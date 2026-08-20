Jerry ya no tiene que preocuparse por el cumplimiento normativo. «Hemos sido auditados varias veces en distintas jurisdicciones», comenta. «En todos los casos, recurrimos a Avalara para que nos proporcionara los datos necesarios y siempre se determinó que cumplíamos con los requisitos normativos. Nunca se nos ha impuesto una sanción. Con Avalara no tengo que preocuparme de nada».

Además, Jerry cuenta con Avalara para obtener asesoramiento y orientación. «Cuando cambian las normativas, sobre todo a nivel federal, la información detallada no siempre queda clara», explica. «Llamaremos a Avalara para que nos oriente sobre cómo hacerlo, en lugar de hacer suposiciones. Es muy sencillo y ellos están muy dispuestos a ayudar».

¿Cómo podría gestionar PLD toda esta complejidad sin Avalara? «Nos llevaría muchas horas», dice Jerry. «Tendríamos que contratar a gente para cubrir esos puestos. De esta forma evitamos todo eso, pero al mismo tiempo obtenemos la experiencia de Avalara, que es muy valiosa».