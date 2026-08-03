En 2017, Threadless adquirió una empresa llamada Bucketfeet que utilizaba el conector de Avalara en su tienda de Shopify. «Pudimos ver bien lo que Avalara es capaz de hacer», dice Jason. «Después de ver lo fácil que resultó todo, llamé por teléfono a Avalara para solicitar una mayor integración con nuestra plataforma local».

Jason también quería que Avalara se encargara de registrar a Threadless a efectos de impuestos en todos los estados. «Para ser sincero, no es una forma muy productiva de emplear nuestro tiempo», dice Jason riendo. «El cuestionario de Avalara era fácil de entender y realmente facilitó mucho las cosas. Algunos estados tardaron más que otros en tramitar nuestras altas, pero, en general, la implementación del software estuvo a la altura de las demás».

«Gracias a la facilidad de uso y a los buenos resultados obtenidos con AvaTax, hemos solicitado asistencia adicional en materia de recaudación de impuestos sobre las ventas internacionales, aduanas y aranceles, entre otros aspectos», afirma Jason. «Enviamos productos a todo el mundo. Poder ofrecer la comodidad añadida de cobrar esos impuestos y aranceles por adelantado supone una mejora interesante para ese grupo de clientes». La empresa implementó Avalara Item Classification (ahora Avalara Managed Tariff Code Classification), que emplea el aprendizaje automático y el conocimiento de expertos para asignar los códigos del Sistema Armonizado (SA) correctos para cada país. Clasificar correctamente los productos desde el principio ayuda a las empresas a importar y exportar con mayor rapidez y confianza.

Además de utilizar Avalara para los cálculos de impuestos tanto nacionales como internacionales, Threadless utiliza Avalara Returns para presentar automáticamente declaraciones en los 50 estados.