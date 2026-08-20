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Testimonio de cliente

thinQ transmite un mensaje claro en materia de cumplimiento tributario

Resultados

Mejor cumplimiento normativo
Procesos mejorados
Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Con sede en Raleigh, Carolina del Norte, thinQ ofrece una plataforma completa de comunicaciones como servicio (CPaaS) a sus socios en todo Estados Unidos y en más de 10 países de todo el mundo. Su plataforma permite la integración de servicios de voz y mensajería en una amplia gama de aplicaciones que abarcan desde las telecomunicaciones tradicionales hasta la automatización de ventas y la atención al cliente.

Retos en materia de impuestos

El sector de las telecomunicaciones es uno de los más regulados de Estados Unidos, con tarifas de servicio a nivel federal, estatal y local que varían según las jurisdicciones.

 

«He visto cosas como impuestos para bibliotecas, impuestos para personas con problemas de audición, todo tipo de cosas», afirma Aaron Leon, cofundador y director ejecutivo de thinQ. «Estas son las razones por las que el plan para tu móvil de 99 dólares al mes te cuesta 140 dólares cada mes».

 

Para complicar aún más las cosas, las tasas y los cargos cambian constantemente, y mantenerse al día puede resultar complicado.

¿Por qué Avalara?

Aaron mantenido una larga relación con con Avalara. «Llevo 16 años utilizándola y preferiría no tener que aprender nada nuevo», dice riendo.

 

«No quiero saber cómo se hace», dice Aaron. «Quiero cumplir con la normativa sin tener que pensar en ello… Avalara supervisa y calcula todos los impuestos y gravámenes, tanto reglamentarios como no reglamentarios, que estamos obligados a ingresar», añade. «Me hacen la vida mucho más fácil».

«Avalara supervisa y calcula todos los impuestos y gravámenes, tanto reglamentarios como no reglamentarios, que estamos obligados a ingresar. Me facilitan la vida».

  • — Aaron Leon
  • CEO

Resultados

Aaron confía en Avalara para garantizar el cumplimiento normativo ante toda la complejidad fiscal y los tipos impositivos en constante cambio propios del sector de las telecomunicaciones. «No quiero ser un experto en impuestos. «Solo quiero dejar de tener que preocuparme por esto», añade. «¿Quién quiere saber realmente cómo funciona todo esto? Lo único que quieres es cumplir con la normativa y hacerlo como es debido».

 

En 2017, thinQ fue objeto de una auditoría de tres años por parte del Estado de Nueva York. El auditor dedicó incontables horas a lo largo de un año entero a examinar minuciosamente los registros de thinQ. Lo que estaba en juego era un supuesto impago de 150 000 dólares. «Se te considera culpable hasta que demuestres que lo hiciste correctamente», afirma Aaron. «Tenía los datos que demostraban mi inocencia y la cantidad adeudada fue considerablemente más baja. «Al final, gracias a los datos históricos facilitados por Avalara, la diferencia fue, en realidad, de unos 1700 dólares».

Además de su confianza en el software, Aaron también destacó el valor único de Avalara, que combina una plataforma potente y automatizada con una asistencia técnica especializada y dedicada. «El software no entiende tu negocio por arte de magia», explica. «Debes rodearte de las personas adecuadas, que puedan ayudarte a tomar las decisiones correctas. «Sin ese tipo de personas, el software no sirve de nada».

 

Sin AvaTax for Communications, Aaron cree que tendría que haber contratado a un equipo dedicado exclusivamente al cumplimiento de la normativa tributaria. «Estoy bastante seguro de que un equipo de tres a cinco personas podría hacerlo», dice. «Y además necesitaría a alguien con conocimientos del sector para gestionarlos».

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