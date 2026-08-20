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Testimonio de cliente

The Vitamin Shoppe encuentra la solución con Avalara MatrixMaster

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Procesos mejorados

Experiencia en impuestos

Información general sobre la empresa

Con más de 780 tiendas en 45 estados y Puerto Rico, The Vitamin Shoppe comercializa una amplia gama de productos dietéticos y digestivos diseñados para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de salud y bienestar. ¿Dónde distribuye sus productos? La empresa ofrece más de 25 000 SKU en sus tiendas físicas y en línea.

Retos en materia de impuestos

Determinar la sujeción a impuestos de una variedad tan amplia de productos puede resultar complicado; los requisitos son muy específicos, varían de una jurisdicción a otra y cambian constantemente. «No tengo los conocimientos necesarios para ir estado por estado, artículo por artículo, analizando los ingredientes y determinando el tratamiento fiscal de cada uno de ellos», afirma Diana Rancy, responsable del impuesto sobre las ventas. «He tardado tres días en investigar y clasificar tan solo 100 artículos. «¿Te imaginas cuánto tiempo me llevaría hacer más de 20 000?»

 

Y como los auditores estatales son personas, sus puntos de vista sobre el grado de sujeción a impuestos de un artículo pueden ser subjetivos. «Algunos auditores estatales me han dicho que, como nos llamamos The Vitamin Shoppe, dan por hecho que no vendemos ningún producto alimenticio», explica Diana. «Por lo tanto, aunque vendamos algunos productos alimenticios, es posible que el auditor considere que su sujeción al impuesto sobre las ventas es la misma que la de los complementos alimenticios. «Y si la etiqueta del producto deja algún margen para la interpretación, el auditor puede optar por ser intransigente».

 

The Vitamin Shoppe necesitaba una solución para mitigar el riesgo.

¿Por qué Avalara?

Después de analizar a tres proveedores diferentes, The Vitamin Shoppe eligió Avalara MatrixMaster. «Lo elegimos porque tenían clientes con negocios similares», dice Diana.

 

Los especialistas en impuestos de Avalara conocen a la perfección la subjetividad de la fiscalidad del producto y amplían sus conocimientos con cada nuevo caso, asegurándose de consultar las resoluciones legislativas estatales para respaldar las recomendaciones sobre el tratamiento fiscal que ofrecen. «Les entregamos nuestra lista de artículos y les pedimos recomendaciones; después, las comparamos con los resultados de auditorías anteriores», explica Diana.

 

Diana afirmó que la nueva matriz fiscal de The Vitamin Shoppe estaba lista para su revisión tan solo 30 días después de la firma del contrato.

«Tardaría tres días en investigar y clasificar tan solo 100 artículos. «¿Te imaginas cuánto tiempo tardaría en hacer más de 20 000?»

  • — Diana Rancy
  • Gerente de impuestos sobre las ventas

 

Resultados

Diana valora el tiempo y el esfuerzo que se ahorra al minimizar el riesgo fiscal, así como el apoyo en cuestión de auditorías que ofrece el sistema. «Saber que puedo contar con Avalara para que me guíe durante una auditoría me da tranquilidad», afirma. «Si se cuestiona un artículo, Avalara es muy buena a la hora de explicar por qué consideramos o no que está sujeto a impuestos. Y si tenemos que hacer algún cambio, contamos con un proceso para llevarlo a cabo de forma muy eficaz»

 

La larga relación que Diana mantiene con su analista de Avalara especializado en UPC y fiscalidad de productos constituye una parte fundamental del valor que obtiene de este servicio «He tenido la misma persona de contacto durante ocho años», dice Diana. «Conoce The Vitamin Shoppe. Eso es muy importante».

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