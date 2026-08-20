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Rapha se asocia con Avalara para automatizar la gestión del impuesto sobre las ventas e impulsar su crecimiento global

Avalara AvaTax apoya la expansión global de Rapha, proporcionándole la confianza necesaria para entrar en nuevos mercados y nuevos canales. Además, permite que esta marca de ciclismo centrada en el cliente pueda atender mejor a sus clientes.

El crecimiento global requiere la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas

Rapha se fundó en el Reino Unido en 2004 con el objetivo de fabricar «la mejor ropa de ciclista del mundo». Además de diseñar y vender ropa y accesorios, la empresa patrocina a los principales equipos ciclistas de todo el mundo y utiliza contenido digital para llegar a ciclistas de todo el mundo y ayudar a que el deporte crezca. Cuenta con 21 «centros» para los socios del Rapha Cycling Club y para ciclistas locales en 11 países de Europa, Norteamérica y Asia.

 

A medida que la popularidad del ciclismo se disparaba a nivel mundial, Rapha se expandió rápidamente en más países fuera del Reino Unido. En la actualidad, tres cuartas partes de sus ingresos proceden de Europa continental, Estados Unidos y la región APAC. Esto se debe en gran medida a las ventas por Internet, que generan una serie de obligaciones tributarias complejas.

 

Tal y como explica Dan Safe, director financiero del grupo: «La automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas era una necesidad absoluta para nosotros, ya que reduce la carga y la presión que suponen los procesos manuales para nuestros equipos internos». «La automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas nos da tranquilidad y la confianza necesaria para expandirnos a nuevas zonas geográficas».

La integración preconfigurada con SAP Hybris permite ahorrar tiempo

El equipo de Rapha eligió asociarse con Avalara en 2018 para automatizar sus cálculos de impuestos sobre las ventas para su solución SAP Hybris Omni-channel Commerce Cloud. AvaTax cuenta con una integración certificada preconfigurada con SAP Hybris y el equipo de Rapha buscaba una solución global que ofreciera soporte y que tuviera sede en el Reino Unido.

 

Con AvaTax, Rapha podía estar seguro de que la integración con SAP Hybris les proporcionaría una experiencia fiscal integrada que funcionara dentro de su software para calcular y aplicar automáticamente el impuesto sobre las ventas correcto en cada transacción. Sin el apoyo de un socio experto como Avalara, mantenerse al día con todas las tasas impositivas globales habría sido una tarea que habría consumido muchísimo tiempo al equipo de Rapha.

 

Dan Safe continúa: «El panorama fiscal es complejo y está en constante evolución, por lo que el cumplimiento normativo suele resultar difícil de gestionar para los minoristas». Confiar en la automatización de la gestión de los impuestos sobre las ventas facilita entrar en nuevos mercados y canales y, en general, responder mejor a los clientes.

 

Esa capacidad de respuesta a los clientes es clave para un negocio tan centrado en el cliente como Rapha. En toda la empresa, Rapha se centra en desarrollar su marca y ofrecer un excelente servicio al cliente.

«Mi consejo para cualquiera que esté pensando en automatizar la gestión del impuesto sobre las ventas y el cumplimiento normativo es sencillo: ¡hazlo!»

  • — Dan Safe
  • Gerente financiero del grupo en Rapha

 

Una historia de éxito frente a la COVID-19

A medida que se desarrollaba la pandemia de la COVID-19 y nuevos públicos redescubrían el placer de montar en bicicleta, las ventas online de Rapha se dispararon. Los ingresos por compras en la web aumentaron y la base de clientes creció. Rapha, como la mayoría de las empresas, tuvo que gestionar prioridades cambiantes y adaptar su estrategia para asegurarse de que, tras la pandemia, salieran reforzadas.

 

Además, la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas ha supuesto una reducción de la carga de trabajo para el equipo financiero de Rapha, dándoles más tiempo para centrarse en otras áreas prioritarias a medida que gestionan el crecimiento.

 

Rapha confía en AvaTax para cobrar a los clientes el tipo impositivo correcto de impuesto sobre las ventas, y el software simplifica la preparación y presentación de declaraciones. AvaTax Returns permite al equipo revisar una única hoja de cálculo de responsabilidad combinada y presentar declaraciones en cada jurisdicción con un solo clic.

 

La automatización ha sido una parte importante del desarrollo digital de Rapha, con beneficios para toda la empresa. Dan Safe afirma: «Dado que gran parte de nuestras ventas se realizan a través de la web, hemos observado beneficios específicos para nuestros equipos de tecnología, comercio, finanzas y cumplimiento normativo, y también, indirectamente, para nuestros equipos de atención al cliente, que han experimentado una reducción muy bien recibida en las preguntas sobre el impuesto sobre las ventas. Mi consejo para cualquiera que esté pensando en automatizar la gestión del impuesto sobre las ventas y el cumplimiento normativo es sencillo: ¡hazlo!»

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