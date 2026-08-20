La precisión de las tasas impositivas ha mejorado, mientras que la necesidad de duplicar la entrada de datos en sistemas dispares y desconectados ha desaparecido. «Ahora lo tenemos todo en un solo sitio», dice Barb. «Cuando hay empresas que se unen mediante fusiones y adquisiciones, es bueno saber que tenemos un único lugar donde guardarlo todo. Y eso es dentro de Avalara».

Barb afirma que la moral de su equipo ha mejorado enormemente, ya que se ha eliminado la tediosa y laboriosa carga que suponía gestionar el impuesto sobre las ventas y las exenciones.

«Hemos podido asignar al personal tareas más productivas, como la gestión de activos y la mejora de otros sistemas», dice Barb con orgullo. «No queríamos tener personal dedicado a gestionar el impuesto sobre las ventas. Queremos centrarnos en lo que mejor sabemos hacer, y eso es vender maquinaria agrícola.