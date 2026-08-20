Rea & Associates implementó Avalara Returns for Accountants hace casi un año y, en ese breve periodo de tiempo, Kathy ya ha conseguido una mejora significativa de la eficiencia de su equipo.

Pone como ejemplo una declaración de Texas con una cantidad ingente de partidas que llevaría tres horas tramitar manualmente, pero «con Avalara se tarda unos 10 minutos».

Ese nivel de eficiencia es extensible a todo el negocio de la empresa. «Antes tardábamos tres semanas enteras en preparar las declaraciones mensuales», explica Kathy, «y por aquel entonces hacíamos menos declaraciones. Las declaraciones de impuestos han aumentado un 42 % cada año durante los dos últimos años, y ahora las tenemos todas listas en una semana y media».

Para el equipo de Kathy, usar Avalara significa disponer de más tiempo para centrarse en las relaciones con los clientes. «Quieres ser el asesor de confianza», dice. «Mi personal con más experiencia puede dedicar más tiempo a conocer el negocio del cliente y a especializarse en tareas de consultoría, como los estudios de nexo fiscal y los análisis de tributación, en lugar de presentar declaraciones. Teniendo en cuenta que la contratación de personal es un gran desafío en nuestra industria en este momento, es realmente útil poder ampliar las capacidades de nuestro equipo. Y también es bueno para la empresa, porque ofrecemos un valor añadido en el ámbito de la consultoría. Prefiero con mucho hablar con mis clientes que presentar declaraciones, así que todos salimos ganando».

Según Kathy, los clientes de la empresa también salen ganando. «Ahora que ya no tenemos que hacer todo ese trabajo manual, podemos ofrecer a nuestros clientes un mejor precio por ese servicio. Y además tienen la tranquilidad de saber que sus declaraciones de impuestos están en manos de personas que entienden su negocio».

Kathy está satisfecha con el nivel de asistencia que recibe de Avalara. «La gente de Avalara ha sido sencillamente increíble», afirma. «Siempre que tenemos alguna duda o necesitamos concertar una reunión, nos atienden con gran rapidez. No estábamos recibiendo ese tipo de apoyo con otros programas».