MCJ Supply Chain Solutions elige AvaTax desde el principio

Cliente
MCJ Supply Chain Solutions
Sector
Tipo de impuesto
Integración
Retos en materia de impuestos
- Riesgo de cumplimiento normativo
- Complejidad de la gestión de los impuestos
- Ineficiencia del proceso
Productos utilizados
Avalara AvaTax
Proporciona de forma dinámica los cálculos de los impuestos sobre las ventas y el uso, basados en las normas y tipos más recientes de nuestro motor de gestión de impuestos, al carrito de la compra o al sistema de facturación en el momento de la compra.
Ventajas
- Hemos ganado tranquilidad gracias a un mejor cumplimiento normativo
- Se han creado procesos más precisos y eficientes gracias a la integración del ERP
- Prácticas de atención al cliente y procesos internos establecidos que se adaptan al crecimiento del negocio
Tipo de industria
Distribución
Responde a las necesidades de los clientes y mejorar el cumplimiento normativo a la hora de recaudar el impuesto sobre las ventas o gestionar los certificados de exención.