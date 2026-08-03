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Testimonio de cliente

Therabody simplifica el complejo cumplimiento de la normativa tributaria a nivel mundial gracias a Avalara

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Eficiencia mejorada

Costes reducidos

Información general sobre la empresa

Therabody desarrolla tecnologías vinculadas con el bienestar destinadas a reducir la tensión muscular, acelerar la recuperación y mejorar el rendimiento. Desde el lanzamiento de su producto Theragun en 2008, la empresa ha sido pionera en la terapia de masaje percusivo y ahora ofrece más de 30 dispositivos, así como centros de bienestar y programas educativos en todo EE. UU.

Retos en materia de impuestos

La rápida expansión de Therabody tras el éxito de Theragun planteó múltiples retos fiscales, ya que la empresa comenzó a vender a través de múltiples canales, entre ellos, el comercio electrónico, Amazon, las grandes superficies, el sector hotelero y los distribuidores, llegando a una base de clientes global con normas fiscales y requisitos de cumplimiento normativo diferentes.

 

Además, el fallo del Tribunal Supremo de 2018 en el caso South Dakota contra Wayfair introdujo leyes de nexo económico, que exigen a las empresas recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en función de dónde se realizan las ventas, y no solo de dónde tenía la empresa una presencia física.

 

Como resultado, la obligación de presentar declaraciones de impuestos de Therabody en Estados Unidos pasaron de ocho estados en 2019 a 32 estados en 2020, lo que generó una compleja red de tasas impositivas variables y normas jurisdiccionales que resultaban difíciles de gestionar. Como explica Vivek Dadhania, director de impuestos de Therabody: «Una vez que se amplió el nexo económico a todo el territorio de los Estados Unidos, eso significó que ahora tengo que calcular estas tasas según las jurisdicciones locales, y estas tasas cambian cada trimestre o incluso con mayor frecuencia».

 

Al mismo tiempo, la expansión internacional de Therabody planteó retos en materia de GST e IVA y su cumplimiento normativo. El hecho de registrarse a efectos de impuestos en varios países obligaba a lidiar con diferentes estructuras fiscales, requisitos de preparación y presentación de declaraciones y tasas impositivas variables, lo que suponía una carga administrativa considerable para el equipo.

 

«Están los marketplaces de Amazon, los almacenes de Amazon, nuestras propias páginas web, los puntos de entrega… y la cuestión es no solo saber cuánto IVA hay que cobrar, sino también cómo declarar el IVA correctamente en cada país», afirma Vivek.

 

En 2023, Therabody llevó a cabo una importante reconfiguración de su ERP que interrumpió el proceso de gestión de certificados de exención, lo que requirió la rápida revalidación de miles de certificados. Los procesos manuales no podían seguir el ritmo y, dado que varias cuentas clave estaban integradas con el intercambio electrónico de datos, un pequeño error de cálculo de impuestos podría interrumpir las operaciones empresariales y el cobro de efectivo.

 

«En febrero de 2023, todas nuestras excepciones desaparecieron... tuvimos que empezar a gestionar los certificados de exención desde cero», afirma Vivek.

¿Por qué Avalara?

El primer contacto de Vivek con Avalara tuvo lugar en 2018, mientras trabajaba para una editorial y se enfrentaba a las repercusiones de la sentencia del caso Dakota del Sur contra Wayfair. Mientras buscaba tasas impositivas precisas por códigos postales, Vivek se topó con un recurso CSV de Avalara.

 

En ese momento, Vivek se dio cuenta de que los sistemas internos de la editorial no estaban preparados para hacer frente a las enormes complejidades del cumplimiento normativo en la era posterior a la sentencia Wayfair, y que actualizar manualmente las tasas impositivas no era una solución sostenible.

 

Más tarde, mientras trabajaba para una empresa del sector del fitness, Vivek pudo conocer de primera mano las capacidades de automatización de la gestión de impuestos de Avalara, entre las que se incluyen informes exhaustivos, obligaciones simplificadas, una reducción de las tareas manuales y un cumplimiento normativo más preciso y eficiente.

 

Cuando se unió a Therabody en 2022, la empresa estaba en plena expansión a través de múltiples canales de venta y mercados internacionales. Consciente de la creciente complejidad de las declaraciones en varios estados, los riesgos de cumplimiento normativo internacional y la gestión de los certificados de exención, vio la necesidad urgente de automatizar los procesos manuales relacionados con la gestión de impuestos.

 

Aunque Therabody era cliente de Avalara desde 2018, Vivek vio la oportunidad de optimizar su uso a nivel mundial. Basándose en su experiencia previa, sabía que Avalara podía agilizar el cumplimiento normativo, mejorar la precisión y reducir la carga de múltiples equipos, incluidos los de facturación, atención al cliente, finanzas y TI.

 

Con 2600 clientes exentos en EE. UU., la gestión de certificados de exención era una prioridad fundamental para Therabody. Además de reducir la carga de trabajo de los equipos de primera línea, la automatización fue fundamental para estar preparado para enfrentarse a auditorías en muchas jurisdicciones.

 

El hecho de que Therabody se basara en el ERP de NetSuite, uno de los principales socios de integración de Avalara, facilitó aún más su expansión. Con más de 10 integraciones de Avalara disponibles, ampliar su uso a todas las plataformas era el siguiente paso lógico.

 

A principios de 2023, Vivek implementó Avalara Exemption Certificate Management (ECM), incorporando a más de 2500 clientes y validando más de 5200 certificados, un gran éxito tras la revisión del ERP.

 

A mediados de 2024, Therabody empezó a usar Shopify Plus para su portal B2B junto con las tiendas minoristas de punto de venta. Vivek dirigió la implementación de Avalara en ambos sistemas, conectándolos a la perfección con NetSuite y Avalara AvaTax para garantizar un cálculo y una presentación de impuestos preciso. Además, utilizó la base de datos de códigos fiscales y las herramientas de IA de Avalara para clasificar las SKU de los productos y aplicar exenciones de manera eficiente en Shopify.

 

A principios de 2025, Therabody amplió la integración a su página web B2C utilizando Avalara for Shopify, garantizando que las tasas impositivas globales se calcularan con precisión al finalizar la compra.

«Nuestra colaboración con Avalara ha sido fundamental para gestionar nuestro cumplimiento normativo en materia de impuestos indirectos en un contexto de rápido crecimiento y expansión internacional. La automatización y el apoyo que nos ha proporcionado Avalara han transformado nuestros procesos relacionados con la gestión de los impuestos, lo que nos ha permitido centrarnos en nuestra actividad principal y en nuestro crecimiento futuro».

  • — Vivek Dadhania
  • Gerente de impuestos, Therabody

 

Resultados

Avalara ha conseguido que el cumplimiento de la normativa tributaria sea más fluido y eficiente para Therabody en todas sus operaciones a nivel mundial. Antes de implementar el ECM, la gestión de los certificados de exención era un proceso manual que requería mucho tiempo. La validación de tan solo dos o tres certificados solía llevar un día entero debido a la coordinación entre equipos, que implicaba un intercambio constante de mensajes. En la actualidad, Therabody puede validar entre 25 y 30 nuevos certificados al día, lo que evita las horas extras y reduce los problemas operativos.

 

La eficiencia en la gestión de las exenciones resultó importante durante la reconfiguración del ERP, que eliminó las excepciones fiscales existentes. Con 2500 clientes y 5200 certificados que validar, Vivek recurrió a la función de carga masiva de Avalara y a sus capacidades de validación basadas en IA para restablecer el cumplimiento normativo de forma eficaz.

 

«El uso de la tecnología OCR de ECM nos ahorró trabajo y nos evitó tener que dedicar varios días y semanas a tareas manuales», recuerda Vivek. «Hemos completado el 95 % del trabajo principal en dos días; lo hemos hecho en un abrir y cerrar de ojos». 

 

En toda la organización, la automatización permitió reducir los errores relacionados con los impuestos y el tiempo dedicado a la coordinación. Gracias a la optimizaciónde los procesos relacionados con la gestión de los impuestos, Therabody ha ahorrado al menos un mes de horas de trabajo, lo que ha permitido que el equipo de ventas se centre en la generación de ingresos, el de facturación en optimizar los cobros y el fiscal en las operaciones estratégicas.

 

Therabody también logró un ahorro de tiempo significativo y una mayor precisión en la declaración de impuestos. Al reducir la intervención manual y automatizar las declaraciones del impuesto sobre las ventas, el equipo fiscal ahorró una cantidad significativa de tiempo y redujo los errores en las presentaciones en más de 50 jurisdicciones de EE. UU.

 

«Presentar manualmente 50 declaraciones del impuesto sobre las ventas habría costado entre dos y tres veces más si no lo hubiéramos hecho con Avalara», afirma Vivek.

 

Antes de 2025, Therabody recurría a un operador comercial externo responsable para calcular e ingresar el IVA en Europa. Para ello, fue necesario configurar manualmente códigos fiscales y scripts para registrar el importe correcto de las ventas. Gracias a Avalara, Therabody pasó a gestionar internamente los cálculos del IVA, lo que le ha permitido ahorrar casi 500 000 dólares al año.

 

Y lo que es más importante, Avalara ha dado a Therabody una mayor confianza en sus procesos de cumplimiento normativo, garantizando la precisión, la preparación para auditorías y la escalabilidad en un panorama normativo cada vez más dinámico.

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