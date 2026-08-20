Ahora que ya lo tiene todo configurado, Bruno solo tiene que iniciar sesión una vez al mes y declarar los ingresos por alquiler de cada inmueble. A partir de ahí, Avalara MyLodgeTax calcula, recauda, presenta y abona los impuestos de forma automática.

Hay mucha competencia en el mercado de los alquileres para estancias breves de Florida, y ahora Bruno puede hacer que sus empleados se centren por completo en el marketing, las reservas y en ofrecer experiencias vacacionales de lujo a sus propietarios y huéspedes.

«Nuestros clientes pueden estar en una vivienda de alquiler», afirma, «pero se sienten como si estuvieran en un hotel de cinco estrellas. Esperan un nivel muy alto de servicio, atención personalizada, todo lo que se pueda imaginar. Eso es lo que hace que nuestro negocio funcione mejor, y no podríamos diferenciarnos tan bien, ni crecer tan rápido, sin la facilidad de uso y la escalabilidad de Avalara MyLodgeTax».