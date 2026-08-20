Para la mayoría de la gente, la «temporada de impuestos» les hace pensar en los formularios 1040 y en los plazos de abril. Pero para las empresas, y para las asesorías fiscales y contables que les prestan servicio, la temporada empieza mucho antes. Una fecha clave es el 31 de enero, fecha límite para que los empleadores proporcionen los formularios 1099 a contratistas y otros trabajadores definidos como no empleados. Por supuesto, también tienen que comunicar esa información a organismos como el IRS.
Eso ya es bastante complicado, pero nada en el mundo de los impuestos parece permanecer igual durante mucho tiempo. Los cambios en la normativa están aumentando la complejidad para las empresas de todos los tamaños, desde el número total de formularios 1099 que deben presentar hasta el propio proceso de presentación.
RubinBrown ha estado siguiendo de cerca los cambios y colaborando de forma proactiva con sus clientes para garantizar el cumplimiento normativo, según Lynnae Robinson, contable pública certificada y responsable del Grupo de servicios para emprendedores de RubinBrown. Pero es probable que varias pequeñas empresas que han estado gestionando el proceso manualmente se lleven una desagradable sorpresa.
Sin embargo, este reto supone una oportunidad para las empresas de contabilidad: es una ocasión para interactuar con los clientes, informarles y forjar una relación más sólida como asesores de confianza. «Entre nuestros clientes, las empresas más pequeñas y de gestión familiar, algunas se han sentido más cómodas trabajando de una forma más manual», afirma Lynnae. «Por eso, hemos tenido que formarles de forma proactiva y animarles a adoptar un nuevo sistema, además de hacerles saber que podemos ayudarles a mejorar el cumplimiento normativo».
Una parte clave de ese nuevo sistema es la plataforma automatizada para cumplir con la normativa que rige la presentación de los formularios 1099 y W-9 de Avalara, que RubinBrown aprovecha en nombre de sus clientes durante la temporada de impuestos y durante todo el año.