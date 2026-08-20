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Nu Skin elige a Avalara para gestionar el IVA transfronterizo

La amplia cobertura de IVA de Avalara permite a Nu Skin enviar productos con total confianza a más de 30 países

Información general sobre la empresa

Nu Skin Enterprises es una empresa de venta directa con una facturación de más de 2000 millones de dólares que comercializa productos de alta calidad para el cuidado personal, la nutrición y la tecnología a través de una red global de distribuidores independientes. Con sede en Provo, Utah, la empresa opera actualmente en casi 50 países de todo el mundo. Como empresa de venta directa, Nu Skin recurre al marketing de persona a persona para promocionar y vender sus productos.

Todos los impuestos incluidos

Dado que el IVA se aplica en más de 30 territorios diferentes a los que realizan envíos, llevar un control de los distintos regímenes de IVA y de los requisitos de declaración supone una tarea de gran envergadura, y Jos Verheijen, director de impuestos indirectos de NSE Products Europe, admite que el trabajo puede requerir un puesto a tiempo completo. «Mantenerse al día de los continuos cambios en la normativa y de cómo deben aplicarse, así como informar de ellos en cada territorio, supone todo un reto», continúa. «Por eso decidimos implementar un software externo capaz de integrarse con nuestra plataforma SAP para asegurarnos de que siempre lo hacemos bien».

 

«Nuestro reto ahora consiste en colaborar con nuestro personal en los distintos países para asegurarnos de que entiendan cómo sacar el máximo partido al sistema. «Es un trabajo enorme, pero los beneficios justifican con creces la inversión».

«Avalara abarca todos los países en los que el IVA ya está en vigor o se está implantando». «VAT Reporting funciona como un reloj suizo. Hace exactamente lo que dice en la etiqueta y lo hace de forma muy eficaz».

  • — Jos Verheijen
  • Gerente de impuestos indirectos en NSE Products Europe

 

Actualización de SAP demasiado compleja

El primer enfoque, y el más obvio, consistió en llevar a cabo una actualización de toda la plataforma SAP para incorporar la gestión del IVA. Sin embargo, como señala Jos, esto no fue tan sencillo como podría parecer. «Contamos con filiales en muchos de los países en los que operamos y cada una de ellas tiene su propia instancia de SAP. Esto significa que cada instancia habría tenido que adaptarse para gestionar la normativa local sobre el IVA. Intentar coordinar todo eso en un número de idiomas diferentes para garantizar una solución perfecta habría sido una tarea titánica y, probablemente, imposible sin un equipo especializado».

 

Nu Skin analizó diferentes soluciones y exploró el mercado para encontrar un proveedor externo que pudiera cubrir todos sus mercados. «Ya conocía Avalara por mi trabajo anterior, así que les invité a presentar una oferta para el proyecto junto con otros proveedores. Una de sus ventajas más atractivas era que abarcan todos los países en los que el IVA ya está en vigor o se está implantando, por lo que no tenemos que preocuparnos por adaptar los resultados a los distintos formatos, normas y regímenes de declaración. Era la solución perfecta, todo concentrado en un paquete eficaz».

 

«VAT Reporting funciona como un reloj suizo. Hace exactamente lo que dice en la etiqueta y lo hace de forma muy eficaz».

 

 

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