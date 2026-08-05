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Testimonio de cliente

Wondersign automatiza el cumplimiento normativo para impulsar el crecimiento

Resultados

Procesos mejorados

Experiencia en impuestos

Ahorro de costes

Información general sobre la empresa

Wondersign, con sede en Tampa (Florida), es una plataforma de distribución de datos basada en la nube que automatiza los catálogos de productos y los precios en todos los canales de venta. El producto estrella de la empresa, Catalog Kiosk, lo utilizan principalmente los minoristas de muebles para crear una experiencia de compra de «pasillo infinito» mediante la sincronización de fuentes de datos en tiempo real procedentes de más de 40 fabricantes.

Retos en materia de impuestos

Las facturas de Wondersign podrían incluir cuotas de suscripción a su oferta SaaS, además de las compras en quioscos y los servicios de instalación. Todo lo que facturaban se gravaba de forma diferente, ya que los servicios estaban exentos en algunos estados, pero no en otros. Con más de 3000 clientes en 49 estados, garantizar el cumplimiento de la normativa tributaria era una tarea abrumadora.

 

«La situación se complica mucho en muy poco tiempo, sobre todo para un cliente que tiene sedes en varias jurisdicciones», afirma Hector Camacho, responsable de control de gestión de la empresa. «Llevaría mucho tiempo y resultaría caro hacer un seguimiento de todas las diferentes tasas impositivas y presentar cientos de declaraciones con precisión a lo largo del año».

¿Por qué Avalara?

Wondersign necesitaba una solución de cumplimiento tributario para el cálculo y la presentación de declaraciones. «Hacer este trabajo internamente resultaría caro e ineficaz y obligaría a ampliar la plantilla del equipo interno de contabilidad», afirma Héctor. «Hay ciertas cosas que tiene sentido externalizar. Este es el ejemplo perfecto. «No hace falta que nos convirtamos en expertos en impuestos sobre las ventas ni que intentemos estar al día de los cambios en las tasas impositivas de las distintas jurisdicciones».

Integraciones

«Facturamos todo a través de Chargebee y utilizamos Sage Intacct para la gestión financiera, por lo que las integraciones con Avalara son fundamentales para nosotros», explica Hector. «La conexión API con Avalara garantiza que apliquemos el impuesto correcto a cada partida, en función de las tasas impositivas de las jurisdicciones correspondientes».

 

«A Chargebee le encanta trabajar con empresas que contribuyen a definir la próxima generación de sus sectores, y Wondersign es un magnífico ejemplo de ello», afirma Matthew Clarke, responsable de éxito de clientes de Chargebee, una plataforma de gestión de suscripciones y facturación recurrente. «La sólida colaboración de Chargebee con Avalara también significa que nuestros clientes pueden crecer y expandirse con confianza más allá de sus fronteras, mientras nosotros les ayudamos a aumentar sus ingresos recurrentes».

«Confiamos en Avalara al 100 %. Han demostrado que son perfectos para nuestro negocio.

  • — Hector Camacho
  • Controlador financiero

 

Resultados

«Estamos muy contentos con Avalara», afirma Hector. «Gestionamos un gran volumen de transacciones mensuales, por lo que no tener que presentar declaraciones individuales supone una gran ventaja para nuestro equipo. Todo lo que tengo que hacer es verificar que el impuesto total sobre las ventas que recibió Avalara coincide con lo que yo tengo registrado. Me facilita mucho la vida».

 

«A medida que aumentamos nuestro volumen, necesitamos incrementar nuestra eficiencia, y el personal de Avalara ha sido de gran ayuda», comenta Hector. «Por ejemplo, en estos momentos estamos migrando a su solución Streamlined Sales Tax (SST), que simplificará el cumplimiento normativo en varios estados».

 

Avalara es uno de los pocos proveedores de servicios certificados (CSP) para el programa SST. Con SST, los vendedores participantes pueden beneficiarse de manera gratuita de cálculos de impuestos sobre las ventas, preparación de declaraciones y presentación de las mismas en hasta 24 estados.

 

«Confiamos en Avalara al 100 %», concluye. «Han demostrado que son perfectos para nuestro negocio».

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