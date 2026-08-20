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Testimonio de cliente

Snowflake optimiza la gestión fiscal global con Avalara

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Mejoras de eficiencia

Costes reducidos

Información general sobre la empresa

La solución Data Cloud de Snowflake Inc. permite a las organizaciones unificar datos aislados, compartirlos de forma segura e impulsar aplicaciones de datos para diversas cargas de trabajo de IA, aprendizaje automático y análisis. Independientemente de dónde se encuentren los datos o los usuarios, Snowflake ofrece una experiencia única con los datos que abarca múltiples nubes y zonas geográficas.

Retos en materia de impuestos

Snowflake se enfrentó a importantes desafíos con su anterior proveedor de cumplimiento de la normativa tributaria a medida que se expandía a nivel internacional. El sistema adolecía de elevadas tasas de error debido a una validación de direcciones inexacta y a diversas ineficiencias. La resolución de esta tarea llevó mucho tiempo al equipo de facturación de Snowflake. Ricardo Rodríguez, director ejecutivo de impuestos indirectos en Snowflake, explica: «Nos dimos cuenta de que nuestro equipo de facturación se encargaba de mantener nuestro motor de gestión de impuestos y de llevar a cabo investigaciones de temas fiscales y mapeos que se salían con creces de su ámbito de competencia principal». Esta mala asignación de responsabilidades para gestionar y corregir errores generó riesgos en materia de cumplimiento normativo e ineficiencias, lo que impulsó la necesidad de un cambio.

 

A medida que las operaciones internacionales iban creciendo, la estructura existente se vio desbordada por la complejidad de las diversas normativas tributarias de múltiples jurisdicciones. Snowflake reconoció la necesidad urgente de implementar una solución para gestionar los impuestos más sólida, optimizada y escalable que les ahorrara tiempo, evitara cuellos de botella operativos y mantuviera el cumplimiento normativo de forma eficaz.

¿Por qué Avalara?

Snowflake recurrió a Avalara en busca de respuestas. Riaan du Preez, director ejecutivo de sistemas financieros, afirma: «[Necesitábamos una solución] que fuera compatible con los servicios web de gestión de impuestos desarrollados internamente por Snowflake, sin necesidad de personalizaciones ni de reglas personalizadas o modificaciones significativas.

 

Al destacar la integración técnica en sus sistemas administrativos existentes, Riaan señala: «Mediante el uso del marco fiscal de Workday, Avalara ha desarrollado una integración en tiempo real (con el conector v5) que da soporte tanto a los bienes como a los servicios». Esto mejora la precisión en los cálculos de los impuestos, lo que aumenta la eficiencia operativa.

 

La asociación con Avalara fortalece las relaciones con los clientes de Snowflake al aumentar la confianza y la satisfacción a través de una gestión de impuestos fiable y precisa, esencial para el crecimiento empresarial.

«En nuestro caso, Avalara ha reducido considerablemente las tareas manuales, los errores y las complejas normativas personalizadas, minimizando el tiempo que nuestro equipo dedica a mantener los flujos de trabajo de datos».

  • — Ricardo Rodriguez
  • Director ejecutivo de impuestos indirectos

 

Resultados

La integración de Avalara ha optimizado los procesos de Snowflake al automatizar los cálculos de impuestos y actualizar las facturas en tiempo real, mejorando la eficiencia y el cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones. Esta automatización apoya la expansión de Snowflake sin suponer ningún riesgo.

 

Ricardo añade: «Avalara nos ha permitido reducir considerablemente las tareas manuales, los errores y las complejas normativas específicas, minimizando así el tiempo que nuestro equipo dedica al mantenimiento de los flujos de trabajo de datos». Aunque inicialmente esperaban que la implementación tardara un año, Snowflake se mostró satisfecha de que se completara en solo seis meses. De este modo, pudieron poner en marcha la integración en tres países mucho antes de lo previsto.

 

Avalara ha reforzado las relaciones de Snowflake con sus clientes al garantizar una gestión de los impuestos precisa y fiable que abarca herramientas completas de preparación y presentación de declaraciones. Gracias a los análisis detallados sobre el rendimiento fiscal y el cumplimiento normativo, Snowflake permite tomar decisiones bien fundamentadas. Las notables mejoras en la eficiencia de los procesos, la precisión del cumplimiento normativo y la satisfacción del usuario subrayan el valor de las soluciones de Avalara para gestionar los complejos requisitos fiscales de empresas globales como Snowflake.

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