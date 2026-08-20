RubinBrown lleva ya tres temporadas de presentación de declaraciones utilizando el sistema Avalara 1099, lo que ha supuesto un impacto notable en las capacidades de atención al cliente y en la eficiencia del equipo. «A medida que nuestra empresa ha ido creciendo geográficamente por todo Estados Unidos, veníamos utilizando muchos sistemas diferentes e incluso métodos manuales en algunas oficinas, y ninguno de ellos estaba realmente basado en la webb», comenta Lynnae. Ahora, la solución integrada de Avalara ayuda a RubinBrown a atender a diferentes tipos de clientes con mayor facilidad.

Gracias a los clientes habituales de la empresa en el ámbito de la contabilidad o del director financiero, RubinBrown ya tiene acceso a los datos de ventas y cuentas por pagar, por lo que los sincroniza directamente con el sistema Avalara 1099. Sin embargo, aunque sean los clientes quienes tengan que facilitar la información, Avalara hace que el proceso sea fluido. «La plataforma de Avalara cuenta con excelentes plantillas fáciles de usar para que los clientes rellenen la información en un formato específico, que además se puede importar, y que cuentan con procesos de revisión», añade Lynnae. «Y, por lo general, su sistema de cuentas por pagar puede generar un informe que se puede leer e importar».

¿Cuál podría ser la ventaja más evidente? Además del ahorro de tiempo, la reducción del riesgo y la mejora del servicio al cliente, es probable que el gasto en papel también hayan disminuido drásticamente, ya que el equipo de Lynnae ya no tiene que imprimir y meter los formularios 1099 de los destinatarios en sobres cada mes de enero.