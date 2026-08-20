Presentación de declaraciones simplificada

Avalara presenta automáticamente las declaraciones de impuestos de R&B Wagner en todas las jurisdicciones fiscales en las que debe el impuesto sobre las ventas. R&B Wagner realiza un pago a una cuenta segura para cubrir el importe total de los impuestos adeudados, y Avalara se encarga de realizar los pagos individuales.

Gestión optimizada de documentos

Dave colaboró con el gestor de cuentas de Avalara asignado a R&B Wagner para configurar CertCapture en los formularios de ventas en línea, de modo que los clientes pudieran cargar sus propios certificados de exención. «El nuevo proceso es hasta un 40 % más eficiente que el anterior», afirma Dave.

Supervisión de nexos fiscales con confianza

R&B Wagner utiliza el servicio de supervisión de nexos fiscales de Avalara para ayudar a reducir el riesgo al vigilar las obligaciones de nexo fiscal de la empresa. Cuando se produce una venta en una jurisdicción en la que R&B Wagner no está registrada para recaudar y declarar el impuesto sobre las ventas, la transacción se marca y Avalara avisa a R&B Wagner. Si es necesario registrarse a efectos de ese impuesto en la nueva jurisdicción, Dave tiene la opción de configurarlo él mismo o dejar que Avalara se encargue.

La automatización es la clave del éxito

Si Dave no contara con la ayuda de Avalara, tendría que contratar a una o dos personas más para encargarse del impuesto sobre las ventas. Actualmente, cuenta con una plantilla de tres personas que trabajan en otras áreas, y se refiere a Avalara como su «cuarto empleado». Gracias a Avalara, el trabajo diario de Dave relacionado con el impuesto sobre las ventas es mínimo y puede dedicar más tiempo a buscar mejoras en los procesos de la empresa y a facilitar las cosas a sus otros tres empleados. «Cuanto menos tenga que pensar en el impuesto sobre las ventas, mejor», afirma.