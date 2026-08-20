Hay tantos sistemas de recaudación de impuestos estatales como estados, y cada uno tiene sus propias particularidades. Los requisitos de cumplimiento normativo cambian constantemente, y hacerles un seguimiento en varios estados puede ser una tarea abrumadora.
Judy y su equipo de TaxOps son firmes defensores de la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas para sus clientes. «Es problemático tener que saber todo eso», explica Judy. «Por ejemplo, Colorado cuenta con un total de casi 900 ciudades y condados a efectos legales para la recaudación del impuesto sobre las ventas. Si los seleccionaras todos, te equivocarías. Hay muchos detalles, como diferentes tipos de licencias basadas en el flujo de transacciones, que muchos clientes no entienden. Les ayudamos a elegir las opciones adecuadas para su nexo fiscal dentro de Avalara».