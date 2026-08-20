El sector de las telecomunicaciones es uno de los más regulados de Estados Unidos, con tarifas de servicio a nivel federal, estatal y local que varían según las jurisdicciones.
«He visto cosas como impuestos para bibliotecas, impuestos para personas con problemas de audición, todo tipo de cosas», afirma Aaron Leon, cofundador y director ejecutivo de thinQ. «Estas son las razones por las que el plan para tu móvil de 99 dólares al mes te cuesta 140 dólares cada mes».
Para complicar aún más las cosas, las tasas y los cargos cambian constantemente, y mantenerse al día puede resultar complicado.