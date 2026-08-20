MCJ Supply Chain Solutions elige AvaTax desde el principio

El objetivo principal de Necia era mejorar el cumplimiento normativo. «La verdad es que no me preocupo de que me pueda equivocar y aplicar tasas impositivas incorrectas», afirma. «Este sistema me da tranquilidad».

Además, menciona al equipo de atención al cliente de Avalara como una gran fuente de conocimientos. «Siempre que tenemos alguna duda, recibimos respuestas rápidas y exhaustivas».

Quizás lo más importante para una empresa joven es que «Avalara está preparada para crecer con nosotros a medida que nos expandimos», añade Necia.