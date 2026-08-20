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Testimonio de cliente

Micro Matic optimiza el impuesto sobre las ventas

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Procesos mejorados

Ahorro de costes

Satisfacción del cliente

Información general sobre la empresa

Fundada en 1953 y presente en más de 120 países, Micro Matic es el principal proveedor mundial de soluciones y equipos de dispensación de primera calidad para una amplia variedad de bebidas: cerveza, vino, café, cócteles, agua, té y productos nitrogenados.

 

Esta empresa de capital privado abastece al mercado estadounidense a través de centros de distribución situados en Florida, Pensilvania, Illinois y California. Entre los clientes se encuentran pequeños restaurantes de propiedad local y pequeñas cervecerías artesanales, además de grandes cadenas nacionales y marcas globales. Una parte importante de las ventas de Micro Matic se realiza a mayoristas y distribuidores de equipos que tienen derecho a exención fiscal.

Retos en materia de impuestos

«El sistema que utilizábamos para el cumplimiento de la normativa tributaria no se actualizaba con frecuencia», recuerda Nick Carter, responsable de contabilidad. «Fuimos auditados por varios estados, entre ellos Texas y Nueva York, y nos impusieron sanciones muy severas».

 

La auditoría de Texas de 2015 abarcó un periodo de tres años y supuso un gran esfuerzo por parte del equipo de Micro Matic. «Todos los certificados de exención estaban vinculados a registros de clientes individuales en Microsoft Dynamics», explica Nick. «Tuvimos que revisar cada expediente, imprimir el certificado, escanearlo y, a continuación, añadirlo a un expediente que preparamos para enviarlo al estado».

 

¿La recompensa por todas esas horas de trabajo manual? Texas detectó problemas relacionados con el cumplimiento normativo e impuso una cuantiosa multa, además de los impuestos adeudados. «Teníamos que proteger mejor a la empresa», afirma Nick. «Empezamos a buscar una solución y muy pronto nos decidimos por Avalara».

¿Por qué Avalara?

«Nos impresionó la funcionalidad de Avalara AvaTax y CertCapture, así como la capacidad de Avalara para integrarse a la perfección con Microsoft Dynamics», explica Nick. «Nuestras pruebas en el entorno de pruebas fueron bien y no tardamos mucho en pasar de la primera conversación a la puesta en marcha. «El equipo de Avalara colaboró con nuestro especialista interno en Dynamics y la implementación se hizo realidad sin ningún problema».

«Antes, mi director financiero podía pasar días añadiendo un estado, haciendo que nuestro sistema generara los datos que necesitábamos para rellenar un formulario, enviándolo y, a continuación, extendiendo un cheque si era necesario. Todo ese tiempo se ha eliminado gracias a Avalara».

  • — Nick Carter
  • Gerente de contabilidad

 

Resultados

Micro Matic presenta alrededor de 350 declaraciones de impuestos al mes en 31 estados. Nick cuenta que su director financiero solía dedicar entre cuatro y cinco días al mes a preparar las declaraciones de cada estado. Con Avalara Returns, su director financiero realizó esta misma tarea en 15-20 minutos.

 

El software también redujo el tiempo necesario para añadir un nuevo estado. «Antes, mi director financiero podía tardar días en añadir un estado», recuerda Nick, «haciendo que nuestro sistema generara los datos que necesitábamos para rellenar un formulario, enviándolo y, a continuación, extendiendo un cheque cuando era necesario». Todo ese tiempo se ha eliminado gracias al uso de Avalara. Ahora solo se tarda unos minutos en añadir un estado».

 

Texas volvió a auditar a Micro Matic a principios de 2021, esta vez para un periodo de tres años tras la implantación de Avalara AvaTax, Avalara Returns y Avalara CertCapture. Esta auditoría requirió mucho menos trabajo. «Pudimos responder a esta auditoría un 90 % más rápido gracias a que implementamos Avalara», afirma Nick. «Con CertCapture, puedo descargar fácilmente un archivo con certificados de exención según los parámetros de búsqueda que yo elija. Si quiero todos los certificados de Texas, por ejemplo, solo tardo unos minutos».

 

Nick se dio cuenta de que podía confiar en el cumplimiento normativo de Micro Matic. «Esta vez no le debíamos ni un dólar a Texas», dice. «Eso es una excelente muestra de lo bien que Avalara nos está ayudando a proteger la empresa. El factor del error humano queda eliminado casi por completo».

 

Nick también utiliza la función de campaña de CertCapture para gestionar los certificados de exención que van a caducar próximamente. «Por ejemplo, yo vivo en Florida, donde los certificados caducan cada año», afirma. «Empezamos a enviar mensajes en octubre o noviembre, y está genial tenerlos listos a principios de año». Sobre todo si lo comparamos con abonar un montón de facturas más adelante, cuando el cliente se da cuenta de que se le ha cobrado el impuesto sobre las ventas. Así también hemos ahorrado tiempo. Además, nuestros clientes tienen la sensación de que les estamos ayudando de forma proactiva a evitar esas molestias. Además, utilizamos esta función mensualmente para centrarnos activamente en los futuros certificados que van a caducar».

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