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Testimonio de cliente

Un marketplace online encuentra tranquilidad y capacidad de expansión gracias a Avalara

Resultados

Mejor cumplimiento normativo
Procesos mejorados
Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Fundada en el año 2000 por un estudiante de arte de Chicago y autoproclamado «friki» de la tecnología, Threadless es tanto una comunidad en línea de artistas como un marketplace de comercio electrónico. Cada semana se presentan diseños de ropa, complementos, arte y decoración, que se someten a votación. Los diseños mejor valorados se fabrican, se venden y se envían directamente a los clientes.

Retos en materia de impuestos

El equipo de Threadless tiene como misión apoyar a los artistas independientes y ayudarles a obtener ingresos con su arte. Adquirir conocimientos especializados sobre el cumplimiento de la normativa en materia de impuestos sobre las ventas no encaja en esa misión. «Todavía somos una empresa relativamente pequeña y todos hacemos un poco de todo», dice Jason Macatangay, CFO de la empresa. «Lo último que quiero es dedicar mi valioso tiempo a tareas como contabilizar débitos y créditos fiscales en nuestros registros contables».

 

«No queremos crear una organización interna de contabilidad fiscal de primera categoría», añade Jason. «Queremos desarrollar una capacidad de liderazgo financiero de primer nivel, comprendiendo y analizando el negocio y ofreciendo orientación que impulse a la empresa hacia sus objetivos».

 

A Threadless le iba bien, ya que solo cobraba el impuesto sobre las ventas en Illinois. Jason afirma que la empresa se conformó con dejar que Amazon librara la batalla contra la recaudación del impuesto sobre las ventas en nombre de todos los marketplaces online. «En cuanto Amazon cedió y empezó a recaudar impuestos sobre las ventas en todas partes, nos dimos cuenta de lo que se avecinaba», recuerda Jason. «La sentencia del caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc. dejó claro que tendríamos que empezar a recaudar el impuesto sobre las ventas».

 

Jason empezó a recibir consultas de varios estados y de artistas que tenían preguntas sobre la responsabilidad fiscal. «No queríamos tener que mantener una conversación con cada estado cada vez que cambiaran sus requisitos», recuerda. «Decidimos ofrecernos como voluntarios en todos los estados. Era un mensaje claro, dentro de la empresa, de que estábamos adoptando una postura firme en materia de cumplimiento normativo».

¿Por qué Avalara?

En 2017, Threadless adquirió una empresa llamada Bucketfeet que utilizaba el conector de Avalara en su tienda de Shopify. «Pudimos ver bien lo que Avalara es capaz de hacer», dice Jason. «Después de ver lo fácil que resultó todo, llamé por teléfono a Avalara para solicitar una mayor integración con nuestra plataforma local».

 

Jason también quería que Avalara se encargara de registrar a Threadless a efectos de impuestos en todos los estados. «Para ser sincero, no es una forma muy productiva de emplear nuestro tiempo», dice Jason riendo. «El cuestionario de Avalara era fácil de entender y realmente facilitó mucho las cosas. Algunos estados tardaron más que otros en tramitar nuestras altas, pero, en general, la implementación del software estuvo a la altura de las demás».

 

«Gracias a la facilidad de uso y a los buenos resultados obtenidos con AvaTax, hemos solicitado asistencia adicional en materia de recaudación de impuestos sobre las ventas internacionales, aduanas y aranceles, entre otros aspectos», afirma Jason. «Enviamos productos a todo el mundo. Poder ofrecer la comodidad añadida de cobrar esos impuestos y aranceles por adelantado supone una mejora interesante para ese grupo de clientes». La empresa implementó Avalara Item Classification (ahora Avalara Managed Tariff Code Classification), que emplea el aprendizaje automático y el conocimiento de expertos para asignar los códigos del Sistema Armonizado (SA) correctos para cada país. Clasificar correctamente los productos desde el principio ayuda a las empresas a importar y exportar con mayor rapidez y confianza.

 

Además de utilizar Avalara para los cálculos de impuestos tanto nacionales como internacionales, Threadless utiliza Avalara Returns para presentar automáticamente declaraciones en los 50 estados.

«Tendría que contratar al menos a tres personas con experiencia en impuestos para hacer el trabajo que Avalara hace por nosotros».

  • — Jason Macatangay
  • CEO

Resultados

Jason señala la tranquilidad como una de las principales ventajas de utilizar Avalara. «Nunca me quita el sueño», comenta. «Funciona como un reloj: no se oye, no se ve, pero siempre está ahí, marcando bien el tiempo».

 

Esa confianza está estrechamente relacionada con el ahorro asociado a una solución automatizada. «Tendría que contratar al menos a tres personas con experiencia en fiscalidad para hacer el trabajo que Avalara hace por nosotros», afirma Jason.

 

Además, Threadless no tiene por qué frenar su actividad por cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo. «Estamos a punto de incorporar a otro fabricante que opera mediante envío directo con sede en la República Checa y estamos en conversaciones con otro con sede en Canadá», comenta Jason. «No tengo por qué saber cuáles son las implicaciones en materia de cumplimiento de la normativa tributaria. Solo tengo que hablar con Avalara y ellos me orientarán. Contar con Avalara de nuestro lado de esta manera impulsa nuestro crecimiento».

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