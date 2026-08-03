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Testimonio de cliente

Thread Wallets no puede reducir su ritmo de crecimiento por el impuesto sobre las ventas

Master Avalara Thread
Video: Thread seamlessly manages tax obligations in 45 states by integrating Avalara with popular online marketplaces

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Procesos mejorados

Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

En 2015, Colby Bauer perdió su cartera mientras practicaba surf en Hawái y se sintió decepcionado ante la aburrida y monótona oferta de opciones en cuero marrón y negro que había para reemplazarla. Poco después descubrió que podía imprimir directamente sobre material elástico y, en la actualidad, Thread Wallets, con sede en Provo, Utah, ofrece carteras y otros accesorios con una forma y una funcionalidad renovadas.

Retos en materia de impuestos

En 2018, la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc. dio lugar a nuevas obligaciones relacionadas con el nexo fiscal para Thread Wallets. «Me llevó tres o cuatro meses darme cuenta de lo que eso significaba para nosotros y de cómo teníamos que reaccionar», afirma Mitch Sanders, director de operaciones de la empresa. «Era una persona muy estresada».

 

La web de la empresa es su canal principal, pero también realiza algunas ventas al por mayor a través de pequeñas boutiques y grandes cadenas minoristas como Zumiez. Y a medida que la empresa va creciendo, Amazon.com se convierte en un canal cada vez más importante. Mantenerse al día con las tasas impositivas y las normativas fiscales en constante cambio en un número creciente de jurisdicciones ya era bastante difícil, pero tener que incluir datos de las ventas de Amazon.com e investigar las leyes sobre facilitadores de marketplace complicó aún más las cosas. «Es muy laborioso y difícil obtener varios informes fiscales de Amazon», dice Mitch. «Luego está el proceso, muy manual, de integrarlos y conciliarlos para presentar las declaraciones. Eso fue un auténtico quebradero de cabeza».

¿Por qué Avalara?

Mitch ya estaba familiarizado con Avalara AvaTax a través de la suscripción a Shopify Plus de la empresa. «El impuesto sobre las ventas es muy difícil de entender para alguien que no es un experto», dice Mitch. «Eso no es a lo que me dedico, y ahí no es donde radica mi valor para nuestra empresa».

 

«AvaTax y Shopify Plus nos funcionaban bastante bien, pero necesitábamos encontrar una solución para la parte de Amazon», explica Mitch. Avalara Extractor para Amazon se diseñó precisamente para eso, sincroniza automáticamente tus ventas en Amazon.com con Avalara para facilitar la preparación y la presentación de las declaraciones.

«Tengo muchas otras cosas en las que tengo que trabajar y no quiero dedicar más tiempo al impuesto sobre las ventas. Con Avalara, básicamente lo configuro una vez y ya no tengo que volver a preocuparme por ello».

  • — Mitch Sanders
  • Director de operaciones
     

Resultados

Con Avalara Extractor para Amazon y Avalara Returns, Mitch ya no se preocupa por las complejidades y los riesgos de gestionar el impuesto sobre las ventas de múltiples canales en múltiples jurisdicciones. «Avalara me ha ahorrado muchísimo tiempo y me ha quitado muchos quebraderos de cabeza», afirma. «Tengo muchas otras cosas en las que tengo que trabajar y no quiero dedicar más tiempo al impuesto sobre las ventas. Con Avalara, basta con configurarlo una vez y, en general, ya no tengo que preocuparme más».

 

Mitch calcula que se ahorra entre 5 y 10 horas al mes simplemente porque Avalara se encarga por él de estar al día de los cambios en las tasas impositivas y la normativa. «Al menos una vez a la semana recibimos una notificación de que algún estado o una pequeña jurisdicción está modificando sus tasas», afirma. «No hay nada mejor que tirar esas cartas a la basura, porque sé que Avalara se encarga de todo».

 

Thread Wallets ya presenta declaraciones en 44 estados y en el Distrito de Columbia. Antes de usar Avalara Returns para automatizar esas declaraciones, la empresa las presentaba manualmente, y solamente en Utah. ¿Y si la empresa tuviera que presentar las declaraciones manualmente en todas las jurisdicciones en las que está registrada actualmente? «No quiero ni imaginar cuánto tiempo nos llevaría hacerlo», se ríe Mitch. «Creo que le dedicaría más de 20 horas al mes. Podrían ser fácilmente muchas más horas, teniendo en cuenta lo rudimentarias que son algunas de las páginas web de los estados».

 

Quizás la ventaja que más valora Mitch sea la más difícil de cuantificar, la tranquilidad que le proporciona saber que las complejidades del cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas se gestionan de forma experta y automática. «Me hace sentir mucho más tranquilo», afirma, «saber que el impuesto sobre las ventas no es algo que nos impida hacer crecer nuestro negocio».

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