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Testimonio de cliente

RubinBrown resuelve los problemas relacionados con el formulario 1099

La empresa de contabilidad y asesoramiento se asocia con Avalara para ofrecer a sus clientes soluciones ante los cambios normativos

Resultados

Menor riesgo

Mejor cumplimiento normativo

Relaciones fortalecidas

Información general sobre la empresa

RubinBrown es una de las principales empresas de contabilidad y consultoría profesional de Estados Unidos, y es miembro independiente de Baker Tilly International, la novena red de contabilidad y asesoramiento empresarial más grande del mundo. Con una plantilla total de casi 1000 empleados, las unidades operativas de RubinBrown incluyen servicios de auditoría, servicios de asesoramiento empresarial, servicios para emprendedores, servicios fiscales y asesores de RubinBrown. La firma cuenta con siete oficinas en todo EE. UU.

Retos en materia de impuestos

Para la mayoría de la gente, la «temporada de impuestos» les hace pensar en los formularios 1040 y en los plazos de abril. Pero para las empresas, y para las asesorías fiscales y contables que les prestan servicio, la temporada empieza mucho antes. Una fecha clave es el 31 de enero, fecha límite para que los empleadores proporcionen los formularios 1099 a contratistas y otros trabajadores definidos como no empleados. Por supuesto, también tienen que comunicar esa información a organismos como el IRS.

 

Eso ya es bastante complicado, pero nada en el mundo de los impuestos parece permanecer igual durante mucho tiempo. Los cambios en la normativa están aumentando la complejidad para las empresas de todos los tamaños, desde el número total de formularios 1099 que deben presentar hasta el propio proceso de presentación.

 

RubinBrown ha estado siguiendo de cerca los cambios y colaborando de forma proactiva con sus clientes para garantizar el cumplimiento normativo, según Lynnae Robinson, contable pública certificada y responsable del Grupo de servicios para emprendedores de RubinBrown. Pero es probable que varias pequeñas empresas que han estado gestionando el proceso manualmente se lleven una desagradable sorpresa.

 

Sin embargo, este reto supone una oportunidad para las empresas de contabilidad: es una ocasión para interactuar con los clientes, informarles y forjar una relación más sólida como asesores de confianza. «Entre nuestros clientes, las empresas más pequeñas y de gestión familiar, algunas se han sentido más cómodas trabajando de una forma más manual», afirma Lynnae. «Por eso, hemos tenido que formarles de forma proactiva y animarles a adoptar un nuevo sistema, además de hacerles saber que podemos ayudarles a mejorar el cumplimiento normativo».

 

Una parte clave de ese nuevo sistema es la plataforma automatizada para cumplir con la normativa que rige la presentación de los formularios 1099 y W-9 de Avalara, que RubinBrown aprovecha en nombre de sus clientes durante la temporada de impuestos y durante todo el año.

 

 

¿Por qué Avalara?

Avalara, líder desde hace mucho tiempo en automatización de la gestión tributaria, ofrece soluciones de cumplimiento normativo integrales que ayudan a las empresas a gestionar estos y otros procesos para sus clientes, lo que aumenta la precisión, reduce la necesidad de introducir datos y disminuye el riesgo. (Y en lo que respecta a los formularios 1099, el riesgo es significativo: las multas pueden ascender a más de 300 USD por formulario si se incumple el plazo).

 

RubinBrown implementó Avalara 1099 & W-9 para escalar de un modo eficiente su servicio a miles de clientes, simplificando el cumplimiento y la presentación de los formularios 1099, W-9, 1095 y W-2. El servicio basado en la nube de Avalara también se basa en el volumen, lo que significa que empresas de cualquier tamaño pueden aprovechar los últimos avances en automatización tecnológica.

 

La solución agiliza los procesos en cada paso, desde la gestión de la información de proveedores y autónomos de clientes hasta el almacenamiento de documentos e incluso la comprobación de errores. Y cuando llega el momento de presentar la declaración, la presentación electrónica de Avalara se realiza de forma automática ante el IRS y en los estados correspondientes; además, se envían copias del formulario 1099 a los destinatarios pertinentes.

 

«Necesitábamos una plataforma consistente, accesible para equipos de diferentes oficinas que trabajaran con los mismos clientes», explica Lynnae. «Avalara pudo ofrecernos esta plataforma única que encajaba con nuestro concepto de «una sola firma» y nos permitió atender a nuestros clientes de forma más eficaz».

 

«Necesitábamos una plataforma consistente, a la que pudieran acceder los equipos de las distintas oficinas que trabajan con los mismos clientes. Avalara nos proporcionó esta única plataforma que se ajustaba a nuestro concepto de «una sola empresa» y nos permitió atender a nuestros clientes de forma más eficaz».

  • — Lynnae Robinson, contable pública autorizada
  • RubinBrown

 

Resultados

RubinBrown lleva ya tres temporadas de presentación de declaraciones utilizando el sistema Avalara 1099, lo que ha supuesto un impacto notable en las capacidades de atención al cliente y en la eficiencia del equipo. «A medida que nuestra empresa ha ido creciendo geográficamente por todo Estados Unidos, veníamos utilizando muchos sistemas diferentes e incluso métodos manuales en algunas oficinas, y ninguno de ellos estaba realmente basado en la webb», comenta Lynnae. Ahora, la solución integrada de Avalara ayuda a RubinBrown a atender a diferentes tipos de clientes con mayor facilidad.

 

Gracias a los clientes habituales de la empresa en el ámbito de la contabilidad o del director financiero, RubinBrown ya tiene acceso a los datos de ventas y cuentas por pagar, por lo que los sincroniza directamente con el sistema Avalara 1099. Sin embargo, aunque sean los clientes quienes tengan que facilitar la información, Avalara hace que el proceso sea fluido. «La plataforma de Avalara cuenta con excelentes plantillas fáciles de usar para que los clientes rellenen la información en un formato específico, que además se puede importar, y que cuentan con procesos de revisión», añade Lynnae. «Y, por lo general, su sistema de cuentas por pagar puede generar un informe que se puede leer e importar».

 

¿Cuál podría ser la ventaja más evidente? Además del ahorro de tiempo, la reducción del riesgo y la mejora del servicio al cliente, es probable que el gasto en papel también hayan disminuido drásticamente, ya que el equipo de Lynnae ya no tiene que imprimir y meter los formularios 1099 de los destinatarios en sobres cada mes de enero.

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