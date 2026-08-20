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Testimonio de cliente

SWIPEBY confía en Avalara para acelerar su crecimiento

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Procesos mejorados

Ahorro de costes

Información general sobre la empresa

La plataforma SWIPEBY de software como servicio permite a cualquier negocio de restauración que posea un local físico competir con los servicios de drive-thru de las grandes cadenas ofreciendo para ello una experiencia de recogida in-situ con un contacto mínimo. Su solución «llave en mano» permite realizar pedidos en línea de forma sencilla, así como la entrega, la recogida, la reventa y el envío de notificaciones de llegada y mensajes personalizables en función de la ubicación.

Retos en materia de impuestos

«Nuestros clientes son pequeñas y medianas empresas», afirma Travis Benoit, director de operaciones y desarrollo corporativo de SWIPEBY. «No tiene sentido que desarrollen su propia aplicación, por lo que también actuamos como un marketplace para aportar valor añadido. En términos de impuestos sobre las ventas, eso nos sitúa en la categoría de facilitadores del marketplace».

 

Las leyes de facilitadores del marketplaces imponen a empresas como SWIPEBY la obligación de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en nombre de los vendedores del marketplace. Estas leyes son importantes porque trasladan la obligación de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas del vendedor a la plataforma que facilita la venta.

 

«Antes de que se implementaran las leyes de facilitadores de marketplaces, no gestionábamos el impuesto sobre las ventas», continúa Travis. «Cuando era necesario, nuestros clientes se encargaban ellos mismos de todo: fijaban la tasa impositiva, recaudaban el impuesto y lo ingresaban por su cuenta. Operar en varios estados y en distintos sectores añade un grado adicional de complejidad a lo que ya supone un gran reto en materia de cumplimiento normativo para nuestra empresa».

 

 

¿Por qué Avalara?

SWIPEBY necesitaba una solución que calculara el impuesto sobre las ventas a nivel local en municipios de todo EE. UU. y que también pudiera gestionar impuestos especiales como los de la hostelería. «Con Avalara, encontramos una solución que puede dar respuesta a todas nuestras necesidades de cumplimiento normativo de principio a fin», afirma Travis.

 

El equipo de SWIPEBY tiene previsto expandirse por todo el territorio continental de EE. UU. A medida que la empresa crece, las grandes empresas están empezando a mostrar interés por la plataforma de SWIPEBY, lo que aumentará la complejidad de la gestión del cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas.

«Nos decidimos por Avalara por las soluciones que necesitamos ahora y que necesitaremos en el futuro, a medida que crezcamos».

  • — Travis Benoit
  • Director de operaciones y desarrollo corporativo

 

Resultados

A medida que la empresa se expande a nuevas ubicaciones y tipos de impuestos, Avalara License Management ayuda a SWIPEBY a comprender sus requisitos en materia de licencias federales, estatales, de condado y locales, así como a recopilar los formularios, solicitudes y tasas correctos para su preparación y presentación.

 

Avalara AvaTax calcula el impuesto sobre las ventas en las más de 12 000 jurisdicciones en materia de impuestos sobre las ventas y el uso de los Estados Unidos, un proceso que, sin tecnología de automatización, puede suponer una inversión de tiempo considerable para algunas empresas.

 

SWIPEBY también obtiene ventajas económicas adicionales al participar en el programa Streamlined Sales Tax (SSTB), que cubre el coste de sus servicios de Avalara en 24 estados.

 

Gracias a Avalara Returns, SWIPEBY no tiene que pagar a cada jurisdicción por separado. SWIPEBY ahora realiza un único pago automatizado por cámara de compensación, que Avalara utiliza para remitir los impuestos a las jurisdicciones en su nombre.

 

«Avalara nos libera de todos los inconvenientes relacionados con el cumplimiento de la normativa tributaria y la obtención de licencias comerciales, lo que nos ahorra una cantidad incalculable de tiempo y costes contables», afirma Travis. «Nuestro personal puede aplicar esos recursos a actividades que satisfagan a nuestros clientes y hagan crecer nuestra empresa».

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