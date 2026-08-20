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Testimonio de cliente

PXG logra un crecimiento del 200 % con la ayuda de la automatización del cumplimiento normativo

Resultados

Integración con ERP sin contratiempos

Ahorro de tiempo gracias a la automatización

Captura de datos de clientes

Registros financieros transparentes

Flujo de trabajo optimizado

Información general sobre la empresa

Parsons Xtreme Golf (PXG) diseña, comercializa y vende palos de golf a medida, equipamiento y ropa de golf. Fundada en 2013, PXG ha crecido desde entonces hasta convertirse en una marca reconocida internacionalmente dentro del mundo del deporte, con presencia en tiendas, instaladores, minoristas y distribuidores de todo el mundo.

Retos en materia de impuestos

PXG utilizaba un sistema de contabilidad básico para gestionar sus operaciones. Nikki Nielsen, directora de procesos empresariales en PXG, recuerda: «Literalmente, gestionábamos todo nuestro inventario, los pedidos de venta y los datos de los clientes, extraídos manualmente del sistema ERP, incluidas las declaraciones de impuestos mensuales».

 

PXG quería una solución para cumplir con la normativa tributaria más eficiente que pudiera seguir el ritmo de su negocio. La empresa quería una solución que pudiera clasificar la información fiscal de los clientes, agilizar la preparación y presentación de declaración de impuestos, eliminar la necesidad de anulaciones manuales y ayudar a gestionar más de 5000 certificados de exención anualmente, con un volumen de 100 nuevos cada mes.

¿Por qué Avalara?

Para optimizar completamente las operaciones, la solución para gestionar los impuestos de la empresa tendría que funcionar con sus sistemas actuales. El nuevo ERP de PXG, Acumatica, proporcionó una mayor funcionalidad y una integración perfecta con el software para cumplir con la normativa tributaria de Avalara, lo que se tradujo en menos tiempo y recursos dedicados a tareas manuales que históricamente ralentizaban a su equipo de finanzas y contabilidad. «Todo se gestiona en nuestro nombre a través de múltiples plataformas de venta. «Ya no tenemos que introducir manualmente las tablas de tipos impositivos en nuestro TPV de Square solo para poder vender directamente al consumidor», explica Nikki.

 

Esto fue crucial porque la industria del golf experimentó un auge en los últimos años. Durante la pandemia, PXG pasó de 600 pedidos al día a 2000 pedidos al día. «El sistema nunca se colgó ni dio ningún fallo, afortunadamente. «Sin contar con un buen sistema, no podríamos satisfacer las demandas de los clientes», añade Nikki.

«Contamos con toda la automatización necesaria para llevar a cabo las operaciones diarias de forma fluida. ¡Ha sido increíble!».

  • — Nikki Nielson
  • Directora de procesos de negocio de PXG

 

Resultados

PXG atribuye a Avalara un ahorro de tiempo significativo y una mayor eficiencia operativa. Nikki afirma: «Ya no necesitamos a una persona dedicada exclusivamente a gestionar los certificados de exención en relación con los plazos de caducidad ni a depurar las transacciones en el backend, ya que nuestro sistema de ventas cobró por error el impuesto a los clientes exentos. «Nuestros cálculos de los impuestos son muy precisos». El retorno de la inversión (ROI) de la empresa superó las expectativas iniciales desde la implementación de Avalara. «Hemos registrado un crecimiento del 200 % respecto al año anterior. Sin la capacidad de Avalara (y Acumatica) para procesar miles de transacciones al día, no habríamos podido gestionar las ventas entrantes».

 

PXG ahora captura datos de clientes con mayor precisión y realiza un seguimiento de los pedidos de venta sin problemas, desde la entrada del pedido hasta el envío y la entrega. «Contamos con toda la automatización necesaria para llevar a cabo las operaciones diarias de forma fluida. ¡Está siendo increíble!».

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