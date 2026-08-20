«MatrixMaster nos permite trabajar con rapidez y precisión con el personal del que disponemos», afirma Ben. «Somos un equipo pequeño y, cada vez que podemos automatizar algo, le quitamos una tarea a alguien para que pueda centrarse en cosas más importantes». Sin MatrixMaster, seguiríamos haciendo conjeturas, artículo por artículo».

Además de determinar la sujeción a los impuestos de los productos, McCaffrey personalizó MatrixMaster para determinar si cada producto cumplía los requisitos para acogerse a programas de ayuda gubernamental, como el Programa Especial de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y el Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos. Dado que las normativas están en constante cambio, Avalara ha sido vital para ayudar a McCaffrey's a mantenerse al día.

Ben también valora la relación que ha establecido con su gestora de cuentas de Avalara. «Puedo contactar con ella en cualquier momento», dice. «Por ejemplo, Nueva Jersey ha modificado la normativa fiscal en los últimos dos años, y ella nos ayudó a identificar e implementar los cambios necesarios con antelación para que cumpliéramos con la normativa el mismo día en que entraron en vigor los cambios en las tasas impositivas».