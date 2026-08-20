El equipo de Brenda ya puede centrarse en prioridades financieras más estratégicas para Moroch. Además de eliminar la necesidad de contar con un responsable para gestionar los impuestos a tiempo completo, el equipo no tuvo que sustituir a un miembro que se jubilaba y que se encargaba de la declaración de impuestos. «Ahora una sola persona se encarga de todo en menos de cuatro días al mes», afirma Brenda, «y ni siquiera son días completos».

Desde la implementación de AvaTax y Avalara Returns, la agencia ha sido auditada dos veces. Una vez fue una auditoría corporativa realizada por uno de los principales clientes de la agencia. «Obtuvimos las puntuaciones más altas posibles en todos los ámbitos», recuerda Brenda con orgullo. «Dijeron que éramos una de las pocas agencias con las que trabajan que desglosaba los impuestos por estados. Generamos mucha confianza a raíz de esa auditoría».

Durante la segunda auditoría, realizada por un auditor externo, Brenda presentó los informes que había elaborado con Avalara y nunca volvió a saber nada del auditor. «Ha sido la auditoría más fácil que he hecho nunca», afirma.

Pero lo que más valora Brenda es la tranquilidad que proporciona un cumplimeinto normativo seguro. «Ya no tenemos que estar al tanto de esos requisitos sometidos a constantes cambios sobre el nexo fiscal, buscar esa información ni contar cuántas transacciones hemos realizado en una jurisdicción», afirma. «Ahora nos facilitan directamente esa información, lo que nos ahorra horas de trabajo».