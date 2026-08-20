Aaron confía en Avalara para garantizar el cumplimiento normativo ante toda la complejidad fiscal y los tipos impositivos en constante cambio propios del sector de las telecomunicaciones. «No quiero ser un experto en impuestos. «Solo quiero dejar de tener que preocuparme por esto», añade. «¿Quién quiere saber realmente cómo funciona todo esto? Lo único que quieres es cumplir con la normativa y hacerlo como es debido».

En 2017, thinQ fue objeto de una auditoría de tres años por parte del Estado de Nueva York. El auditor dedicó incontables horas a lo largo de un año entero a examinar minuciosamente los registros de thinQ. Lo que estaba en juego era un supuesto impago de 150 000 dólares. «Se te considera culpable hasta que demuestres que lo hiciste correctamente», afirma Aaron. «Tenía los datos que demostraban mi inocencia y la cantidad adeudada fue considerablemente más baja. «Al final, gracias a los datos históricos facilitados por Avalara, la diferencia fue, en realidad, de unos 1700 dólares».