Set Solutions puso en marcha su servicio con Avalara en un estado y amplió su presencia a catorce durante el primer año. Cuatro años más tarde, la empresa presenta declaraciones de impuestos en 27 estados. «Utilizamos (Avalara) AvaTax para realizar cálculos en tiempo real de presupuestos y facturas, junto con Avalara Returns para presentar e ingresar el impuesto sobre las ventas», explica Missy. «También utilizamos Avalara Exemption Certificate Management, Avalara Tax Research y Avalara Professional Services».

«Gracias a la colaboración con Avalara y Sage, Set Solutions ha ahorrado más de 300 000 dólares al año y 30 horas a la semana en tareas relacionadas con el cumplimiento de la normativa tributaria, un tiempo y unos recursos muy valiosos que influyen enormemente en el crecimiento de nuestro negocio», afirma Missy.

Ahora, cuando vienen los auditores, Missy y su equipo pueden estar tranquilos. «Había pasado por una auditoría del impuesto sobre las ventas de Texas que tardamos casi un año en resolver», recuerda. «Con Avalara, tengo toda la información y los documentos justificativos al alcance de la mano. Supone un gran ahorro de tiempo y energía, y te da tranquilidad».

Set Solutions trabaja con muchas organizaciones exentas del pago del impuesto sobre las ventas. Con Avalara Exemption Certificate Management, Missy no tiene que preocuparse de llevar un registro de los certificados de exención y sus fechas de caducidad. «Avalara se encarga de todo eso», dice.

Con Avalara Returns, la presentación de declaraciones de impuestos en 27 estados no supone una carga excesiva para el equipo de Missy. «Avalara se encarga de todas nuestras declaraciones y pagos», afirma. «También confiamos en Avalara para saber cuándo tenemos que registrarnos a efectos de impuestos en un nuevo estado. Nos avisa cuando estamos a punto de superar el umbral del nexo fiscal, y por eso utilizaremos Avalara para que nos ayude a darnos de alta en ese estado, y sé que todo está preparado correctamente».

Por mucho que Missy aprecie el ahorro de tiempo y dinero, lo que más valora es la colaboración. «Trabajar con Avalara ha sido perfecto», dice. «Confiamos en su experiencia de muchas maneras diferentes, como al utilizar Avalara Tax Research para determinar la sujeción a impuestos de un producto en diversas jurisdicciones. El hecho de poder confiar en esa experiencia le ahorra a mi equipo tanto tiempo que no sé cómo podrían vivir sin estos servicios».

«Trabajar con Avalara, junto con QuoteWerks y Sage Intacct, me ha permitido recuperar tiempo para mi familia y me ha dado la tranquilidad necesaria para disfrutar de ese tiempo», concluye. «Ahora, cuando estoy con mi familia, estoy totalmente presente».