A medida que Sandpiper se fue transformando en una empresa dedicada exclusivamente al alquiler para estancias cortas, la necesidad de automatizar el cumplimiento de la normativa tributaria se hizo cada vez más urgente. Tony evaluó Avalara MyLodgeTax Pro y rápidamente vio cómo podía reducir la complejidad y liberar tiempo para dedicarlo al crecimiento del negocio.

«La oferta de Avalara destacó de inmediato», dice Tony. «Desde el principio quedó claro que la solución se había diseñado específicamente para empresas de alquiler para estancias cortas como la nuestra. No buscaba una herramienta universal, necesitaba algo que realmente entendiera los desafíos en materia de impuestos a los que nos enfrentamos.

Aunque Sandpiper ya utilizaba Streamline para la gestión de propiedades, la decisión de elegir Avalara no se basó únicamente en la integración. «Elegimos Avalara por su funcionalidad y su asistencia, incluso antes de que se integrara con Streamline. Una vez que esa integración estuvo disponible, todo fue mucho más fácil».

A Tony también le impresionó la capacidad de Avalara para hacerse cargo del proceso relacionado con los impuestos. «Lo mejor fue saber que no tendría que encargarme yo mismo de las declaraciones. Eso significaba menos estrés, menos errores y más tiempo para hacer crecer el negocio».