A medida que se desarrollaba la pandemia de la COVID-19 y nuevos públicos redescubrían el placer de montar en bicicleta, las ventas online de Rapha se dispararon. Los ingresos por compras en la web aumentaron y la base de clientes creció. Rapha, como la mayoría de las empresas, tuvo que gestionar prioridades cambiantes y adaptar su estrategia para asegurarse de que, tras la pandemia, salieran reforzadas.

Además, la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas ha supuesto una reducción de la carga de trabajo para el equipo financiero de Rapha, dándoles más tiempo para centrarse en otras áreas prioritarias a medida que gestionan el crecimiento.

Rapha confía en AvaTax para cobrar a los clientes el tipo impositivo correcto de impuesto sobre las ventas, y el software simplifica la preparación y presentación de declaraciones. AvaTax Returns permite al equipo revisar una única hoja de cálculo de responsabilidad combinada y presentar declaraciones en cada jurisdicción con un solo clic.

La automatización ha sido una parte importante del desarrollo digital de Rapha, con beneficios para toda la empresa. Dan Safe afirma: «Dado que gran parte de nuestras ventas se realizan a través de la web, hemos observado beneficios específicos para nuestros equipos de tecnología, comercio, finanzas y cumplimiento normativo, y también, indirectamente, para nuestros equipos de atención al cliente, que han experimentado una reducción muy bien recibida en las preguntas sobre el impuesto sobre las ventas. Mi consejo para cualquiera que esté pensando en automatizar la gestión del impuesto sobre las ventas y el cumplimiento normativo es sencillo: ¡hazlo!»