«El principal beneficio es la tranquilidad que te da saber que estamos haciendo las cosas bien», dice Joe. «Por ejemplo, aprendimos algunas cosas sobre nuestras declaraciones de impuestos en Arizona después de que Avalara empezara a presentarlas por nosotros…cómo utilizan los códigos de ubicación en comparación con cómo los habíamos estado utilizando nosotros». Y cada vez que hemos visto una discrepancia en una tasa impositiva, AvaTax ha resultado tener razón, lo que me sorprendió gratamente. Sin duda, es mucho más fácil de auditar que nuestra antigua forma de hacer las cosas; el hecho de que nuestros auditores sepan que usamos Avalara nos da mucha confianza.

Otra ventaja importante para una empresa de rápido crecimiento como Pacon es la facilidad con la que pueden añadir nuevos estados. «Es como pulsar un botón en AvaTax, y eso me gusta», dice Joe.

Pacon pudo cargar todos los estados con impuestos sobre las ventas al inicio de su implementación, ya que todavía están en fase de crecimiento. «Puede que no sea la forma en que todo el mundo implementa el paquete de Avalara, pero a nosotros nos funcionó», afirma. «Ahora ya estamos listos para seguir adelante. Hemos tenido una experiencia muy positiva y estamos contentos con el resultado».