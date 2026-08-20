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Testimonio de cliente

Oasis Solutions, encantada con una nueva solución sencilla para la preparación y presentación de declaraciones

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Experiencia en impuestos

Información general sobre la empresa

Oasis Solutions ofrece servicios y asesoramiento en materia de sistemas empresariales a pequeñas y medianas empresas a través de colaboraciones con proveedores líderes de soluciones como Oracle NetSuite, Sage, Workday y Avalara.

Retos en materia de impuestos

Oasis tiene su sede en Louisville, Kentucky, y presenta declaraciones de impuestos en Indiana, Kentucky y Tennessee. Cada estado tiene su propio enfoque respecto a la sujeción a impuestos de los servicios de consultoría y las suscripciones a software, así como sus propios plazos de presentación de declaraciones.

 

«Todo se está orientando hacia el modelo de suscripción», afirma Annette Manias, presidenta y fundadora de Oasis. «Solo cobramos al cliente el impuesto sobre las ventas por el software instalado a nivel local, que sigue formando parte de nuestro negocio».

 

Oasis también factura a los clientes por sus servicios, como la implementación y la formación, ninguno de los cuales está sujeto a impuestos en los tres estados donde Oasis presenta declaraciones.

¿Por qué Avalara?

«Llevamos varios años siendo socios de Avalara», dice Annette. «Recomendamos y vendemos sus productos a nuestros clientes, y nosotros mismos somos clientes desde hace ocho años».

 

Con Returns for Small Business, Avalara ha cubierto un vacío existente en el mercado al ofrecer una solución simplificada para la preparación y presentación de declaraciones que resulta asequible y fácil de usar. Cuando se puso en marcha el programa beta, Annette se mostró muy interesada en participar. «Me entusiasmaba probar un producto que se integrara con el resto de la suite de Avalara, a la vez que tuviera un precio que se adecuara mejor a nuestro presupuesto y nuestras necesidades», afirma. «Además, me gusta experimentar con cualquier software».

«Las dos cosas que buscan las pequeñas empresas son la rentabilidad y la sencillez. Avalara Returns for Small Business cumple ambos criterios».

  • — Annette Manias
  • Presidenta y fundadora

 

Resultados

Annette se incorporó al programa de pruebas beta con auténtico entusiasmo. «Me gusta el software, así que le pedí a Avalara que no me contara demasiadas cosas», afirma. «Quería ver si era capaz de averiguarlo, para comprobar lo intuitivo que había sido su diseño». Las respuestas estaban casi siempre donde esperaba encontrarlas. Y a la hora de preparar y presentar las declaraciones, solo había que hacer clic en un botón. Fácil».

 

La gente de Avalara ha sido de gran ayuda», añade. Tuvimos algunas preguntas durante el proceso y fueron muy receptivos. Además, se mostraron muy receptivos a los comentarios que les hice como cliente de la versión beta».

 

Annette también valora la tranquilidad que le da el cumplimiento normativo. «No estamos al día de los cambios en las leyes y normativas sobre el impuesto sobre las ventas», afirma. Sabemos que Avalara se encarga de todo eso. No tenemos que preocuparnos por ello. Sabemos que cumplimos con la normativa».

 

Antes de usar Returns for Small Business, Annette siempre había hecho la conciliación y presentación de impuestos de ventas ella misma, un proceso engorroso que le llevaba tres o cuatro horas cada mes. Ahora su contable puede hacerlo en aproximadamente una hora. «Me ha devuelto tiempo a mi vida», afirma Annette.

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