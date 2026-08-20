Contáctanos
Prizm dark blue background

Testimonio de cliente

Wonder Vacation Homes se adapta al cumplimiento de la normativa tributaria

Resultados

Procesos mejorados

Sistemas integrados

Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Fundada en 2015, Wonder Vacation Homes es una empresa de gestión de alquileres vacacionales de lujo que ofrece un servicio integral. La empresa comenzó con unas pocas propiedades en la zona de Orlando y, en la actualidad, gestiona más de 120 viviendas desde Orlando hasta Miami.

 

Bruno Scarabottolo, fundador y presidente de la empresa, proviene de una larga estirpe de hoteleros. Originario de Brasil, es la tercera generación de su familia en dedicarse al sector de la hostelería.

Retos en materia de impuestos

La aplicación del impuesto sobre el alojamiento no es tan sencilla como limitarse a aplicar un porcentaje. Por ejemplo, en Florida, las empresas de alquiler están obligadas a recaudar y pagar los impuestos sobre el alojamiento en distintos niveles jurisdiccionales. Esos niveles tampoco son uniformes en todo el estado. Dependiendo de la ubicación del inmueble, pueden aplicarse hasta tres impuestos sobre el alojamiento diferentes. 

 

«Desde el principio, cuando se fundó Wonder Vacation Homes, supe que esto era algo que queríamos automatizar», recuerda Bruno. «Desde el primer día».

¿Por qué Avalara?

Bruno hizo una búsqueda en Internet y descubrió Avalara MyLodgeTax, entre otras opciones. Le llamó la atención la interfaz sencilla y moderna del producto y el hecho de que se trate de una solución 100 % basada en la nube.

 

«Lo que hizo que Avalara destacara fue que contestaron al teléfono enseguida y se mostraron receptivos de inmediato», afirma. «Ninguno de los otros proveedores hizo eso».

Implementación

Los expertos en impuestos de Avalara trabajaron con Bruno para configurar sus propiedades y tramitar las altas a efectos de impuestos necesarias, basándose en las licencias estatales y locales que se necesitaban para cada una. 

 

«Lleva un poco de tiempo dar de alta todo correctamente, lo cual es lógico dada la complejidad del panorama fiscal y el volumen de inmuebles que gestionamos», afirma Bruno. «Aunque es necesario registrarse en cada jurisdicción adicional, la puesta en marcha resulta, en general, bastante sencilla, y solo hay que hacerlo una vez». 

 

Y añade: «La capacidad de Avalara MyLodgeTax para integrarse con mi sistema de contabilidad no hace sino potenciar ese valor cada vez mayor, y ese fue un factor determinante a la hora de elegir Avalara MyLodgeTax frente a sus competidores».

«Mido el valor de MyLodgeTax en términos de ahorro de tiempo y reducción del riesgo. Estamos incorporando nuevas propiedades a un ritmo muy rápido, por lo que ese valor aumenta a medida que crecemos».

  •  — Bruno Scarabottolo
  • Fundador y presidente

 

Resultados

Ahora que ya lo tiene todo configurado, Bruno solo tiene que iniciar sesión una vez al mes y declarar los ingresos por alquiler de cada inmueble. A partir de ahí, Avalara MyLodgeTax calcula, recauda, presenta y abona los impuestos de forma automática.

 

Hay mucha competencia en el mercado de los alquileres para estancias breves de Florida, y ahora Bruno puede hacer que sus empleados se centren por completo en el marketing, las reservas y en ofrecer experiencias vacacionales de lujo a sus propietarios y huéspedes. 

 

«Nuestros clientes pueden estar en una vivienda de alquiler», afirma, «pero se sienten como si estuvieran en un hotel de cinco estrellas. Esperan un nivel muy alto de servicio, atención personalizada, todo lo que se pueda imaginar. Eso es lo que hace que nuestro negocio funcione mejor, y no podríamos diferenciarnos tan bien, ni crecer tan rápido, sin la facilidad de uso y la escalabilidad de Avalara MyLodgeTax».

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración
Acerca de Avalara
Productos y servicios
Recursos
Contáctanos

Lunes a Martes

9:00 – 19:00 GMT 
Sitios globales