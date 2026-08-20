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HISTORIA DE SOCIO

VARC Solutions ayuda a los clientes a externalizar el cumplimiento normativo del impuesto sobre las ventas

Resultados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Experiencia en impuestos

Información general sobre la empresa

A finales de la década de 1990, Robin Hall fundó una empresa destinada a ayudar a otras pequeñas empresas en la gestión operativa. Tras centrarse inicialmente en servicios de contabilidad y nóminas, VARC Solutions amplió su oferta para ofrecer servicios totalmente externalizados de procesamiento de pagos, gestión de facturas, asesoramiento, implementación y formación. Ayuda a más de 500 empresas al mes en los EE. UU., Canadá y las Bahamas.

Retos en materia de impuestos

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc., y la posterior adopción de leyes sobre el nexo económico en la mayoría de los estados, Robin ha observado cómo las empresas se van dando cuenta poco a poco de que corren un mayor riesgo de incumplimiento.

 

La sentencia del caso Wayfair exige que la mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño, cumplan con la legislación sobre el impuesto sobre las ventas en cualquier estado en el que tengan clientes (siempre que alcancen o superen determinados umbrales). Dado que hay más de 12 000 jurisdicciones en materia de impuestos sobre las ventas y el uso en los EE. UU., y que cada una de ellas establece sus propias normas de tributación y declaración de impuestos, esta tarea puede resultar abrumadora para las grandes empresas y prácticamente imposible para las más pequeñas.

¿Por qué Avalara?

Robin señala que la mayoría de los programas de contabilidad empresarial no son capaces de gestionar la complejidad que supone mantenerse al día con el impuesto sobre las ventas en múltiples jurisdicciones, en comparación con la eficiencia y la mayor precisión del motor automatizado de gestión del impuesto sobre las ventas de Avalara. Este sistema basado en la nube se integra con la mayoría de las soluciones de software de contabilidad empresarial para aplicar automáticamente los tipos y las normas del impuesto sobre las ventas, y a continuación puede preparar, presentar y abonar los pagos a todas las jurisdicciones fiscales. Las funciones completas de preparación y presentación de declaraciones permiten a la empresa y a sus contables reforzar el cumplimiento normativo.

 

«Teníamos un cliente nuevo e importante que había adquirido una empresa con ventas a clientes en más de 40 estados. Al parecer, no habían estado cobrando ni remitiendo los impuestos sobre las ventas. Afortunadamente, se dieron cuenta de que tenían que resolver esto lo antes posible, y pudimos derivarlos a Avalara».

 

Añade que muchas pequeñas empresas tienen la idea errónea de que el impuesto sobre las ventas es sencillo si la empresa solo vende en uno o dos estados. Pero aún así puede resultar complicado. Robin explica: «Texas tiene 254 condados, cada uno con unas tasas diferentes». Y las parroquias de Luisiana suelen tener reglas muy diferentes. El simple hecho de mantenerse al día con solo unas pocas ya puede ser un trabajo difícil, y los errores conllevan sanciones significativas».

«La colaboración con Avalara nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio integral para cumplir con la normativa tributaria».

  • — Robin Hall
  • Presidente y consultor principal

 

Resultados

Para hacer frente a este reto relacionado con el impuesto sobre las ventas, Robin y el equipo de VARC han estado recomendando Avalara a sus clientes. Gracias a su colaboración con Avalara for Accountants, VARC Solutions puede ofrecer servicios de recomendación para ayudar a los clientes a adoptar las tecnologías para lidiar con los impuestos adecuadas con el fin de minimizar el riesgo y aumentar la eficiencia.

 

El equipo de VARC ha obtenido la certificación de implementadores de Avalara y ahora está cualificado para implementar el software de Avalara directamente para los clientes.

 

La mayoría de los clientes de VARC son pequeñas empresas que quizá no sean conscientes de que se encuentran en riesgo, o que apenas están empezando a darse cuenta de ello, tal vez tras recibir una notificación de un organismo estatal. El equipo de VARC suele empezar con una evaluación de riesgos en materia de impuesto sobre las ventas.

 

«Cuando los clientes acuden a nosotros en busca de ayuda con la contabilidad, la facturación o la gestión de nóminas, también orientamos la conversación hacia otras áreas fundamentales de sus operaciones empresariales, entre las que cada vez más a menudo se incluye el cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas», afirma. «Son muchas las empresas que siguen sin cumplir la normativa y que se verían muy afectadas en el caso de ser sometidas a una auditoría del impuesto sobre las ventas. Una vez que toman conciencia de esta situación, la mayoría decide dar el paso. Creo que ayudar de forma proactiva a los clientes con sus necesidades en materia del impuesto sobre las ventas será un factor clave para nuestro crecimiento continuo».

 

Robin añade que, al asesorar a los clientes actuales, especialmente cuando se están expandiendo a nuevos estados, las funciones de preparación y presentación de declaraciones de la aplicación Avalara AvaTax ponen de manifiesto de forma sencilla las ventajas de la automatización del cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas.

 

«Es tan asequible dejar que Avalara se encargue de todo...», comenta. «Se integra a la perfección con los programas de contabilidad, es fácil de configurar, y gestiona los impuestos estatales, locales e incluso los de jurisdicciones especiales. Si tardas una hora en gestionar tus impuestos sobre las ventas, con Avalara solo tardarás unos cinco minutos. Si antes te llevaba dos días, ¿qué tal hacerlo en una hora con Avalara?»

 

Y eso es lo que más le gusta a Robin, las recomendaciones a Avalara permiten a sus clientes volver a dedicarse al trabajo que hace avanzar su negocio, en lugar de tener que dedicar tiempo al cumplimiento de la normativa tributaria.

 

«Avalara reduce tu carga de trabajo y disminuye drásticamente el riesgo para tu empresa», explica. «Gracias a la integración probada de Avalara con QuickBooks, es una combinación perfecta. La colaboración con Avalara nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio integral de cumplimiento normativo, y sé que mi gestor de cuentas, que se dedica exclusivamente a mí, siempre está ahí para ayudarme».

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