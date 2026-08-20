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Testimonio de cliente

Senergy encuentra una solución al problema crónico del impuesto por uso

Resultados

Ahorro de costes

Procesos mejorados

Experiencia en impuestos

Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Con sede en Irving (Texas), Senergy Medical Group, distribuidor del BioModulator del Dr. Tennant, ofrece dispositivos para uso doméstico y productos nutricionales destinados a ayudar a los pacientes a controlar el dolor crónico y a cuidar su salud celular. La empresa comercializa sus productos a través de eventos presenciales y una página web de comercio electrónico.

Retos en materia de impuestos

El impuesto sobre el uso del consumidor lo debe pagar el comprador cuando el vendedor no abona íntegramente el impuesto sobre las ventas. A diferencia del impuesto sobre las ventas, el impuesto por uso puede activarse después de una transacción, en función de cómo y dónde utilice el comprador los productos.

 

Senergy había estado gestionando internamente el seguimiento y los pagos de sus impuestos sobre el uso del consumidor, pero enseguida se dio cuenta de que la tarea era laboriosa y propensa a errores. Debido a algunas de las complejidades de sus procesos de compra y a la creencia de que todo estaba bien si simplemente pagaban el impuesto que figuraba en las facturas de sus proveedores, Senergy descubrió que no había estado calculando correctamente sus impuestos sobre el uso del consumidor.

 

«Por desgracia, nos han sometido a una auditoría», afirma Linda Taylor, directora financiera de la empresa. «Descubrieron que nos faltaban varios miles de dólares en concepto de impuestos sobre el uso del consumidor».

¿Por qué Avalara?

Como ya era usuaria de Avalara AvaTax y Avalara Returns, Linda sabía que la automatización ofrecería una forma mejor y más inteligente que mantener complicadas hojas de cálculo o crear caras soluciones a medida.

 

«Cuando me contrataron, les dije que no me encargo de los impuestos», comenta riendo. «Esa no es mi área de especialización. El motivo por el que me puse en contacto con Avalara fue para evitar que volviéramos a caer en esa espiral del impuesto por uso».

 

Dado que verificar manualmente las tasas impositivas en cada factura entrante puede ser un desafío, Avalara Consumer Use comprueba las tasas según la jurisdicción, la fiscalidad del producto y cualquier norma especial que pueda afectar a la venta.

«En general, creo que AvaTax, Avalara Returns y ahora Avalara Consumer Use son productos excelentes».

  • — Linda Taylor
  • Directora financiera

 

Resultados

Linda considera que el uso de Avalara Consumer previene posibles problemas de diversas maneras. «Está detectando cosas que nunca se me habría ocurrido buscar», indica. «Nuestros proveedores nos cobraron el impuesto sobre las ventas, así que no hay problema», esa era mi opinión. Además, está detectando transacciones de proveedores de otros estados que quizá no tengan nexo fiscal en Texas, por lo que no cobran impuestos».

 

En cuanto a las auditorías, Linda confía en que Senergy está preparada. «Sabemos que, una vez que se haya realizado una auditoría, volverán», afirma. «Ahora estamos preparados, porque podemos demostrarles que estamos haciendo un esfuerzo de buena fe para asegurarnos de gestionar el impuesto por uso de forma correcta». Además, tenemos nuestros recibos en el sistema y podemos consultarlos en cualquier momento sin tener que buscar mucho».

 

Linda también ha descubierto otras ventajas de utilizar Avalara Consumer Use. «Hemos realizado pedidos por Internet de artículos que utilizamos para el coste de los productos y, sin saberlo, la persona que realizó el pedido pagó el impuesto sobre las ventas», explica. «No siempre tengo todas las respuestas cuando recibo una factura, pero gracias a Avalara Consumer Use hemos podido analizarlas con mucho detalle y descubrir que tenemos que presentar nuestro certificado de exención del impuesto sobre las ventas. Podemos evitar pagar el impuesto sobre las ventas de ese artículo en concreto de ahora en adelante».

 

«Me sentí muy agradecida cuando Avalara me ofreció este producto», concluye Linda. «Me estaba volviendo loca intentando averiguar cómo iba a resolver este problema, y realmente no lo tenía controlado. Sabía que necesitaba la ayuda de expertos, pero nunca imaginé que Avalara pudiera intervenir y encargarse de todo. Me quedé totalmente impresionada y estoy muy agradecida».

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