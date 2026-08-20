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Testimonio de cliente

Oxbo International se beneficia de la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas

Resultados

Procesos mejorados

Excepciones gestionadas

Satisfacción del empleado

Información general sobre la empresa

Oxbo International es una empresa líder mundial en la fabricación, venta y soporte de máquinas cosechadoras. Con sede en Byron, Nueva York, Oxbo tiene operaciones nacionales en siete estados y actividades internacionales en Brasil y Europa. En las últimas décadas, la empresa ha crecido significativamente gracias a fusiones y adquisiciones, y espera que esa tendencia continúe basándose en la solidez de sus capacidades, su personal y sus productos innovadores.

Retos en materia de impuestos

Gestionar la complejidad del impuesto sobre las ventas era un trabajo a tiempo completo con una alta rotación. «Teníamos que contar con alguien dedicado casi a tiempo completo a supervisar la normativa de cada provincia, municipio y estado en el que vendemos», afirma Barb Mika, responsable de la contabilidad de ventas de la empresa. «La tasa de errores era muy elevada y nos habían auditado bastantes veces».

 

Oxbo gestionaba el impuesto sobre las ventas a través de su sistema ERP, una tarea laboriosa que requería mucho tiempo. «Tuvimos que investigar a fondo la legislación fiscal de cada estado que se aplica a la agricultura», explica Barb. «Después, había que añadir cada jurisdicción por separado a nuestros sistemas dispares y vincularlas entre sí. La configuración resultaba bastante complicada para cada estado. Nuestros sistemas nos limitaban mucho».

 

Sin un sistema automatizado para gestionar los certificados de exención, las auditorías resultaban especialmente difíciles. «Algunos de los certificados eran muy antiguos, otros se perdieron… No contábamos con un procedimiento para pedir a los clientes que nos enviaran formularios actualizados», explica Barb. A medida que la base de clientes de la empresa crecía rápidamente, el problema se agravó.

¿Por qué Avalara?

Cuando buscaba una solución de automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas, Oxbo recibió recomendaciones de algunos de sus clientes más grandes que también eran revendedores. Avalara pronto se posicionó como líder.

 

«El equipo de Avalara demostró una disposición extraordinaria para ponerse manos a la obra y averiguar cómo dar respuesta a nuestras necesidades específicas», recuerda Barb. «Hemos creado un entorno de pruebas centrado en California y Washington, los dos estados que más problemas nos causan. Tras ocho o nueve meses de pruebas, nos sorprendieron los resultados».

 

Oxbo pudo integrar tanto Avalara AvaTax como Avalara CertCapture con su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP).

«Queríamos centrarnos en lo que mejor sabemos hacer, que es vender maquinaria agrícola. No queríamos tener personal dedicado a gestionar el impuesto sobre las ventas.

  • — Barb Mika
  • Supervisora de contabilidad de ventas

 

Resultados

La precisión de las tasas impositivas ha mejorado, mientras que la necesidad de duplicar la entrada de datos en sistemas dispares y desconectados ha desaparecido. «Ahora lo tenemos todo en un solo sitio», dice Barb. «Cuando hay empresas que se unen mediante fusiones y adquisiciones, es bueno saber que tenemos un único lugar donde guardarlo todo. Y eso es dentro de Avalara».

 

Barb afirma que la moral de su equipo ha mejorado enormemente, ya que se ha eliminado la tediosa y laboriosa carga que suponía gestionar el impuesto sobre las ventas y las exenciones.

 

«Hemos podido asignar al personal tareas más productivas, como la gestión de activos y la mejora de otros sistemas», dice Barb con orgullo. «No queríamos tener personal dedicado a gestionar el impuesto sobre las ventas. Queremos centrarnos en lo que mejor sabemos hacer, y eso es vender maquinaria agrícola. 

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