La automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas para los clientes supone una ventaja muy atractiva para TaxOps. Judy afirma: «Avalara nos permite centrarnos en los aspectos más estratégicos de nuestra actividad. La forma de ganar dinero es aportando valor a los clientes y conociendo y resolviendo los problemas. Al apostar por la automatización, podrás liberar recursos para potenciar los aspectos de tu consulta que generan mayores márgenes. Cuando algo cambia, tenemos trabajo por delante. Es mucho más interesante y enriquece tu experiencia y tu relación con tus clientes».

Judy admite que la mayoría de las empresas de contables públicos certificadas tendrían que adoptar una nueva forma de pensar sobre sus negocios para poder aplicar este enfoque. «Es un cambio cultural», afirma. «Es mejor ganar en eficiencia y ampliar el alcance de los servicios. Sé curioso, comprende los matices y no dejes nunca de aprender. Ofrece una mejor experiencia al cliente y es más divertido».