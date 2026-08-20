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Testimonio de cliente

Sandpiper crece más rápido con MyLodgeTax Pro + Streamline VRS

El negocio de alquiler vacacional aumenta la eficiencia al automatizar el cumplimiento normativo y las tareas de presentación de impuestos

Resultados

Ahorro de tiempo en las declaraciones de impuestos mensuales

Reducción del trabajo manual

Precisión mejorada

Proceso escalable para apoyar el crecimiento

Información general sobre la empresa

Sandpiper Management es una empresa de alquiler vacacional con sede en Seabrook Island, Carolina del Sur. En 2021, Tony Napolitano y su esposa se asociaron con un familiar para hacerse cargo del negocio y hacerlo crecer. Lo que comenzó como una empresa tradicional de gestión inmobiliaria y limpieza se convirtió en un negocio de alquiler para estancias breves con un servicio integral, centrado en ofrecer una atención profesional y tranquilidad a los propietarios.

 

«Decidimos apostar fuerte por los alquileres», dice Tony. «Eliminamos por completo la parte administrativa y nos centramos en crear un auténtico negocio de alquiler vacacional».

 

Como director financiero de Sandpiper, Tony gestiona la contabilidad y las finanzas, y recurrió a Avalara a medida que aumentaban los requisitos fiscales. «En cuanto empezamos a crecer, nos dimos cuenta de que necesitábamos una forma más eficaz de gestionar el cumplimiento normativo», explica. «Fue entonces cuando adoptamos Streamline y Avalara».

Retos en materia de impuestos

Antes de asociarse con Avalara, Tony gestionaba el cumplimiento de la normativa tributaria de forma manual, un proceso que requería mucho tiempo y era propenso a errores. «Cada mes, revisaba todas las reservas, calculaba los impuestos estatales, del condado y los impuestos locales correspondientes y, a continuación, presentaba las declaraciones de cada propietario», explica. «En Carolina del Sur, algunas jurisdicciones siguen exigiendo que se envíen por correo los cupones en papel. Era como hacer la declaración de la renta en los años sesenta».

 

El creciente número de viviendas en alquiler no hizo más que agravar el problema. Gestionar 60 propiedades en múltiples jurisdicciones implicaba hacer un seguimiento constante de las tasas impositivas, los calendarios de presentación de impuestos y las normas de remisión, que a menudo variaban dependiendo de la ciudad o el condado.

 

A esta complejidad se sumaban las políticas fiscales en constante cambio de plataformas como Airbnb y Vrbo.

 

Un mes presentan la declaración de impuestos estatales, al siguiente no presentan la de impuestos municipales o locales. Están en constante cambio», dice Tony. «Estar al tanto de todo se estaba convirtiendo en un trabajo a tiempo completo, y yo ya tenía uno».

 

La gestión manual de estas variables generaba riesgos y limitaba la capacidad de Sandpiper para crecer. Tony necesitaba una forma de aligerar la carga del cumplimiento normativo para poder centrarse en el crecimiento del negocio.

¿Por qué Avalara?

A medida que Sandpiper se fue transformando en una empresa dedicada exclusivamente al alquiler para estancias cortas, la necesidad de automatizar el cumplimiento de la normativa tributaria se hizo cada vez más urgente. Tony evaluó Avalara MyLodgeTax Pro y rápidamente vio cómo podía reducir la complejidad y liberar tiempo para dedicarlo al crecimiento del negocio.

 

«La oferta de Avalara destacó de inmediato», dice Tony. «Desde el principio quedó claro que la solución se había diseñado específicamente para empresas de alquiler para estancias cortas como la nuestra. No buscaba una herramienta universal, necesitaba algo que realmente entendiera los desafíos en materia de impuestos a los que nos enfrentamos.

 

Aunque Sandpiper ya utilizaba Streamline para la gestión de propiedades, la decisión de elegir Avalara no se basó únicamente en la integración. «Elegimos Avalara por su funcionalidad y su asistencia, incluso antes de que se integrara con Streamline. Una vez que esa integración estuvo disponible, todo fue mucho más fácil».

 

A Tony también le impresionó la capacidad de Avalara para hacerse cargo del proceso relacionado con los impuestos. «Lo mejor fue saber que no tendría que encargarme yo mismo de las declaraciones. Eso significaba menos estrés, menos errores y más tiempo para hacer crecer el negocio».

 

«Avalara nos ha ahorrado miles de horas y nos ha liberado de la presión que supone el cumplimiento de la normativa tributaria».

  • — Tony Napolitano,
  • Director financiero, Sandpiper Management

 

Resultados

Tony confía en Avalara MyLodgeTax Pro para cumplir con la normativa a medida que Sandpiper sigue creciendo. Con 60 inmuebles y subiendo, la fusión de Avalara y Streamline ha eliminado las tareas manuales relacionadas con los impuestos y ha hecho que la declaración mensual se realice prácticamente de manera automática. «Solo reviso las reservas, pulso un botón y Avalara se encarga del resto», dice.

 

Antes de Avalara, Tony se encargaba de todas las declaraciones de forma manual, un proceso que ahora le llevaría un día entero cada mes. Calcula que Avalara ha ahorrado a la empresa más de 2000 horas anuales, tiempo que ha reinvertido en el crecimiento y servicio al cliente de la empresa sin necesidad de contratar más personal.

 

«No se trata solo de ahorrar tiempo», explica. «Se trata de reducir el estrés que supone cumplir con la normativa y recuperar horas que puedo dedicar al negocio o a mi familia».

 

Tony considera que Avalara es un socio de confianza y una ventaja competitiva. «Si estás intentando hacer crecer tu negocio de alquiler a corto plazo y sigues gestionando los impuestos a mano, te diría que estás loco». Vas a necesitar dedicar cada minuto de tu tiempo a centrarte en el crecimiento, así que deja que Avalara se encargue de esto por ti».

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