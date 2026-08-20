A medida que la empresa se expande a nuevas ubicaciones y tipos de impuestos, Avalara License Management ayuda a SWIPEBY a comprender sus requisitos en materia de licencias federales, estatales, de condado y locales, así como a recopilar los formularios, solicitudes y tasas correctos para su preparación y presentación.

Avalara AvaTax calcula el impuesto sobre las ventas en las más de 12 000 jurisdicciones en materia de impuestos sobre las ventas y el uso de los Estados Unidos, un proceso que, sin tecnología de automatización, puede suponer una inversión de tiempo considerable para algunas empresas.

SWIPEBY también obtiene ventajas económicas adicionales al participar en el programa Streamlined Sales Tax (SSTB), que cubre el coste de sus servicios de Avalara en 24 estados.

Gracias a Avalara Returns, SWIPEBY no tiene que pagar a cada jurisdicción por separado. SWIPEBY ahora realiza un único pago automatizado por cámara de compensación, que Avalara utiliza para remitir los impuestos a las jurisdicciones en su nombre.

«Avalara nos libera de todos los inconvenientes relacionados con el cumplimiento de la normativa tributaria y la obtención de licencias comerciales, lo que nos ahorra una cantidad incalculable de tiempo y costes contables», afirma Travis. «Nuestro personal puede aplicar esos recursos a actividades que satisfagan a nuestros clientes y hagan crecer nuestra empresa».