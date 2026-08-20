Linda considera que el uso de Avalara Consumer previene posibles problemas de diversas maneras. «Está detectando cosas que nunca se me habría ocurrido buscar», indica. «Nuestros proveedores nos cobraron el impuesto sobre las ventas, así que no hay problema», esa era mi opinión. Además, está detectando transacciones de proveedores de otros estados que quizá no tengan nexo fiscal en Texas, por lo que no cobran impuestos».

En cuanto a las auditorías, Linda confía en que Senergy está preparada. «Sabemos que, una vez que se haya realizado una auditoría, volverán», afirma. «Ahora estamos preparados, porque podemos demostrarles que estamos haciendo un esfuerzo de buena fe para asegurarnos de gestionar el impuesto por uso de forma correcta». Además, tenemos nuestros recibos en el sistema y podemos consultarlos en cualquier momento sin tener que buscar mucho».

Linda también ha descubierto otras ventajas de utilizar Avalara Consumer Use. «Hemos realizado pedidos por Internet de artículos que utilizamos para el coste de los productos y, sin saberlo, la persona que realizó el pedido pagó el impuesto sobre las ventas», explica. «No siempre tengo todas las respuestas cuando recibo una factura, pero gracias a Avalara Consumer Use hemos podido analizarlas con mucho detalle y descubrir que tenemos que presentar nuestro certificado de exención del impuesto sobre las ventas. Podemos evitar pagar el impuesto sobre las ventas de ese artículo en concreto de ahora en adelante».

«Me sentí muy agradecida cuando Avalara me ofreció este producto», concluye Linda. «Me estaba volviendo loca intentando averiguar cómo iba a resolver este problema, y realmente no lo tenía controlado. Sabía que necesitaba la ayuda de expertos, pero nunca imaginé que Avalara pudiera intervenir y encargarse de todo. Me quedé totalmente impresionada y estoy muy agradecida».