«Con Avalara podemos gestionar los impuestos sobre las ventas mucho mejor que antes», dice Andrea. «Y si estamos a punto de establecer un nexo jurisdiccional, contamos con expertos de nuestro lado».

Andrea afirma que ya no se preocupa por presentar las declaraciones a tiempo, y que los días en los que tenía que gestionar los certificados de exención manualmente han quedado atrás. «Es un proceso tan automatizado que nos hemos acostumbrado a dar por sentada la gestión de los impuestos», afirma. «Cuando realizamos nuestras auditorías cada año, no tenemos que estar revisando los datos exhaustivamente. Es realmente sencillo facilitar la información a nuestros contables en muy poco tiempo».

«Es muy importante contar con todo el paquete de servicios de Avalara», añade Andrea. «No me puedo imaginar qué haríamos sin él. Trato con bastantes contables y siempre les recomiendo este proceso automatizado para sus clientes, sobre todo en caso de auditoría. Con toda la información que Avalara pone a nuestro alcance y los numerosos recursos que la empresa ofrece, me siento tranquila».