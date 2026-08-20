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Testimonio de cliente

Delegar las obligaciones relacionadas con el cumplimiento normativo alivia las repercusiones fiscales derivadas de un rápido crecimiento

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Mayor crecimiento

Experiencia en impuestos

Información general sobre la empresa

Con sede en Nashua, New Hampshire, Unified Office ofrece servicios de comunicaciones de nivel empresarial, entre los que se incluyen servicios gestionados de VoIP e IoT para organizaciones pequeñas y medianas. Fundada en 2011, la empresa creció rápidamente. En 2016, Unified Office ofrecía comunicaciones como servicio a una de las franquicias más grandes de Domino’s Pizza del país, con locales repartidos de costa a costa.

Retos en materia de impuestos

Los impuestos sobre las telecomunicaciones son notoriamente complejos y, en ocasiones, incluyen un impuesto sobre otro impuesto, de modo que un impuesto o una tasa puede estar sujeto a tributación por otro. Por ejemplo, las tasas del Fondo Federal de Servicio Universal pueden aplicarse a las tasas del Fondo de Servicio Universal de un estado, así como a algunas tasas y recargos reglamentarios locales.

 

Para complicar aún más las cosas, las normas fiscales y las tasas impositivas cambian constantemente. Aunque suelen estar reguladas a nivel estatal, las tasas del servicio e911 también pueden aplicarse a nivel municipal y de condado. Cumplir con estos objetivos en constante cambio puede resultar complejo y requerir mucho trabajo.

 

Había mucho en juego para Unified Office, que además se estaba adaptando a un rápido crecimiento y mantenía una visión clara de futuro. «Creemos que algún día nuestra empresa será un objetivo de adquisición muy atractivo», afirma el director financiero Peter White. «Contamos con un consejo de administración muy inteligente, y nos advirtieron desde el principio que nos aseguráramos de que no hubiera obligaciones fiscales pendientes en nuestras cuentas cuando llegara el momento. Nos dejaron muy claro que cuanto antes empezáramos, mejor nos iría a largo plazo».

 

Tras recibir una breve lista de soluciones recomendadas por un asesor, Peter se puso en contacto con Avalara. Cuando pidió recomendaciones de clientes, pudo hablar con el responsable del departamento fiscal de un gran proveedor de telecomunicaciones que estaba preparando la empresa para que saliera a bolsa. En este caso, la empresa con la que habló Peter no había abordado de forma proactiva la cuestión de los impuestos sobre las comunicaciones, y en el momento de su salida a bolsa tenía una deuda tributaria de 25 millones de dólares en concepto de impuestos, sanciones e intereses.

 

«Aquí estábamos, una empresa con menos de un millón de dólares en ventas, y ya estábamos tomando medidas para cumplir y evitar esas responsabilidades y riesgos innecesarios», dice Peter. «Queremos tener las cuentas claras».

¿Por qué Avalara?

El equipo de impuestos sobre las comunicaciones de Avalara realiza un seguimiento de las leyes pertinentes, las normas reguladoras y los cambios en los tipos impositivos para que los clientes puedan tener una mayor confianza.

 

El enfoque integral de Avalara convenció a Peter. Dijeron: «Nos encargaremos de todo esto, de principio a fin. Lo único que tienes que hacer es facilitar los datos». «Eso es exactamente lo que quería, y eso es lo que me han dado», afirma. «Mi equipo dedica muy poco tiempo a pensar en los impuestos sobre las comunicaciones».

Dijeron: «Nos vamos a encargar de esto de principio a fin. Lo único que tienes que hacer es facilitar los datos». «Eso es exactamente lo que quería, y eso es lo que me han dado».

  •  — Peter White 
  • CFO

 

Resultados

En la actualidad, Unified Office cuenta con 1300 clientes en 37 estados. El equipo de Avalara nos ayudó con todas las declaraciones iniciales. «Ambos fueron pacientes y persistentes, y nos llevaron hasta la meta. Se encargaron de todo el proyecto», afirma Peter.

 

El hecho de haber eliminado el cumplimiento normativo de la lista de preocupaciones de Peter, y el riesgo que conlleva, ha reforzado su confianza en el crecimiento continuado de la empresa. «Hemos crecido enormemente en cinco años, lo que ha incrementado rápidamente nuestra posible responsabilidad fiscal», afirma. «Es impensable que la gestión interna del cumplimiento normativo nos hubiera funcionado».

 

«En definitiva, me libera por completo de esa carga, de forma rentable, y me da tranquilidad en lo que respecta a las obligaciones tributarias», afirma Peter.
El consejo de administración de la empresa también está satisfecho. «En cada reunión de la junta directiva informo sobre el cumplimiento normativo de nuestra empresa», afirma Peter. «Quieren saber que nos estamos ocupando de esos asuntos. Aunque seamos una pequeña empresa, el gobierno corporativo es muy importante en este contexto».

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