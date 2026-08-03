El primer contacto de Vivek con Avalara tuvo lugar en 2018, mientras trabajaba para una editorial y se enfrentaba a las repercusiones de la sentencia del caso Dakota del Sur contra Wayfair. Mientras buscaba tasas impositivas precisas por códigos postales, Vivek se topó con un recurso CSV de Avalara.
En ese momento, Vivek se dio cuenta de que los sistemas internos de la editorial no estaban preparados para hacer frente a las enormes complejidades del cumplimiento normativo en la era posterior a la sentencia Wayfair, y que actualizar manualmente las tasas impositivas no era una solución sostenible.
Más tarde, mientras trabajaba para una empresa del sector del fitness, Vivek pudo conocer de primera mano las capacidades de automatización de la gestión de impuestos de Avalara, entre las que se incluyen informes exhaustivos, obligaciones simplificadas, una reducción de las tareas manuales y un cumplimiento normativo más preciso y eficiente.
Cuando se unió a Therabody en 2022, la empresa estaba en plena expansión a través de múltiples canales de venta y mercados internacionales. Consciente de la creciente complejidad de las declaraciones en varios estados, los riesgos de cumplimiento normativo internacional y la gestión de los certificados de exención, vio la necesidad urgente de automatizar los procesos manuales relacionados con la gestión de impuestos.
Aunque Therabody era cliente de Avalara desde 2018, Vivek vio la oportunidad de optimizar su uso a nivel mundial. Basándose en su experiencia previa, sabía que Avalara podía agilizar el cumplimiento normativo, mejorar la precisión y reducir la carga de múltiples equipos, incluidos los de facturación, atención al cliente, finanzas y TI.
Con 2600 clientes exentos en EE. UU., la gestión de certificados de exención era una prioridad fundamental para Therabody. Además de reducir la carga de trabajo de los equipos de primera línea, la automatización fue fundamental para estar preparado para enfrentarse a auditorías en muchas jurisdicciones.
El hecho de que Therabody se basara en el ERP de NetSuite, uno de los principales socios de integración de Avalara, facilitó aún más su expansión. Con más de 10 integraciones de Avalara disponibles, ampliar su uso a todas las plataformas era el siguiente paso lógico.
A principios de 2023, Vivek implementó Avalara Exemption Certificate Management (ECM), incorporando a más de 2500 clientes y validando más de 5200 certificados, un gran éxito tras la revisión del ERP.
A mediados de 2024, Therabody empezó a usar Shopify Plus para su portal B2B junto con las tiendas minoristas de punto de venta. Vivek dirigió la implementación de Avalara en ambos sistemas, conectándolos a la perfección con NetSuite y Avalara AvaTax para garantizar un cálculo y una presentación de impuestos preciso. Además, utilizó la base de datos de códigos fiscales y las herramientas de IA de Avalara para clasificar las SKU de los productos y aplicar exenciones de manera eficiente en Shopify.
A principios de 2025, Therabody amplió la integración a su página web B2C utilizando Avalara for Shopify, garantizando que las tasas impositivas globales se calcularan con precisión al finalizar la compra.