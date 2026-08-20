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Testimonio de cliente

Wholesale Auto Supply disfruta de un crecimiento sin preocupaciones

Resultados

Ahorro de costes

Sistemas integrados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Como cooperativa propiedad de un grupo de unos 200 concesionarios de automóviles, Wholesale Auto Supply aúna su poder de compra para suministrar todo lo que un concesionario pueda necesitar para sus instalaciones, desde banderas hasta mobiliario, pasando por aceite de motor y fregonas.

 

Con sede en South Hackensack, Nueva Jersey, la empresa presta servicio a más de 900 concesionarios de automóviles ubicados en Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, el este de Pensilvania y el norte de Delaware.

Retos en materia de impuestos

Tras años vendiendo únicamente en Nueva Jersey, la empresa creció rápidamente en 2009. Durante la crisis financiera, ayudaron a los concesionarios de automóviles a sobrevivir gracias a un sistema de compras optimizado y eficiente.

 

«Nueva Jersey es un estado bastante sencillo en lo referente al impuesto sobre las ventas», explica la directora ejecutiva Andrea Karsian. «No tenemos impuesto sobre las ventas local o del condado. Al trasladarnos a Nueva York y Pensilvania, con sus impuestos locales y del condado, así como a Connecticut, teníamos que asegurarnos de presentar la declaración de impuestos si teníamos nexo fiscal».

 

«También teníamos que asegurarnos de que las declaraciones se presentaran a tiempo», añade, «porque en el pasado nos han impuesto sanciones por presentar declaraciones fuera de plazo». 

 

Además de la cada vez mayor complejidad de la gestión de los impuestos, los artículos vendidos por la empresa se gravan de forma diferente dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, Andrea se enteró de que los guantes de nitrilo que utilizan los técnicos de taller podrían estar sujetos a impuestos en un estado y estar exentos en otro. Dentro de la misma jurisdicción, el mismo artículo podría estar sujeto a impuestos para un determinado uso y exento para otro. «Por lo que he podido ver, el impuesto sobre el uso es un gran problema para los auditores», afirma Andrea. «Nuestra capacidad para gestionar estos casos era prácticamente nula».

¿Por qué Avalara?

Andrea se enteró de la existencia de Avalara en un evento celebrado en 2012 y organizado por Epicor, la solución ERP que utiliza Wholesale Auto Supply.

 

 «Lo vi y pensé que era muy interesante. «Avalara parece tener todo lo que necesitamos en su paquete, y no conocía ninguna otra solución que se integrara con Epicor», señala Andrea.

«Es muy importante contar con toda la suite de servicios de Avalara. No me imagino qué haríamos sin ella».

  •  — Andrea Karsian
  • CEO

 

Resultados

«Con Avalara podemos gestionar los impuestos sobre las ventas mucho mejor que antes», dice Andrea. «Y si estamos a punto de establecer un nexo jurisdiccional, contamos con expertos de nuestro lado». 

 

Andrea afirma que ya no se preocupa por presentar las declaraciones a tiempo, y que los días en los que tenía que gestionar los certificados de exención manualmente han quedado atrás. «Es un proceso tan automatizado que nos hemos acostumbrado a dar por sentada la gestión de los impuestos», afirma. «Cuando realizamos nuestras auditorías cada año, no tenemos que estar revisando los datos exhaustivamente. Es realmente sencillo facilitar la información a nuestros contables en muy poco tiempo». 

 

«Es muy importante contar con todo el paquete de servicios de Avalara», añade Andrea. «No me puedo imaginar qué haríamos sin él. Trato con bastantes contables y siempre les recomiendo este proceso automatizado para sus clientes, sobre todo en caso de auditoría. Con toda la información que Avalara pone a nuestro alcance y los numerosos recursos que la empresa ofrece, me siento tranquila».

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