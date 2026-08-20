Tras años vendiendo únicamente en Nueva Jersey, la empresa creció rápidamente en 2009. Durante la crisis financiera, ayudaron a los concesionarios de automóviles a sobrevivir gracias a un sistema de compras optimizado y eficiente.
«Nueva Jersey es un estado bastante sencillo en lo referente al impuesto sobre las ventas», explica la directora ejecutiva Andrea Karsian. «No tenemos impuesto sobre las ventas local o del condado. Al trasladarnos a Nueva York y Pensilvania, con sus impuestos locales y del condado, así como a Connecticut, teníamos que asegurarnos de presentar la declaración de impuestos si teníamos nexo fiscal».
«También teníamos que asegurarnos de que las declaraciones se presentaran a tiempo», añade, «porque en el pasado nos han impuesto sanciones por presentar declaraciones fuera de plazo».
Además de la cada vez mayor complejidad de la gestión de los impuestos, los artículos vendidos por la empresa se gravan de forma diferente dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, Andrea se enteró de que los guantes de nitrilo que utilizan los técnicos de taller podrían estar sujetos a impuestos en un estado y estar exentos en otro. Dentro de la misma jurisdicción, el mismo artículo podría estar sujeto a impuestos para un determinado uso y exento para otro. «Por lo que he podido ver, el impuesto sobre el uso es un gran problema para los auditores», afirma Andrea. «Nuestra capacidad para gestionar estos casos era prácticamente nula».