Con Avalara Extractor para Amazon y Avalara Returns, Mitch ya no se preocupa por las complejidades y los riesgos de gestionar el impuesto sobre las ventas de múltiples canales en múltiples jurisdicciones. «Avalara me ha ahorrado muchísimo tiempo y me ha quitado muchos quebraderos de cabeza», afirma. «Tengo muchas otras cosas en las que tengo que trabajar y no quiero dedicar más tiempo al impuesto sobre las ventas. Con Avalara, basta con configurarlo una vez y, en general, ya no tengo que preocuparme más».

Mitch calcula que se ahorra entre 5 y 10 horas al mes simplemente porque Avalara se encarga por él de estar al día de los cambios en las tasas impositivas y la normativa. «Al menos una vez a la semana recibimos una notificación de que algún estado o una pequeña jurisdicción está modificando sus tasas», afirma. «No hay nada mejor que tirar esas cartas a la basura, porque sé que Avalara se encarga de todo».

Thread Wallets ya presenta declaraciones en 44 estados y en el Distrito de Columbia. Antes de usar Avalara Returns para automatizar esas declaraciones, la empresa las presentaba manualmente, y solamente en Utah. ¿Y si la empresa tuviera que presentar las declaraciones manualmente en todas las jurisdicciones en las que está registrada actualmente? «No quiero ni imaginar cuánto tiempo nos llevaría hacerlo», se ríe Mitch. «Creo que le dedicaría más de 20 horas al mes. Podrían ser fácilmente muchas más horas, teniendo en cuenta lo rudimentarias que son algunas de las páginas web de los estados».

Quizás la ventaja que más valora Mitch sea la más difícil de cuantificar, la tranquilidad que le proporciona saber que las complejidades del cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas se gestionan de forma experta y automática. «Me hace sentir mucho más tranquilo», afirma, «saber que el impuesto sobre las ventas no es algo que nos impida hacer crecer nuestro negocio».