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Testimonio de cliente

Preferred Long Distance ha recurrido a Avalara para gestionar la complejidad de la gestión de los impuestos

Resultados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Experiencia en impuestos

Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Preferred Long Distance (PLD) se fundó en 1995, lo que la convierte en una de las empresas de reventa de servicios de telecomunicaciones más antiguas del sector. PLD ofrece servicios de larga distancia, voz sobre IP (VoIP) y tecnología inalámbrica avanzada a las pequeñas empresas que necesitan prestaciones y funciones de nivel empresarial.

Retos en materia de impuestos

Con clientes desde Florida hasta California, PLD está obligada a recaudar multitud de impuestos, recargos y tasas a nivel federal, estatal y local. «Cada jurisdicción tiene sus propios y complejos cálculos de impuestos», afirma el CEO Jerry Nussbaum. Los distintos plazos de presentación aumentan la complejidad. Jerry explica: «Algunos son mensuales, otros trimestrales, otros semestrales; es demasiado para poder estar al día».

 

Esta combinación de volumen y complejidad de las transacciones a nivel fiscal supone una enorme carga para PLD. Como antiguo contable colegiado, Jerry sabía, cuando fundó PLD, que no quería cargar él solo con ese peso. «Quería trabajar como una empresa de telecomunicaciones, no como una firma de contabilidad», dice.

¿Por qué Avalara?

«Descubrimos que Avalara tiene la capacidad de mantenerse al día con todos esos cambios», dice Jerry. «Los hemos utilizado desde el primer momento». Avalara AvaTax for Communications ayuda a PLD a calcular la maraña de impuestos, tasas y recargos, mientras que Avalara Returns for Communications garantiza que las declaraciones de PLD sean muy precisas y se presenten a tiempo, con un volumen de alrededor de 1000 declaraciones al mes.

 

«La eficiencia es excelente», afirma Jerry. «Se encargan de todas las declaraciones, envían por correo los cheques, concilian la cuenta bancaria y responden a cualquier pregunta que planteen las autoridades fiscales; todo eso nos lo quitan de encima, así que podemos dedicar nuestro tiempo a atender a nuestros clientes».

«Nunca nos han impuesto una sanción. Con Avalara no tengo que preocuparme de nada».

  • — Jerry Nussbaum
  • CEO

 

Resultados

Jerry ya no tiene que preocuparse por el cumplimiento normativo. «Hemos sido auditados varias veces en distintas jurisdicciones», comenta. «En todos los casos, recurrimos a Avalara para que nos proporcionara los datos necesarios y siempre se determinó que cumplíamos con los requisitos normativos. Nunca se nos ha impuesto una sanción. Con Avalara no tengo que preocuparme de nada».

 

Además, Jerry cuenta con Avalara para obtener asesoramiento y orientación. «Cuando cambian las normativas, sobre todo a nivel federal, la información detallada no siempre queda clara», explica. «Llamaremos a Avalara para que nos oriente sobre cómo hacerlo, en lugar de hacer suposiciones. Es muy sencillo y ellos están muy dispuestos a ayudar».

 

¿Cómo podría gestionar PLD toda esta complejidad sin Avalara? «Nos llevaría muchas horas», dice Jerry. «Tendríamos que contratar a gente para cubrir esos puestos. De esta forma evitamos todo eso, pero al mismo tiempo obtenemos la experiencia de Avalara, que es muy valiosa».

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