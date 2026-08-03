La rápida expansión de Therabody tras el éxito de Theragun planteó múltiples retos fiscales, ya que la empresa comenzó a vender a través de múltiples canales, entre ellos, el comercio electrónico, Amazon, las grandes superficies, el sector hotelero y los distribuidores, llegando a una base de clientes global con normas fiscales y requisitos de cumplimiento normativo diferentes.

Además, el fallo del Tribunal Supremo de 2018 en el caso South Dakota contra Wayfair introdujo leyes de nexo económico, que exigen a las empresas recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en función de dónde se realizan las ventas, y no solo de dónde tenía la empresa una presencia física.

Como resultado, la obligación de presentar declaraciones de impuestos de Therabody en Estados Unidos pasaron de ocho estados en 2019 a 32 estados en 2020, lo que generó una compleja red de tasas impositivas variables y normas jurisdiccionales que resultaban difíciles de gestionar. Como explica Vivek Dadhania, director de impuestos de Therabody: «Una vez que se amplió el nexo económico a todo el territorio de los Estados Unidos, eso significó que ahora tengo que calcular estas tasas según las jurisdicciones locales, y estas tasas cambian cada trimestre o incluso con mayor frecuencia».

Al mismo tiempo, la expansión internacional de Therabody planteó retos en materia de GST e IVA y su cumplimiento normativo. El hecho de registrarse a efectos de impuestos en varios países obligaba a lidiar con diferentes estructuras fiscales, requisitos de preparación y presentación de declaraciones y tasas impositivas variables, lo que suponía una carga administrativa considerable para el equipo.

«Están los marketplaces de Amazon, los almacenes de Amazon, nuestras propias páginas web, los puntos de entrega… y la cuestión es no solo saber cuánto IVA hay que cobrar, sino también cómo declarar el IVA correctamente en cada país», afirma Vivek.

En 2023, Therabody llevó a cabo una importante reconfiguración de su ERP que interrumpió el proceso de gestión de certificados de exención, lo que requirió la rápida revalidación de miles de certificados. Los procesos manuales no podían seguir el ritmo y, dado que varias cuentas clave estaban integradas con el intercambio electrónico de datos, un pequeño error de cálculo de impuestos podría interrumpir las operaciones empresariales y el cobro de efectivo.

«En febrero de 2023, todas nuestras excepciones desaparecieron... tuvimos que empezar a gestionar los certificados de exención desde cero», afirma Vivek.