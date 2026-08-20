PXG utilizaba un sistema de contabilidad básico para gestionar sus operaciones. Nikki Nielsen, directora de procesos empresariales en PXG, recuerda: «Literalmente, gestionábamos todo nuestro inventario, los pedidos de venta y los datos de los clientes, extraídos manualmente del sistema ERP, incluidas las declaraciones de impuestos mensuales».
PXG quería una solución para cumplir con la normativa tributaria más eficiente que pudiera seguir el ritmo de su negocio. La empresa quería una solución que pudiera clasificar la información fiscal de los clientes, agilizar la preparación y presentación de declaración de impuestos, eliminar la necesidad de anulaciones manuales y ayudar a gestionar más de 5000 certificados de exención anualmente, con un volumen de 100 nuevos cada mes.