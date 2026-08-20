PXG atribuye a Avalara un ahorro de tiempo significativo y una mayor eficiencia operativa. Nikki afirma: «Ya no necesitamos a una persona dedicada exclusivamente a gestionar los certificados de exención en relación con los plazos de caducidad ni a depurar las transacciones en el backend, ya que nuestro sistema de ventas cobró por error el impuesto a los clientes exentos. «Nuestros cálculos de los impuestos son muy precisos». El retorno de la inversión (ROI) de la empresa superó las expectativas iniciales desde la implementación de Avalara. «Hemos registrado un crecimiento del 200 % respecto al año anterior. Sin la capacidad de Avalara (y Acumatica) para procesar miles de transacciones al día, no habríamos podido gestionar las ventas entrantes».

PXG ahora captura datos de clientes con mayor precisión y realiza un seguimiento de los pedidos de venta sin problemas, desde la entrada del pedido hasta el envío y la entrega. «Contamos con toda la automatización necesaria para llevar a cabo las operaciones diarias de forma fluida. ¡Está siendo increíble!».