Con las funciones de automatización avanzadas de Managed Returns for Accountants, incluida la integración directa con las principales plataformas de comercio electrónico, contabilidad y ERP, los datos de ventas fluyen y las declaraciones y los informes se pueden generar automáticamente para cada jurisdicción donde exista un requisito de presentación de declaraciones. Esto optimiza aún más los recursos de PMBA, eximiéndolos de gestionar los procesos más laboriosos y demandantes de tiempo».

Chris señala que, con Managed Returns for Accountants, su empresa puede gestionar miles de declaraciones o más al año. En los dos primeros años, PMBA aumentó sustancialmente su número de clientes que requerían servicios de gestión de impuestos estatales y locales, al mismo tiempo que gestionaba las declaraciones de clientes de empresas asociadas. Chris afirma que PBMA espera un crecimiento de al menos el 50 % en el segundo año. La empresa también aumentó sus márgenes en estos servicios desde que implementó Managed Returns for Accountants.

«Según mi experiencia, muchas empresas de contabilidad, tanto grandes como pequeñas y de tamaño intermedio, han considerado los servicios de gestión de impuestos estatales y locales como un tema secundario: un servicio con bajos ingresos, pero de alto riesgo, en el que se mostraban reacias a entrar», afirma. «Pero con los nuevos sistemas automatizados y basados en la nube de Avalara, las empresas pueden satisfacer las necesidades de sus clientes, independientemente de si cuentan o no con conocimientos especializados en materia del impuesto sobre las ventas, sin sobrecargar ni ampliar su plantilla, y reducir los riesgos inherentes a la declaración del impuesto sobre las ventas». Esto permite a las empresas dedicar más tiempo a trabajos y servicios de asesoramiento más rentables.

Además, Chris afirma que a su personal le encantan las funciones de automatización, especialmente para los clientes que también utilizan el motor de cálculo Avalara AvaTax. «Hay muchas razones por las que las empresas de contabilidad deberían plantearse incorporar Managed Returns for Accountants a su actividad, empezando por la tranquilidad que supone la reducción del riesgo. Las funciones de automatización hacen que el sistema sea fácil de usar para supervisar todas las fechas límite y el estado de las declaraciones de todos los clientes, a la vez que se tiene la seguridad de que Avalara se encarga de preparar y presentar las declaraciones, ya que, en mi opinión, cuenta con la mayor experiencia y la tecnología más avanzada disponibles para la gestión de los impuestos sobre las ventas y el uso».

«Si tu empresa ofrece algún servicio fiscal para empresas o asesoramiento», afirma Chris, «tus clientes esperarán que puedas ayudarles con sus impuestos sobre las ventas y el uso». Managed Returns for Accountants es una de las soluciones más rentables, escalables y que más riesgos mitigan del mercado».

Chris también añade: «Espero que la demanda de servicios de asesoramiento y presentación de impuestos sobre las ventas y el uso se dispare a medida que las empresas se den cuenta de los riesgos del incumplimiento normativo. Las empresas que añadan Avalara Managed Returns for Accountants estarán preparadas para atender a estos clientes y prestar con éxito servicios de gestión de impuestos sobre las ventas y el uso, con ingresos sólidos, bajo riesgo y sin una mayor carga para el personal o los recursos».