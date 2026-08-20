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Missoma hace que el Black Friday brille con Avalara

Cuando las ventas en EE. UU. se dispararon durante la temporada navideña, la marca británica de joyería recurrió a Avalara para resolver un problema relacionado con el cumplimiento normativo.

Información general sobre la empresa

Missoma es una marca británica contemporánea de joyería conocida por sus diseños atrevidos, en los que se utilizan piedras semipreciosas de colores vivos. La marca se fundó en 2008 y, en un principio, vendía sus productos a través de boutiques, hasta que, tres años más tarde, lanzó una página web de comercio electrónico para ampliar su negocio.

 

Tras un periodo de crecimiento constante tanto en los mercados nacionales como internacionales, en 2016 se inició un aumento sostenido de la demanda por parte de los compradores extranjeros. En 2018, el negocio de exportación de Missoma creció más del 300 % y, al año siguiente, la marca fue incluida entre las empresas privadas de más rápido crecimiento de Gran Bretaña en la lista «Fast Track 100» del Sunday Times. Hoy en día, el 95 % de las ventas de Missoma son online y el negocio sigue creciendo a buen ritmo.

El rápido crecimiento supone un quebradero de cabeza en materia de cumplimiento de la normativa sobre el IVA

Metka Koskas se incorporó a Missoma como responsable financiera en 2017 y fue la primera persona que la empresa contrató para un puesto en el departamento financiero. Ese año, el crecimiento en la UE supuso que la empresa iba a superar los umbrales de venta a distancia en varios países, lo que implicaba que era necesario darse de alta a efectos del IVA. Metka sabía que presentar declaraciones del IVA ante las autoridades fiscales extranjeras sería un quebradero de cabeza, y por eso buscó un socio especializado en cumplimiento normativo que le ayudara. Y comenta: «Presentar declaraciones del IVA en varias jurisdicciones llevaría bastante tiempo. Cada país tiene su propio calendario de presentación de declaraciones, sus propios sistemas y procesos, por no hablar de las necesidades lingüísticas. «Aprovecho mucho mejor mi tiempo dedicándome a tareas más estratégicas que a llevar un control de nuestras declaraciones del IVA».

 

Metka se puso en contacto con un número de empresas para informarse sobre los servicios de cumplimiento normativo, pero finalmente se decantó por Avalara. Descubrió que Avalara cumplía todos los requisitos y, además, ofrecía un precio más competitivo. Y añade: «Algunos proveedores querían cobrarme miles de libras por solicitar el alta en los diferentes impuestos. Dado que se estaban superando muchos límites, no quería pagar más de lo necesario por el cumplimiento normativo».

 

Hoy en día, Metka cuenta con un pequeño equipo que la apoya y utilizan el portal en línea de Avalara para gestionar las declaraciones de impuestos de Missoma. La empresa carga un único archivo con datos de transacciones en el sistema cada mes y el motor de gestión del IVA de Avalara procesa los datos para generar una declaración de IVA para cada jurisdicción. El equipo puede revisar las declaraciones antes de que se presenten automáticamente.

«Nuestras ventas en los EE. UU. iban creciendo, pero no teníamos nexo económico en ningún sitio hasta el Black Friday, cuando las ventas de la temporada navideña superaron todas las expectativas y nos hicieron superar el umbral en varios estados».

  • — Metka Koskas
  • Controladora financiera, Missoma

 

El auge del Black Friday

Metka volvió a recurrir a Avalara en 2019, cuando llegaron el Black Friday y el Cyber Monday en EE. UU. y las ventas se dispararon. Debido al aumento sin precedentes de la demanda, se superaron los umbrales del impuesto sobre las ventas en varios estados, lo que obligó a Missoma a darse de alta a efectos de este impuesto. Metka comenta: «Nuestras ventas en los EE. UU. iban creciendo, pero no teníamos nexo económico en ningún sitio hasta el Black Friday, cuando las ventas de la temporada navideña superaron todas las expectativas y nos hicieron superar el umbral en varios estados».

 

El cobro del impuesto sobre las ventas requiere un cálculo preciso en tiempo real, pero en Estados Unidos existen miles de tasas impositivas y normativas que hacen que resulte muy difícil llevarlo a cabo manualmente. Metka decidió que el software basado en la nube de Avalara, AvaTax y Avalara Returns, sería la solución perfecta.

 

AvaTax cuenta con una integración preconfigurada con la plataforma de comercio electrónico de Missoma, Shopify Plus, lo que garantiza que se aplique el tipo correcto de impuesto sobre las ventas al finalizar la compra. Avalara Returns tiene acceso directo a AvaTax, además de a datos de transacciones procedentes de otras fuentes, y utiliza esta información para presentar declaraciones en 25 estados de EE. UU. en nombre de Missoma.

 

Con la satisfacción de que el IVA y el impuesto sobre las ventas, así como el cumplimiento normativo, estén totalmente bajo control, Metka ha recomendado Avalara a varios compañeros y colegas. Y continúa afirmando: «Ahora, cada vez que llega el Black Friday, ya no nos supone ningún quebradero de cabeza en materia de cumplimiento normativo; sé que cumplimos con la normativa y que estamos en buena forma para cuando se produzca el siguiente pico de ventas».

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