Determinar la sujeción a impuestos de una variedad tan amplia de productos puede resultar complicado; los requisitos son muy específicos, varían de una jurisdicción a otra y cambian constantemente. «No tengo los conocimientos necesarios para ir estado por estado, artículo por artículo, analizando los ingredientes y determinando el tratamiento fiscal de cada uno de ellos», afirma Diana Rancy, responsable del impuesto sobre las ventas. «He tardado tres días en investigar y clasificar tan solo 100 artículos. «¿Te imaginas cuánto tiempo me llevaría hacer más de 20 000?»

Y como los auditores estatales son personas, sus puntos de vista sobre el grado de sujeción a impuestos de un artículo pueden ser subjetivos. «Algunos auditores estatales me han dicho que, como nos llamamos The Vitamin Shoppe, dan por hecho que no vendemos ningún producto alimenticio», explica Diana. «Por lo tanto, aunque vendamos algunos productos alimenticios, es posible que el auditor considere que su sujeción al impuesto sobre las ventas es la misma que la de los complementos alimenticios. «Y si la etiqueta del producto deja algún margen para la interpretación, el auditor puede optar por ser intransigente».

The Vitamin Shoppe necesitaba una solución para mitigar el riesgo.