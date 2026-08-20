Metka volvió a recurrir a Avalara en 2019, cuando llegaron el Black Friday y el Cyber Monday en EE. UU. y las ventas se dispararon. Debido al aumento sin precedentes de la demanda, se superaron los umbrales del impuesto sobre las ventas en varios estados, lo que obligó a Missoma a darse de alta a efectos de este impuesto. Metka comenta: «Nuestras ventas en los EE. UU. iban creciendo, pero no teníamos nexo económico en ningún sitio hasta el Black Friday, cuando las ventas de la temporada navideña superaron todas las expectativas y nos hicieron superar el umbral en varios estados».

El cobro del impuesto sobre las ventas requiere un cálculo preciso en tiempo real, pero en Estados Unidos existen miles de tasas impositivas y normativas que hacen que resulte muy difícil llevarlo a cabo manualmente. Metka decidió que el software basado en la nube de Avalara, AvaTax y Avalara Returns, sería la solución perfecta.

AvaTax cuenta con una integración preconfigurada con la plataforma de comercio electrónico de Missoma, Shopify Plus, lo que garantiza que se aplique el tipo correcto de impuesto sobre las ventas al finalizar la compra. Avalara Returns tiene acceso directo a AvaTax, además de a datos de transacciones procedentes de otras fuentes, y utiliza esta información para presentar declaraciones en 25 estados de EE. UU. en nombre de Missoma.

Con la satisfacción de que el IVA y el impuesto sobre las ventas, así como el cumplimiento normativo, estén totalmente bajo control, Metka ha recomendado Avalara a varios compañeros y colegas. Y continúa afirmando: «Ahora, cada vez que llega el Black Friday, ya no nos supone ningún quebradero de cabeza en materia de cumplimiento normativo; sé que cumplimos con la normativa y que estamos en buena forma para cuando se produzca el siguiente pico de ventas».