumplimiento normativo con Avalara MatrixMaster

Resultados

Sistemas integrados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Jim McCaffrey III y su hijo, Jim McCaffrey IV, abrieron su primer mercado de alimentación en el noreste de Filadelfia en 1980. En la actualidad hay ocho establecimientos de McCaffrey’s repartidos por el sureste de Pensilvania y el centro de Nueva Jersey. Sus tiendas cuentan con hasta 60 000 artículos diferentes en las estanterías en cualquier momento dado, y más de 100 000 en su sistema de terminales de puntos de venta (POS).

Retos en materia de impuestos

Gestionar decenas de miles de artículos diferentes, además de los cambios en las tasas impositivas, ya es de por sí bastante complicado. ¿Pero gestionarlas manualmente todas en dos estados? Las posibilidades de equivocarse con las tasas impositivas son altas.

 

«Queremos hacer lo correcto», afirma Ben Norton, responsable de tecnología minorista de McCaffrey’s Food Markets. «Queremos asegurarnos de que a nuestros clientes se les apliquen los impuestos, o no se les apliquen, correctamente. Pero, en realidad, para nuestro pequeño equipo era todo una incógnita».

 

Ben supo que las cosas tenían que cambiar cuando McCaffrey’s recibió una multa durante una auditoría estatal. «Decidimos perfeccionar el proceso», afirma, «y automatizarlo en la medida de lo posible».

¿Por qué Avalara?

Avalara MatrixMaster es un servicio especializado diseñado para resolver problemas relacionados con la fiscalidad de los productos, como los que se dan en McCaffrey’s. Las empresas minoristas pueden realizar un seguimiento y aplicar miles de tipos de impuestos sobre las ventas en función de cada SKU gracias a la base de datos MatrixMaster, que cuenta con más de 15 millones de códigos. Así, pueden aplicar el tipo correcto para cada producto, en cada jurisdicción, en el momento de la venta.

«En estos momentos estamos pasando por otra auditoría y, gracias a Avalara, podemos dar respuestas sólidas a todas las preguntas del auditor. «Se acabaron las conjeturas, tenemos mucha más confianza con Avalara».

  • — Ben Norton
  • Director de tecnología para el comercio minorista

 

Resultados

«MatrixMaster nos permite trabajar con rapidez y precisión con el personal del que disponemos», afirma Ben. «Somos un equipo pequeño y, cada vez que podemos automatizar algo, le quitamos una tarea a alguien para que pueda centrarse en cosas más importantes». Sin MatrixMaster, seguiríamos haciendo conjeturas, artículo por artículo».

 

Además de determinar la sujeción a los impuestos de los productos, McCaffrey personalizó MatrixMaster para determinar si cada producto cumplía los requisitos para acogerse a programas de ayuda gubernamental, como el Programa Especial de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y el Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos. Dado que las normativas están en constante cambio, Avalara ha sido vital para ayudar a McCaffrey's a mantenerse al día.

 

Ben también valora la relación que ha establecido con su gestora de cuentas de Avalara. «Puedo contactar con ella en cualquier momento», dice. «Por ejemplo, Nueva Jersey ha modificado la normativa fiscal en los últimos dos años, y ella nos ayudó a identificar e implementar los cambios necesarios con antelación para que cumpliéramos con la normativa el mismo día en que entraron en vigor los cambios en las tasas impositivas».

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