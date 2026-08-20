Annette se incorporó al programa de pruebas beta con auténtico entusiasmo. «Me gusta el software, así que le pedí a Avalara que no me contara demasiadas cosas», afirma. «Quería ver si era capaz de averiguarlo, para comprobar lo intuitivo que había sido su diseño». Las respuestas estaban casi siempre donde esperaba encontrarlas. Y a la hora de preparar y presentar las declaraciones, solo había que hacer clic en un botón. Fácil».

La gente de Avalara ha sido de gran ayuda», añade. Tuvimos algunas preguntas durante el proceso y fueron muy receptivos. Además, se mostraron muy receptivos a los comentarios que les hice como cliente de la versión beta».

Annette también valora la tranquilidad que le da el cumplimiento normativo. «No estamos al día de los cambios en las leyes y normativas sobre el impuesto sobre las ventas», afirma. Sabemos que Avalara se encarga de todo eso. No tenemos que preocuparnos por ello. Sabemos que cumplimos con la normativa».

Antes de usar Returns for Small Business, Annette siempre había hecho la conciliación y presentación de impuestos de ventas ella misma, un proceso engorroso que le llevaba tres o cuatro horas cada mes. Ahora su contable puede hacerlo en aproximadamente una hora. «Me ha devuelto tiempo a mi vida», afirma Annette.