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Testimonio de cliente

R&B Wagner recibe ayuda para gestionar el impuesto sobre las ventas

Resultados

Excepciones gestionadas
Procesos mejorados
Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Desde la década de 1850, esta empresa familiar con sede en Wisconsin se ha especializado en barandillas arquitectónicas. La empresa, que cuenta con 150 empleados, se encuentra en plena fase de crecimiento y recientemente ha completado su expansión a los 50 estados, además de seguir avanzando en su desarrollo en Canadá. R&B Wagner ofrece una gran variedad de canales de venta a sus clientes, muchos de los cuales cumplen los requisitos para estar exentos del impuesto sobre las ventas.

Retos en materia de impuestos

La expansión de R&B Wagner ha generado cierta complejidad en tres áreas principales:

 

  • Un aumento del número de certificados de exención en todos los canales; hay más de 11 000 en el sistema de la empresa
  • Nuevas obligaciones de nexo fiscal, cada una de las cuales debe gestionarse individualmente, incluyendo el registro y la presentación de declaraciones mensuales o trimestrales
  • La gestión de las ventas en línea, que plantea retos adicionales para los clientes exentos

 

Todos estos desafíos recaen en Dave Chermak, el contable de R&B Wagner CPA, para resolverlos. Aunque cuenta con el asesoramiento de contables externos, Dave es el único empleado a tiempo completo responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Por qué Avalara?

Cuando Dave se incorporó a la empresa en 2014, en la empresa ya se utilizaban Avalara AvaTax, Avalara Returns y Avalara CertCapture, aunque no estaban totalmente implantadas ni se aprovechaban al máximo. Dave quería maximizar la eficacia del paquete y descubrió que aprovechar al máximo las soluciones ofertadas por Avalara era sorprendentemente sencillo. «La implementación resultó ser diez veces más fácil de lo que esperábamos», recuerda.

«Cuanto menos tenga que pensar en el impuesto sobre las ventas, mejor».

  • — Dave Chermak
  • Gerente de contabilidad, CPA

Resultados

Presentación de declaraciones simplificada

 

Avalara presenta automáticamente las declaraciones de impuestos de R&B Wagner en todas las jurisdicciones fiscales en las que debe el impuesto sobre las ventas. R&B Wagner realiza un pago a una cuenta segura para cubrir el importe total de los impuestos adeudados, y Avalara se encarga de realizar los pagos individuales.

 

Gestión optimizada de documentos

 

Dave colaboró con el gestor de cuentas de Avalara asignado a R&B Wagner para configurar CertCapture en los formularios de ventas en línea, de modo que los clientes pudieran cargar sus propios certificados de exención. «El nuevo proceso es hasta un 40 % más eficiente que el anterior», afirma Dave.

 

Supervisión de nexos fiscales con confianza 

 

R&B Wagner utiliza el servicio de supervisión de nexos fiscales de Avalara para ayudar a reducir el riesgo al vigilar las obligaciones de nexo fiscal de la empresa. Cuando se produce una venta en una jurisdicción en la que R&B Wagner no está registrada para recaudar y declarar el impuesto sobre las ventas, la transacción se marca y Avalara avisa a R&B Wagner. Si es necesario registrarse a efectos de ese impuesto en la nueva jurisdicción, Dave tiene la opción de configurarlo él mismo o dejar que Avalara se encargue.

 

La automatización es la clave del éxito

 

Si Dave no contara con la ayuda de Avalara, tendría que contratar a una o dos personas más para encargarse del impuesto sobre las ventas. Actualmente, cuenta con una plantilla de tres personas que trabajan en otras áreas, y se refiere a Avalara como su «cuarto empleado». Gracias a Avalara, el trabajo diario de Dave relacionado con el impuesto sobre las ventas es mínimo y puede dedicar más tiempo a buscar mejoras en los procesos de la empresa y a facilitar las cosas a sus otros tres empleados. «Cuanto menos tenga que pensar en el impuesto sobre las ventas, mejor», afirma.

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