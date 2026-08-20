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Testimonio de cliente

Rea & Associates identifica formas de mejorar la eficiencia y ampliar las capacidades

Resultados

Mayor crecimiento

Configuración flexible

Sistemas integrados

Ahorro de costes

Información general sobre la empresa

Fundada en 1938, Rea & Associates, Inc. es una empresa de servicios integrales de contabilidad y asesoramiento empresarial que ofrece servicios de contabilidad, fiscalidad y auditoría a clientes de todo el país.

 

Con una plantilla total de unos 400 profesionales, Rea & Associates es una de las 100 principales firmas de contabilidad pública de los Estados Unidos.

Retos en materia de impuestos

La directora Kathy LaMonica se incorporó a la firma hace cuatro años, cuando Rea & Associates ya tenía 80 años de andadura. Desde que se incorporó, el crecimiento de la empresa se ha acelerado. «Ha sido increíble ver cómo ha ido creciendo», dice Kathy. «Parte de ello se debió a adquisiciones, pero también ha habido un crecimiento orgánico y nuevas líneas de servicios especializados».

 

Apenas unos días después de que Kathy asumiera el cargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó su histórica sentencia en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc. «De la noche a la mañana, muchos clientes con una presencia física limitada en otros estados pasaron a tener nexo fiscal», recuerda Kathy. «De repente, nos vimos obligados a asumir nuevas responsabilidades en materia de cumplimiento normativo. Como me he dedicado a los impuestos sobre las ventas y el uso durante la mayor parte de mi carrera, sabía que nuestro flujo de trabajo manual no era sostenible.

 

«Si de verdad queríamos crecer», añade, «necesitábamos algo que nos ayudara a gestionar las declaraciones de impuestos de forma más eficiente y precisa».

¿Por qué Avalara?

Inicialmente, Rea & Associates implementó un programa de un competidor de Avalara. Kathy se dio cuenta enseguida de que era la solución equivocada para su empresa. «Lo probamos durante unos nueve meses, pero no nos gustaron los resultados que obteníamos», recuerda Kathy. «Para mí era muy importante mantener el control y procesar estas declaraciones de impuestos por nuestra cuenta; no quería externalizarlo».

 

Basado en la misma tecnología para gestionar el impuesto sobre las ventas que Avalara utiliza para presentar millones de declaraciones cada año, Avalara Returns for Accountants está diseñado para firmas de contabilidad. La solución ofrece visibilidad sobre el estado de los procesos en múltiples clientes y automatiza la presentación de declaraciones de impuestos en función de las necesidades de la empresa.

 

Con Avalara Returns for Accountants, Rea & Associates puede seguir ampliando su negocio a la vez que reduce el riesgo de incumplimiento normativo tanto para sí misma como para sus clientes. «Avalara podía gestionar nuestro volumen cada vez mayor de declaraciones de impuestos y ofrecía el nivel de soporte que necesitábamos, pero que no obteníamos de la competencia», afirma Kathy. «Simplemente resultaba una opción más razonable».

«Avalara podía gestionar nuestro creciente volumen de declaraciones de impuestos y nos ofrecía el nivel de asistencia que necesitábamos, pero que no recibíamos de la competencia».

  • — Kathy La Mónica
  • Directora de fiscalidad estatal y local

 

Resultados

Rea & Associates implementó Avalara Returns for Accountants hace casi un año y, en ese breve periodo de tiempo, Kathy ya ha conseguido una mejora significativa de la eficiencia de su equipo.

 

Pone como ejemplo una declaración de Texas con una cantidad ingente de partidas que llevaría tres horas tramitar manualmente, pero «con Avalara se tarda unos 10 minutos».

 

Ese nivel de eficiencia es extensible a todo el negocio de la empresa. «Antes tardábamos tres semanas enteras en preparar las declaraciones mensuales», explica Kathy, «y por aquel entonces hacíamos menos declaraciones. Las declaraciones de impuestos han aumentado un 42 % cada año durante los dos últimos años, y ahora las tenemos todas listas en una semana y media».

 

Para el equipo de Kathy, usar Avalara significa disponer de más tiempo para centrarse en las relaciones con los clientes. «Quieres ser el asesor de confianza», dice. «Mi personal con más experiencia puede dedicar más tiempo a conocer el negocio del cliente y a especializarse en tareas de consultoría, como los estudios de nexo fiscal y los análisis de tributación, en lugar de presentar declaraciones. Teniendo en cuenta que la contratación de personal es un gran desafío en nuestra industria en este momento, es realmente útil poder ampliar las capacidades de nuestro equipo. Y también es bueno para la empresa, porque ofrecemos un valor añadido en el ámbito de la consultoría. Prefiero con mucho hablar con mis clientes que presentar declaraciones, así que todos salimos ganando».

 

Según Kathy, los clientes de la empresa también salen ganando. «Ahora que ya no tenemos que hacer todo ese trabajo manual, podemos ofrecer a nuestros clientes un mejor precio por ese servicio. Y además tienen la tranquilidad de saber que sus declaraciones de impuestos están en manos de personas que entienden su negocio».

 

Kathy está satisfecha con el nivel de asistencia que recibe de Avalara. «La gente de Avalara ha sido sencillamente increíble», afirma. «Siempre que tenemos alguna duda o necesitamos concertar una reunión, nos atienden con gran rapidez. No estábamos recibiendo ese tipo de apoyo con otros programas».

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