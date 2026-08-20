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Testimonio de cliente

Moroch genera confianza en el ámbito del cumplimiento normativo

Resultados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Con sede en Dallas, Texas, Moroch es una agencia de marketing integrado que ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen la creatividad, la publicidad, las relaciones públicas y las campañas digitales. A lo largo de los años, la agencia ha desarrollado una capacidad especializada para gestionar las necesidades particulares de marcas nacionales con franquicias que tienen presencia local en todo el país y que requerían una sólida plataforma para gestionar los impuestos.

Retos en materia de impuestos

Trabajar con franquicias conlleva un grado de complejidad que exige mucha flexibilidad en la facturación. «Algunos de nuestros clientes son franquiciados individuales, pero muchos son miembros de cooperativas», afirma Brenda Hodge, directora de operaciones financieras de Moroch. «Esas cooperativas suelen tener varias tiendas en diferentes jurisdicciones fiscales».

 

En muchos casos, Moroch envía una única factura a la cooperativa, pero los productos deben gravarse según el lugar de destino. Esos productos se gravan de forma diferente según la jurisdicción y, dado que los tipos impositivos cambian con frecuencia, el cumplimiento normativo es un objetivo en constante evolución.

 

«Antes contábamos con un responsable para la gestión de los impuestos a tiempo completo que dedicaba mucho tiempo a estar al tanto de los cambios en las tasas impositivas y a evaluar el nexo fiscal», explica Brenda. «Era prácticamente una tarea imposible: hacía muchas horas extras para poder mantenerse al día con los constantes cambios que afectaban a las jurisdicciones de nuestros clientes».

¿Por qué Avalara?

Moroch necesitaba una solución que gestionara automáticamente la complejidad del cumplimiento normativo y que se integrara fácilmente con la solución ERP de su agencia, desarrollada por Advantage Software. «Advantage es un socio de Avalara y recomendó nuestra solución gracias a su conector integrado con su solución ERP. «La integración era muy importante», afirma Brenda.

«Ya no tenemos que estar al tanto de los cambios en los requisitos del nexo fiscal, buscar esa información ni contar cuántas transacciones hemos realizado en una jurisdicción. Ahora nos facilitan esa información directamente, lo que nos ahorra horas de trabajo».

  • — Brenda Hodge
  • Directora de operaciones financieras

 

Resultados

El equipo de Brenda ya puede centrarse en prioridades financieras más estratégicas para Moroch. Además de eliminar la necesidad de contar con un responsable para gestionar los impuestos a tiempo completo, el equipo no tuvo que sustituir a un miembro que se jubilaba y que se encargaba de la declaración de impuestos. «Ahora una sola persona se encarga de todo en menos de cuatro días al mes», afirma Brenda, «y ni siquiera son días completos».

 

Desde la implementación de AvaTax y Avalara Returns, la agencia ha sido auditada dos veces. Una vez fue una auditoría corporativa realizada por uno de los principales clientes de la agencia. «Obtuvimos las puntuaciones más altas posibles en todos los ámbitos», recuerda Brenda con orgullo. «Dijeron que éramos una de las pocas agencias con las que trabajan que desglosaba los impuestos por estados. Generamos mucha confianza a raíz de esa auditoría».

 

Durante la segunda auditoría, realizada por un auditor externo, Brenda presentó los informes que había elaborado con Avalara y nunca volvió a saber nada del auditor. «Ha sido la auditoría más fácil que he hecho nunca», afirma.

 

Pero lo que más valora Brenda es la tranquilidad que proporciona un cumplimeinto normativo seguro. «Ya no tenemos que estar al tanto de esos requisitos sometidos a constantes cambios sobre el nexo fiscal, buscar esa información ni contar cuántas transacciones hemos realizado en una jurisdicción», afirma. «Ahora nos facilitan directamente esa información, lo que nos ahorra horas de trabajo».

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