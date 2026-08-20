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Testimonio de cliente

MCJ Supply Chain Solutions elige AvaTax desde el principio

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Mayor crecimiento

Sistemas integrados

Información general de la empresa

MCJ Supply Chain Solutions se fundó en enero de 2019 y tiene su sede en Houston, Texas. La actividad principal de la empresa es la distribución de vehículos guiados de manera automática que se utilizan principalmente en almacenes. También ofrece alquiler de carretillas elevadoras eléctricas.

 

MCJ se encuentra en las primeras etapas de su crecimiento; actualmente está registrada para recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en unos 10 estados y espera ampliar esta lista rápidamente.

Retos en materia de impuestos

MCJ Supply Chain Solutions aún no se ha enfrentado a ningún problema fiscal, y la directora financiera, Necia Rebello, pretende que siga siendo así. Antes de incorporarse a MCJ, Necia trabajó durante 10 años en Mitsubishi Caterpillar con dos sistemas diferentes de cumplimiento normativo en materia de impuesto sobre las ventas: uno que estaba integrado con el sistema ERP y otro que no lo estaba.

 

«Cuando tu sistema ERP no está vinculado a un sistema de gestión de impuestos automatizado, resulta muy complicado gestionar unas tasas impositivas en constante cambio», explica Necia. «Los 50 estados modifican continuamente sus leyes y sus umbrales. Mantenerse al día con ello ya suponía un gran desafío. En MCJ Supply Chain Solutions, quería evitar los problemas relacionados con los impuestos, no tener que hacerles frente una vez que se hubieran producido».

 

Al ser una empresa emergente, MCJ funcionaba con unos recursos limitados. «La verdad es que no podíamos permitirnos que una sola persona tuviera que averiguar cuál era el último tipo impositivo que había que aplicar a cada factura de cliente», afirma Necia. «Por mi experiencia en Mitsubishi Caterpillar, sabía que necesitábamos un sistema de gestión de impuestos automatizado que se integrara con nuestro ERP, y así lo decidimos desde el principio».

¿Por qué Avalara?

Durante su etapa en Mitsubishi Caterpillar, Necia trabajó con una filial que utilizaba tanto Avalara (integrada en su sistema ERP) como la aplicación de otra empresa que cargaba una tabla de tasas impositivas en un sistema ERP.

 

«Teniendo en cuenta todos los problemas que vi en este último enfoque», afirma, «sabía que Avalara era nuestra mejor opción», recuerda. «Analicé otra empresa, y resultaba más barata que Avalara, pero su solución presentaba muchas deficiencias». Me pareció que la capacidad de preparar y presentar declaraciones de AvaTax era mayor y que su tiempo de respuesta al sistema ERP era rápido. Nuestro asesor fiscal externo también conoce muy bien Avalara, lo que no ha hecho más que reforzar la decisión».

Cliente

MCJ Supply Chain Solutions

Sector
Distribución

Tipo de impuesto
Impuesto sobre las ventas y el uso

Integración
SAP Business One

Retos en materia de impuestos

  • Riesgo de cumplimiento normativo
  • Complejidad de la gestión de los impuestos
  • Ineficiencia del proceso

Productos utilizados

Avalara AvaTax
Proporciona de forma dinámica los cálculos de los impuestos sobre las ventas y el uso, basados en las normas y tipos más recientes de nuestro motor de gestión de impuestos, al carrito de la compra o al sistema de facturación en el momento de la compra.

Ventajas

  • Hemos ganado tranquilidad gracias a un mejor cumplimiento normativo
  • Se han creado procesos más precisos y eficientes gracias a la integración del ERP
  • Prácticas de atención al cliente y procesos internos establecidos que se adaptan al crecimiento del negocio

Tipo de industria

Distribución
Responde a las necesidades de los clientes y mejorar el cumplimiento normativo a la hora de recaudar el impuesto sobre las ventas o gestionar los certificados de exención.

«Quería evitar los problemas fiscales, no tener que hacerles frente una vez que se hubieran producido. Por mi experiencia, sabía que Avalara era nuestra mejor opción."

  • — Necia Rebello
  • Controladora financiera

Integración

Necia informa de que la implantación de AvaTax y su integración con SAP Business One se desarrollaron sin problemas.

 

«Mantuvimos varias conversaciones con SAP y Avalara», explica Necia. «Me ayudaron mucho a entender cómo los dos sistemas se relacionan entre sí. Y Avalara nos proporcionó una tabla en la que se indicaba cuáles de nuestros productos están sujetos a impuestos en cada una de las jurisdicciones, lo cual nos resultó de gran ayuda».

Resultados

El objetivo principal de Necia era mejorar el cumplimiento normativo. «La verdad es que no me preocupo de que me pueda equivocar y aplicar tasas impositivas incorrectas», afirma. «Este sistema me da tranquilidad».

 

Además, menciona al equipo de atención al cliente de Avalara como una gran fuente de conocimientos. «Siempre que tenemos alguna duda, recibimos respuestas rápidas y exhaustivas».

 

Quizás lo más importante para una empresa joven es que «Avalara está preparada para crecer con nosotros a medida que nos expandimos», añade Necia.

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