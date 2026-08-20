El primer enfoque, y el más obvio, consistió en llevar a cabo una actualización de toda la plataforma SAP para incorporar la gestión del IVA. Sin embargo, como señala Jos, esto no fue tan sencillo como podría parecer. «Contamos con filiales en muchos de los países en los que operamos y cada una de ellas tiene su propia instancia de SAP. Esto significa que cada instancia habría tenido que adaptarse para gestionar la normativa local sobre el IVA. Intentar coordinar todo eso en un número de idiomas diferentes para garantizar una solución perfecta habría sido una tarea titánica y, probablemente, imposible sin un equipo especializado».

Nu Skin analizó diferentes soluciones y exploró el mercado para encontrar un proveedor externo que pudiera cubrir todos sus mercados. «Ya conocía Avalara por mi trabajo anterior, así que les invité a presentar una oferta para el proyecto junto con otros proveedores. Una de sus ventajas más atractivas era que abarcan todos los países en los que el IVA ya está en vigor o se está implantando, por lo que no tenemos que preocuparnos por adaptar los resultados a los distintos formatos, normas y regímenes de declaración. Era la solución perfecta, todo concentrado en un paquete eficaz».

«VAT Reporting funciona como un reloj suizo. Hace exactamente lo que dice en la etiqueta y lo hace de forma muy eficaz».