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Historia de socio

Tax CSA agiliza la gestión de exenciones

Una empresa de consultoría empresarial ayuda a sus clientes a cumplir con la normativa tributaria y a gestionar de forma eficiente las ventas exentas de impuestos gracias a las soluciones automatizadas de Avalara.

Resultados

Soluciones escalables

Integración sin contratiempos

Cumplimiento normativo mejorado

Información general sobre la empresa

Tax CSA es un grupo de consultoría para cuestiones de cumplimiento normativo del impuesto sobre las ventas que ayuda a empresas de todo EE. UU. a agilizar los complejos procesos de cumplimiento normativo, especialmente en lo que respecta a las ventas exentas de impuestos, lo que reduce el riesgo de sanciones y multas, a la vez que permite a las organizaciones trabajar de forma más eficiente. Esta empresa de Raleigh (Carolina del Norte), propiedad de mujeres y dirigida por ellas, trabaja con clientes que van desde startups hasta empresas de la lista Fortune 100.

Comercio electrónico = más obligaciones en materia de impuestos sobre las ventas

El impuesto sobre las ventas nunca ha sido precisamente fácil, pero era mucho más sencillo antes del auge del comercio electrónico. En general, las empresas de aquella época solo tenían que recaudar el impuesto sobre las ventas (o un certificado de exención) en función de la ubicación, presentar e ingresar dicho impuesto en las jurisdicciones correspondientes a dichas ubicaciones, y estar atentas a los cambios ocasionales que se producían las tasas impositivas o la normativa.

 

Hoy en día, las cosas son muy diferentes. Una pequeña empresa que hace 20 años quizá vendiera exclusivamente a clientes que visitaban su única tienda física, ahora puede vender fácilmente en los 50 estados, e incluso a nivel internacional, desde esa misma tienda.

 

Y aunque eso puede ser fantástico para cualquier empresa, puede suponer un auténtico quebradero de cabeza en lo que respecta al cumplimiento de la normativa tributaria, ya que la sentencia de 2018 del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Dakota del Sur contra Wayfair abrió la puerta a que los estados gravaran esas ventas por Internet.

 

Esto significa que las empresas que venden en todo el país y fuera de él no solo están ampliando su negocio, sino que también están teniendo muy probablemente muchas mayores obligaciones tributarias. ¿En qué medida? Pues bien, hay que tener en cuenta que solo en los EE. UU. hay 12 000 jurisdicciones en materia de impuestos sobre las ventas y el uso, todas ellas con sus propias tasas impositivas y normas en materia del impuesto sobre las ventas, además de particularidades como los certificados de exención.

 

La mayoría de las empresas no pueden gestionar ese nivel de complejidad por sí solas. Intentar gestionarlo todo manualmente conlleva un mayor riesgo de error (además de sanciones o multas en caso de que se produzcan auditorías). Además, resta recursos a otras tareas o iniciativas que podrían tener un mayor impacto.

 

Por eso las empresas como Tax CSA son tan importantes tras la sentencia del caso Wayfair. Empresas de todos los tamaños confían en la firma para obtener asesoramiento experto y soluciones que satisfagan los desafíos en constante evolución asociados al cumplimiento normativo.

 

Las complejidades pueden ser tan confusas que las empresas no entienden completamente sus obligaciones, según Kristin Terdik, vicepresidenta de ventas y alianzas estratégicas de Tax CSA. Comenta que solo cuando buscan asesoramiento sobre plataformas de comercio electrónico o tecnología fiscal es cuando finalmente llegan a comprender en su totalidad cuestiones complejas como la gestión de los certificados de exención.

 

Las ventas exentas, en concreto, suponen un enorme riesgo enfrentarse a una auditoría, y dado que hoy en día los vendedores deben gestionar certificados de exención de diversos estados y jurisdicciones (que, por supuesto, tienen normas diferentes), las empresas que gestionan esta tarea de forma manual suelen cometer errores. Eso las convierte en un objetivo atractivo para los auditores.

 

Afortunadamente, los avances tecnológicos han hecho algo más que simplemente permitir a las empresas vender en más lugares, también han creado oportunidades para automatizar tareas y procesos como el cumplimiento normativo del impuesto sobre las ventas. Tras haber obtenido la condición de socio de Avalara y de implementador certificado, Tax CSA aprovecha la tecnología de Avalara para ayudar a sus clientes a optimizar sus procesos de cumplimiento normativo.

¿Por qué Avalara?

Avalara, líder desde hace mucho tiempo en la automatización de la gestión de los impuestos, ofrece soluciones integrales para el impuesto sobre las ventas, desde el registro a efectos de impuestos en las jurisdicciones correspondientes hasta el cálculo de impuestos, la presentación de declaraciones y el pago de los impuestos. Tax CSA ayuda a sus clientes a instalar y utilizar esas soluciones de forma eficaz, ya sea prestándoles asistencia en una implantación desde cero o en la transición desde otro sistema.

 

Cuando Tax CSA evalúa la configuración y las necesidades de un nuevo cliente, la empresa a menudo encuentra procesos y sistemas ineficientes, así como certificados de exención desorganizados en múltiples ubicaciones. Las soluciones escalables y rentables de Avalara lo unifican todo, mejorando la eficiencia y la precisión, y se integran a la perfección en las plataformas de ventas y ERP existentes. Además, ofrecen opciones y flexibilidad, lo que permite a los clientes externalizar la gestión fiscal o gestionar ellos mismos estas funciones con mayor facilidad.

 

Dada la experiencia de Tax CSA en materia de exenciones, Avalara Exemption Certificate Management constituye un activo clave para la empresa y sus clientes. ECM facilita enormemente la recopilación, validación, almacenamiento y gestión de certificados de diversas jurisdicciones, a la vez que proporciona un cómodo acceso centralizado.

Resultados

Según Terdik, un cliente de Tax CSA, constituye un ejemplo perfecto de las enormes ventajas que supone contar con el asesor adecuado y la solución adecuada. El cliente contaba con un sistema de gestión de certificados obsoleto, lo cual no era un problema menor, ya que había más de 40 000 certificados implicados. Tax CSA ayudó al cliente a realizar la transición al sistema ECM de Avalara, digitalizando cada certificado y resolviendo problemas como los duplicados. El cliente dispone ahora de una ubicación centralizada desde la que puede acceder y gestionar fácilmente los certificados y, al actuar de forma proactiva para corregir los errores —incluidos los certificados caducados y los que faltan—, está mucho mejor preparado para una auditoría.

 

Igualmente importante es que Avalara ECM facilita el seguimiento de los procesos automatizados cada vez que el cliente recibe un certificado, lo que permite que se centre menos en el cumplimiento normativo y más en hacer crecer su negocio.

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