«Estamos muy contentos con Avalara», afirma Hector. «Gestionamos un gran volumen de transacciones mensuales, por lo que no tener que presentar declaraciones individuales supone una gran ventaja para nuestro equipo. Todo lo que tengo que hacer es verificar que el impuesto total sobre las ventas que recibió Avalara coincide con lo que yo tengo registrado. Me facilita mucho la vida».

«A medida que aumentamos nuestro volumen, necesitamos incrementar nuestra eficiencia, y el personal de Avalara ha sido de gran ayuda», comenta Hector. «Por ejemplo, en estos momentos estamos migrando a su solución Streamlined Sales Tax (SST), que simplificará el cumplimiento normativo en varios estados».

Avalara es uno de los pocos proveedores de servicios certificados (CSP) para el programa SST. Con SST, los vendedores participantes pueden beneficiarse de manera gratuita de cálculos de impuestos sobre las ventas, preparación de declaraciones y presentación de las mismas en hasta 24 estados.

«Confiamos en Avalara al 100 %», concluye. «Han demostrado que son perfectos para nuestro negocio».