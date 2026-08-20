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Testimonio de cliente

TaxOps adopta la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas

Resultados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Sistemas integrados

Información general sobre la empresa

Desde su sede en Colorado, Judy Vorndran, de TaxOps, ha creado una próspera empresa de consultoría especializada en impuestos estatales y locales (SALT) que presta sus servicios a empresas de todo Estados Unidos y en otros países.

 

Si bien todos los clientes de la empresa cuentan con departamentos financieros competentes, son pocos los que disponen de los conocimientos específicos necesarios para garantizar el cumplimiento, la minimización y la planificación de a normativa tributaria, aspectos esenciales para las empresas orientadas al crecimiento.

Retos en materia de impuestos

TaxOps combina el pensamiento estratégico y el asesoramiento táctico en su área de SALT para fomentar unas relaciones más estrechas con los clientes. Judy y su equipo se enorgullecen de sus amplios conocimientos en materia de estudios de nexo fiscal y tributación, análisis de prorrateo, asistencia con auditorías y automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas.

 

El cumplimiento de la normativa SALT siempre ha sido una fuente de riesgo potencial para casi todas las empresas, pero la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2018 en el caso South Dakota v. Wayfair, Inc. elevó aún más lo que está en juego. «Las empresas son el sistema de facturación del gobierno», afirma Judy. «El cálculo de impuestos debe hacerse con fidelidad e integridad o de lo contrario alguien va a tener problemas. Después del caso Wayfair, nadie sabe cómo identificar fácilmente cuáles son sus responsabilidades».

¿Por qué Avalara?

Hay tantos sistemas de recaudación de impuestos estatales como estados, y cada uno tiene sus propias particularidades. Los requisitos de cumplimiento normativo cambian constantemente, y hacerles un seguimiento en varios estados puede ser una tarea abrumadora.

 

Judy y su equipo de TaxOps son firmes defensores de la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas para sus clientes. «Es problemático tener que saber todo eso», explica Judy. «Por ejemplo, Colorado cuenta con un total de casi 900 ciudades y condados a efectos legales para la recaudación del impuesto sobre las ventas. Si los seleccionaras todos, te equivocarías. Hay muchos detalles, como diferentes tipos de licencias basadas en el flujo de transacciones, que muchos clientes no entienden. Les ayudamos a elegir las opciones adecuadas para su nexo fiscal dentro de Avalara».

Un gran punto a favor para Judy son las más de 1400 acuerdos de integración con socios firmados por Avalara para sistemas ERP, contabilidad y otros sistemas empresariales. Judy suele recomendar a los clientes que implementen Avalara AvaTax, Avalara CertCapture y Avalara Returns. TaxOps ayuda a los clientes a gestionar la suite a través de un acceso seguro a Avalara.

 

Además de la evidente ventaja que supone la reducción del riesgo, Judy calcula que la automatización de los procesos de sus clientes con Avalara les ahorra al menos un día de tiempo de tramitación por cada jurisdicción. «Recuerdo haber hecho una oferta para una cadena de restaurantes multinacional con 76 entidades», recuerda. «Tenían a varias personas trabajando las veinticuatro horas del día durante tres semanas al mes para presentar sus declaraciones de impuestos sobre las ventas».

«Si necesitan recaudar impuestos en muchos sitios, no lo van a hacer ellos mismos. Yo soy de los que opina que debemos resolver el problema con una solución increíblemente asequible y eficaz. Y ahí es donde entra Avalara".

  • — Judy Vorndran, Esq.
  • Propietaria y CPA

 

Ventajas

La automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas para los clientes supone una ventaja muy atractiva para TaxOps. Judy afirma: «Avalara nos permite centrarnos en los aspectos más estratégicos de nuestra actividad. La forma de ganar dinero es aportando valor a los clientes y conociendo y resolviendo los problemas. Al apostar por la automatización, podrás liberar recursos para potenciar los aspectos de tu consulta que generan mayores márgenes. Cuando algo cambia, tenemos trabajo por delante. Es mucho más interesante y enriquece tu experiencia y tu relación con tus clientes».

 

Judy admite que la mayoría de las empresas de contables públicos certificadas tendrían que adoptar una nueva forma de pensar sobre sus negocios para poder aplicar este enfoque. «Es un cambio cultural», afirma. «Es mejor ganar en eficiencia y ampliar el alcance de los servicios. Sé curioso, comprende los matices y no dejes nunca de aprender. Ofrece una mejor experiencia al cliente y es más divertido».

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