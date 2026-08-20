Para hacer frente a este reto relacionado con el impuesto sobre las ventas, Robin y el equipo de VARC han estado recomendando Avalara a sus clientes. Gracias a su colaboración con Avalara for Accountants, VARC Solutions puede ofrecer servicios de recomendación para ayudar a los clientes a adoptar las tecnologías para lidiar con los impuestos adecuadas con el fin de minimizar el riesgo y aumentar la eficiencia.

El equipo de VARC ha obtenido la certificación de implementadores de Avalara y ahora está cualificado para implementar el software de Avalara directamente para los clientes.

La mayoría de los clientes de VARC son pequeñas empresas que quizá no sean conscientes de que se encuentran en riesgo, o que apenas están empezando a darse cuenta de ello, tal vez tras recibir una notificación de un organismo estatal. El equipo de VARC suele empezar con una evaluación de riesgos en materia de impuesto sobre las ventas.

«Cuando los clientes acuden a nosotros en busca de ayuda con la contabilidad, la facturación o la gestión de nóminas, también orientamos la conversación hacia otras áreas fundamentales de sus operaciones empresariales, entre las que cada vez más a menudo se incluye el cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas», afirma. «Son muchas las empresas que siguen sin cumplir la normativa y que se verían muy afectadas en el caso de ser sometidas a una auditoría del impuesto sobre las ventas. Una vez que toman conciencia de esta situación, la mayoría decide dar el paso. Creo que ayudar de forma proactiva a los clientes con sus necesidades en materia del impuesto sobre las ventas será un factor clave para nuestro crecimiento continuo».

Robin añade que, al asesorar a los clientes actuales, especialmente cuando se están expandiendo a nuevos estados, las funciones de preparación y presentación de declaraciones de la aplicación Avalara AvaTax ponen de manifiesto de forma sencilla las ventajas de la automatización del cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas.

«Es tan asequible dejar que Avalara se encargue de todo...», comenta. «Se integra a la perfección con los programas de contabilidad, es fácil de configurar, y gestiona los impuestos estatales, locales e incluso los de jurisdicciones especiales. Si tardas una hora en gestionar tus impuestos sobre las ventas, con Avalara solo tardarás unos cinco minutos. Si antes te llevaba dos días, ¿qué tal hacerlo en una hora con Avalara?»

Y eso es lo que más le gusta a Robin, las recomendaciones a Avalara permiten a sus clientes volver a dedicarse al trabajo que hace avanzar su negocio, en lugar de tener que dedicar tiempo al cumplimiento de la normativa tributaria.

«Avalara reduce tu carga de trabajo y disminuye drásticamente el riesgo para tu empresa», explica. «Gracias a la integración probada de Avalara con QuickBooks, es una combinación perfecta. La colaboración con Avalara nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio integral de cumplimiento normativo, y sé que mi gestor de cuentas, que se dedica exclusivamente a mí, siempre está ahí para ayudarme».