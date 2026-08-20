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Testimonio de cliente

Gestión de impuestos sobre las ventas de próxima generación

Resultados

Procesos mejorados

 

 

Experiencia en impuestos

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Chris Vignone, con 25 años de experiencia en materia de impuestos sobre las ventas tanto en el sector público como en el privado, fundó PM Business Advisors para especializarse en impuestos estatales y locales, impuestos federales y planificación estratégica. A medida que los problemas con los impuestos sobre las ventas se volvían más complejos, observó que había una demanda creciente de ayuda por parte de los clientes para presentar sus declaraciones de impuestos sobre las ventas.

 

Chris encontró la manera de convertir los problemas con los impuestos en oportunidades, haciendo crecer drásticamente los servicios de asesoramiento fiscal y los ingresos de PMBA, a la vez que disminuía el trabajo y el riesgo asociados a la presentación de impuestos sobre las ventas para varios clientes empresariales.

Retos en materia de impuestos

La gestión de la declaración del impuesto sobre las ventas para pequeñas empresas ha sido compleja desde que el comercio electrónico surgió en la década de 1990. Tras el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. en 2018, y la subsiguiente legislación estatal sobre el nexo económico que afectó a las empresas de comercio electrónico, esas complejidades aumentaron drásticamente.

 

Chris notó el impacto. «Las empresas más pequeñas, que antes solo tenían obligaciones de presentación de declaraciones de impuestos en unos pocos estados, se dieron cuenta de que ahora tenían obligaciones en veinte o más estados y subjurisdicciones», afirma Chris. «Y las empresas más grandes se veían desbordadas por cientos de declaraciones de impuestos sobre las ventas al mes. Sencillamente, no estaban preparadas, no tenían los recursos para gestionar las tareas y no sabían a quién recurrir, aparte de a sus asesores en contabilidad, muchos de los cuales tampoco tenían la experiencia para gestionar estas tareas».

 

Chris a menudo se encuentra con empresas que tendrían que declarar en varios estados, pero que no cumplen la normativa. Sospecha que se trata de un reto aún mayor para las empresas internacionales. «Estas empresas recurren a nosotros porque contamos con la experiencia y los recursos necesarios para orientarlas estratégicamente a lo largo de estos procesos».

 

PMBA estaba bien posicionada para satisfacer esta creciente demanda de servicios de declaración de impuestos sobre las ventas, habiendo proporcionado estos servicios durante más de dos décadas. Pero para crecer, necesitaban encontrar formas de reducir la carga y el mayor riesgo que presentaban los procesos manuales.

 

Tras más de 20 años trabajando con diversos programas informáticos de gestión de los impuestos sobre las ventas, hojas de cálculo y otros sistemas que habían «improvisado», Chris se dio cuenta de que necesitaban una solución única que les ayudara a gestionar los procesos de presentación de declaraciones de múltiples clientes, muchas veces con cientos de formularios, en múltiples jurisdicciones.

 

El problema, dice, es que ese sistema no existía. «Nuestro proceso implicaba muchas tareas manuales, que a menudo requerían convertir formatos de archivo y presentar las declaraciones de forma individual para cada cliente, en muchos casos a través de diversas páginas web estatales, lo cual resultaba laborioso y lento. «Necesitábamos nueva tecnología y un nuevo modelo de cumplimiento normativo».

¿Por qué Avalara?

En 2019, Chris descubrió que Avalara estaba desarrollando dos nuevos sistemas diseñados específicamente para empresas de contabilidad. PMBA se unió a la fase beta de Avalara Managed Returns for Accountants, una nueva solución que ayuda a las empresas a crear o expandir sus servicios de impuestos sobre las ventas automatizando el proceso.

 

«Avalara se dio cuenta de que había diferentes tipos de empresas», afirma Chris. «Algunas empresas no querían ocuparse del impuesto sobre las ventas, pero, dado que cada vez es más importante para sus clientes empresariales, se vieron en la necesidad de asociarse con un despacho especializado en impuestos estatales y locales para gestionar esas funciones, o bien asociarse con Avalara para la preparación y presentación de declaraciones de impuestos».

 

Chris continúa: «Hay empresas como la mía que tienen una amplia experiencia en impuestos sobre ventas y uso, pero se dan cuenta de que nuestros clientes están mejor atendidos y nuestro trabajo tiene más éxito si Avalara se encarga de los laboriosos procesos de presentación de declaraciones, propensos a errores, mientras nosotros nos centramos en ofrecer servicios de asesoramiento». Pero necesitábamos una forma más ágil de hacerlo».

 

Con Managed Returns for Accountants, Avalara se encarga de la preparación y presentación de todas las declaraciones de impuestos sobre las ventas y el uso para los clientes de una firma de contabilidad. Avalara también gestiona la transferencia de impuestos recaudados a todas las jurisdicciones. Las empresas pueden mantener y fortalecer sus relaciones con sus clientes y conservar la supervisión de la gestión de los procesos de presentación de impuestos.

«Hay muchas razones por las que las empresas de contabilidad deberían plantearse incorporar Managed Returns for Accountants a su actividad, empezando por la tranquilidad que supone la reducción del riesgo».

  • — Chris Vignone
  • CEO

 

Resultados

Con las funciones de automatización avanzadas de Managed Returns for Accountants, incluida la integración directa con las principales plataformas de comercio electrónico, contabilidad y ERP, los datos de ventas fluyen y las declaraciones y los informes se pueden generar automáticamente para cada jurisdicción donde exista un requisito de presentación de declaraciones. Esto optimiza aún más los recursos de PMBA, eximiéndolos de gestionar los procesos más laboriosos y demandantes de tiempo».

 

Chris señala que, con Managed Returns for Accountants, su empresa puede gestionar miles de declaraciones o más al año. En los dos primeros años, PMBA aumentó sustancialmente su número de clientes que requerían servicios de gestión de impuestos estatales y locales, al mismo tiempo que gestionaba las declaraciones de clientes de empresas asociadas. Chris afirma que PBMA espera un crecimiento de al menos el 50 % en el segundo año. La empresa también aumentó sus márgenes en estos servicios desde que implementó Managed Returns for Accountants.

 

«Según mi experiencia, muchas empresas de contabilidad, tanto grandes como pequeñas y de tamaño intermedio, han considerado los servicios de gestión de impuestos estatales y locales como un tema secundario: un servicio con bajos ingresos, pero de alto riesgo, en el que se mostraban reacias a entrar», afirma. «Pero con los nuevos sistemas automatizados y basados en la nube de Avalara, las empresas pueden satisfacer las necesidades de sus clientes, independientemente de si cuentan o no con conocimientos especializados en materia del impuesto sobre las ventas, sin sobrecargar ni ampliar su plantilla, y reducir los riesgos inherentes a la declaración del impuesto sobre las ventas». Esto permite a las empresas dedicar más tiempo a trabajos y servicios de asesoramiento más rentables.

 

Además, Chris afirma que a su personal le encantan las funciones de automatización, especialmente para los clientes que también utilizan el motor de cálculo Avalara AvaTax. «Hay muchas razones por las que las empresas de contabilidad deberían plantearse incorporar Managed Returns for Accountants a su actividad, empezando por la tranquilidad que supone la reducción del riesgo. Las funciones de automatización hacen que el sistema sea fácil de usar para supervisar todas las fechas límite y el estado de las declaraciones de todos los clientes, a la vez que se tiene la seguridad de que Avalara se encarga de preparar y presentar las declaraciones, ya que, en mi opinión, cuenta con la mayor experiencia y la tecnología más avanzada disponibles para la gestión de los impuestos sobre las ventas y el uso».

 

«Si tu empresa ofrece algún servicio fiscal para empresas o asesoramiento», afirma Chris, «tus clientes esperarán que puedas ayudarles con sus impuestos sobre las ventas y el uso». Managed Returns for Accountants es una de las soluciones más rentables, escalables y que más riesgos mitigan del mercado».

 

Chris también añade: «Espero que la demanda de servicios de asesoramiento y presentación de impuestos sobre las ventas y el uso se dispare a medida que las empresas se den cuenta de los riesgos del incumplimiento normativo. Las empresas que añadan Avalara Managed Returns for Accountants estarán preparadas para atender a estos clientes y prestar con éxito servicios de gestión de impuestos sobre las ventas y el uso, con ingresos sólidos, bajo riesgo y sin una mayor carga para el personal o los recursos».

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